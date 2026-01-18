若者の悩みの深刻化に対応し毎月約2万通の相談データを活用した若者特化型AIを社会実装へ

若者の悩みは量・質ともに深刻化、相談件数は増加を続けている

特定非営利活動法人若者メンタルサポート協会

近年、SNSの普及や人間関係の複雑化、将来への不安などを背景に、10代・大学生を中心とした若者の悩みは、量・質ともに深刻化しています。

NPO法人若者メンタルサポート協会（以下、若メン）が運営するLINE相談窓口には、2015年から現在までの約10年間で延べ4万人以上の若者から相談が寄せられてきました。現在も、毎月約2万通に及ぶ相談が継続的に寄せられており、支援の必要性は年々高まっています。

相談が集積する現場の知見をもとに、若者特化型AIの開発・社会実装を推進

若メンでは、若者の悩みを個人の問題としてではなく、社会全体で受け止めるべき課題と捉え、支援体制の拡充に取り組んできました。

その一環として、若メンの相談データや現場知見をもとに、若者特化型AIの開発を行うスタートアップ企業「株式会社Z-BULL（ゼットブル）」と連携し、新たな支援の形を構築しています。



Z-BULLは、若メン相談員の一人であるZ世代の若者が中心となって立ち上げた企業であり、若メンは理念・安全性・活用方針を監修する立場として提携しています。

2026年1月23日より、若メンのLINE相談にて実導入を開始

本取り組みは、社会実装のモデルケースとして、2026年1月23日より若者メンタルサポート協会のLINE相談窓口にて段階的な導入を開始します。

本AIは、相談内容や対話の傾向をもとに、若者特有の言語表現や感情の揺れを踏まえた応答を行い、相談対応の補完や待機時間の軽減など、現場支援の質向上を目的としています。

悩みの受け止めにとどまらず、進学・就職など将来選択まで支える仕組みへ

さらに現在、若メンとZ-BULLでは、日々蓄積される相談内容や対話ログを活用し、若者一人ひとりの関心・価値観・悩みの傾向を分析したうえで、進学・就職・支援機関の紹介など、次の一歩につなげる仕組みの開発にも取り組んでいます。

Z世代がZ世代の課題に向き合う、新しい若者支援モデルへ

なお、株式会社Z-BULLは、若者特化型AIカウンセリングの開発および社会実装を目的として、プレシードにおいて900万円の資金調達を完了しています。

若メンが10年以上にわたり現場で向き合ってきた若者の声や知見を、当事者世代であるZ世代自身がテクノロジーとして形にし、社会に届けていくことを目指しています。

本プロジェクトは、営利・非営利の枠を超え、現場起点で若者を支える新しい連携モデルとして、今後も発展させていく予定です。

若者支援の現場発、AIによる新たな社会支援モデルの構築へ

若者メンタルサポート協会では今後も、現場で寄せられる若者の声を起点に、人の支援とテクノロジーを組み合わせた新たな若者支援のあり方を模索し続けます。



若者が孤立することなく、安心して未来を選べる社会の実現に向け、取り組みを加速していきます。