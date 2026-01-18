『年刊ブシロード2026』2026年4月8日(水)に発売決定！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、『年刊ブシロード2026』が2026年4月8日(水)より発売することをご案内致します。




表紙は現在制作中です

「年ブシ」が今年もやってきた！今年はヴァンガード15周年記念号！


「カードゲーム祭2026」開催記念の特別ムック！今年はヴァンガード15周年をお祝いした特大特集や伊藤彰先生×Quily先生の特別漫画を掲載！イベント会場で付録カードがもう1セットもらえる引換券も！



商品概要

商品名：年刊ブシロード2026


仕様：B5判 128P


価格：1,000円(10%税込)


制作：ブシロードワークス書籍編集部


発行・発売：株式会社ブシロードワークス


商品ページURL：https://gekkan-bushi.com/topics/nenkan-bushi2026/




■付録予定


豪華付録カードがなんと7枚!!!!!



▼カードファイト!! ヴァンガード（2枚）



年刊ブシロード2026 先導アイチ

年刊ブシロード2026 みにヴぁん


▼ヴァイスシュヴァルツ／ヴァイスシュヴァルツブラウ／ヴァイスシュヴァルツロゼ


作品タイトル、カードイラスト、カード名は後日公開！







▼ゴジラ カードゲーム



ゴジラ(フェス・ゴジラII)


▼ラブライブ！シリーズ　オフィシャルカードゲーム



絢瀬絵里


■取扱い店舗


Amazon/ゲーマーズ/書泉・芳林堂書店/メロンブックス/アニメイト
赤い熊さん/ブシロードオンラインストア/とらのあな/楽天ブックス
セブンネットショッピング/Joshinディスクピア/あみあみ/キャラアニ.com
Getchu.com（げっちゅ屋）/Anime Store.JPほか



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。


(C)BUSHIROAD WORKS (C)bushiroad All Rights Reserved. TM & (C) TOHO CO., LTD. (C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2024 PL!NM (C)2024 PL!SP (C)PL!HS (C)BUSHI