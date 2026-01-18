【岡山大学】岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シンポジウム～J-PEAKSによる大学改革の最前線～〔1/27,火 ハイブリッド開催〕

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2023年に我が国全体の研究力の発展を牽引する研究大学群の形成を目的とする「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択されました。

今回、その一翼を担う研究大学として、取り組みの成果を発信し、他機関との連携・ネットワークの強化、議論を通じた取り組みの深化を目的に、2026年1月27日（火）にシンポジウムをJR岡山駅前の岡山コンベンションセンターで開催します（一部ハイブリッド形式開催）。

みなさまのご参加をお待ちしています。

【日 時】

2026年 1月 27日（火）

第1部 全体会 10:15～12:00

第2部 取組別セッション 13:30～16:30

【開催形式】

・ハイブリッド開催（一部、対面形式のみ開催）

会場：岡山コンベンションセンター（岡山県岡山市北区駅元町14番1号）

https://www.mamakari.net/access/

【プログラム】

＜第1部：全体会＞

開会挨拶 岡山大学 学長 那須保友

基調講演「大学経営のフロンティアで何が起こっているのか？：2020年代からのゲーム進化」 内閣府本府参与 上山隆大 氏

取組紹介「J-PEAKSを活用した大学経営改革」 岡山大学 学長 那須保友

パネルディスカッション

ファシリテーター： 岡山大学 副理事・副学長・上級URA 佐藤法仁

パネラー： 九州工業大学 経営戦略室室長・副学長 三宅智実 氏

千葉大学 学長特別補佐 山本智久 氏

長岡技術科学大学 特命副学長 中山忠親 氏

＜第2部：取組別セッション＞

各個別セッション内容については、ポスターをご覧ください。

・第3回岡山大学-信州大学連携 シンポジウム

・共生型連合体による地方創生の新潮流-大学間連携が拓く地域産業と人材の未来-

・「知と技術を繋ぎ、 “支えあう力”を育てる」～暗黙知の共有から生まれる、共創の未来へ～（対面開催）

・J-PEAKS事務局 未来共創ワークショップ（対面開催）

【対象者】

どなたでもご参加いただけます。

【参加費】

無 料

【お申込み方法】

下記のフォームからご登録をお願い申し上げます。

https://forms.office.com/r/Fa7tz3vn24

