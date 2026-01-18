クリエイターたちの活動をサポートする次世代クリエイティブ・コミュニティ、アトリエプロジェクトからオリジナル作品公開！
ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営しているアトリエプロジェクトから、オリジナル作品全五作の公開が決定！
アトリエプロジェクトは、さまざまなクリエイティブにチャレンジしているクリエイターたちの活動をサポートする次世代クリエイティブ・コミュニティとして立ち上がったプロジェクトだ。
一作品目として、先日1月14日(水)に「アメージング・グレイス」by RIP DISHONOR×あーきとれーぶ×cacaotane（アトリエプロジェクト）がアトリエプロジェクト公式YouTubeで公開された。
一作品目は、2018年11月に高知で結成し、大阪を拠点に活動する平均年齢18歳の4ピースバンドRIP DISHONORとアトリエプロジェクトに所属しているイラスト・アニメーションを手掛けたcacaotane、映像を手掛けたあーきとれーぶがコラボ。
Vo. シモダトキノリの透き通る歌声と爽やかなメロディに合わせた、疾走感のあるMVに仕上がった。
「アメージング・グレイス」by RIP DISHONOR×あーきとれーぶ×cacaotane（アトリエプロジェクト）
YouTube：
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LDPutBJ8Oec ]
RIP DISHONOR
YouTube：https://www.youtube.com/@ripdishonor
Instagram：https://www.instagram.com/rip_dishonor
二作品目は、アトリエプロジェクトに所属している、映像ディレクター栗井モネ、関西出身のシンガーソングライターSayou、 アニメーションやイラストの制作を中心に活動しているピ子の3名がコラボしたオリジナル作品になっている。
こちらは本日20時にアトリエプロジェクト公式YouTubeで公開予定だ。
これまでの様々なジャンルのクリエイターがコラボレーションした多彩なコラボ作品もオフィシャルYouTubeで見てほしい。
今後の新しいコラボ作品は順次公開予定。
アトリエプロジェクトから目が離せない。
■アトリエプロジェクト
公式HP：https://atelierproject.net/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@atelierproject
公式X：https://x.com/atelierproject_
運営：(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント
■アトリエプロジェクト所属オリジナル作品参加クリエイター
栗井モネ（https://x.com/Mone_LaMer）
あーきとれーぶ (https://x.com/architrave123)
cacaotane（https://x.com/cacaotane）
Sayou（https://x.com/sayou_uta）
ピ子 (https://x.com/pico_psycho)
お問い合わせはこちら： atelierproject2021@gmail.com