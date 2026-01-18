『年刊ブシロード2026』2026年4月8日(水)に発売決定！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『年刊ブシロード2026』が2026年4月8日(水)より発売することをご案内致します。
表紙は現在制作中です
「年ブシ」が今年もやってきた！今年はヴァンガード15周年記念号！
「カードゲーム祭2026」開催記念の特別ムック！今年はヴァンガード15周年をお祝いした特大特集や伊藤彰先生×Quily先生の特別漫画を掲載！イベント会場で付録カードがもう1セットもらえる引換券も！
商品概要
商品名：年刊ブシロード2026
仕様：B5判 128P
価格：1,000円(10%税込)
制作：ブシロードワークス書籍編集部
発行・発売：株式会社ブシロードワークス
商品ページURL：https://gekkan-bushi.com/topics/nenkan-bushi2026/
■付録予定
豪華付録カードがなんと7枚!!!!!
▼カードファイト!! ヴァンガード（2枚）
年刊ブシロード2026 先導アイチ
年刊ブシロード2026 みにヴぁん
▼ヴァイスシュヴァルツ／ヴァイスシュヴァルツブラウ／ヴァイスシュヴァルツロゼ
作品タイトル、カードイラスト、カード名は後日公開！
▼ゴジラ カードゲーム
ゴジラ(フェス・ゴジラII)
▼ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム
絢瀬絵里
■取扱い店舗
Amazon/ゲーマーズ/書泉・芳林堂書店/メロンブックス/アニメイト
赤い熊さん/ブシロードオンラインストア/とらのあな/楽天ブックス
セブンネットショッピング/Joshinディスクピア/あみあみ/キャラアニ.com
Getchu.com（げっちゅ屋）/Anime Store.JPほか
※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。
(C)BUSHIROAD WORKS (C)bushiroad All Rights Reserved. TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2024 PL!NM (C)2024 PL!SP (C)PL!HS (C)BUSHI