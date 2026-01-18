【岡山大学】岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シンポジウム～J-PEAKSによる大学改革の最前線～〔1/27,火 ハイブリッド開催〕
2026（令和8）年 1月 18日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2023年に我が国全体の研究力の発展を牽引する研究大学群の形成を目的とする「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択されました。
今回、その一翼を担う研究大学として、取り組みの成果を発信し、他機関との連携・ネットワークの強化、議論を通じた取り組みの深化を目的に、2026年1月27日（火）にシンポジウムをJR岡山駅前の岡山コンベンションセンターで開催します（一部ハイブリッド形式開催）。
みなさまのご参加をお待ちしています。
【日 時】
2026年 1月 27日（火）
第1部 全体会 10:15～12:00
第2部 取組別セッション 13:30～16:30
【開催形式】
・ハイブリッド開催（一部、対面形式のみ開催）
会場：岡山コンベンションセンター（岡山県岡山市北区駅元町14番1号）
https://www.mamakari.net/access/
【プログラム】
＜第1部：全体会＞
開会挨拶 岡山大学 学長 那須保友
基調講演「大学経営のフロンティアで何が起こっているのか？：2020年代からのゲーム進化」 内閣府本府参与 上山隆大 氏
取組紹介「J-PEAKSを活用した大学経営改革」 岡山大学 学長 那須保友
パネルディスカッション
ファシリテーター： 岡山大学 副理事・副学長・上級URA 佐藤法仁
パネラー： 九州工業大学 経営戦略室室長・副学長 三宅智実 氏
千葉大学 学長特別補佐 山本智久 氏
長岡技術科学大学 特命副学長 中山忠親 氏
＜第2部：取組別セッション＞
各個別セッション内容については、ポスターをご覧ください。
・第3回岡山大学-信州大学連携 シンポジウム
・共生型連合体による地方創生の新潮流-大学間連携が拓く地域産業と人材の未来-
・「知と技術を繋ぎ、 “支えあう力”を育てる」～暗黙知の共有から生まれる、共創の未来へ～（対面開催）
・J-PEAKS事務局 未来共創ワークショップ（対面開催）
【対象者】
どなたでもご参加いただけます。
【参加費】
無 料
【お申込み方法】
下記のフォームからご登録をお願い申し上げます。
https://forms.office.com/r/Fa7tz3vn24
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260127_j-peaks-sympo-2.pdf
【主 催】
国立大学大学法人岡山大学
・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択時プレスリリース
https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2346-37b55a2c99cd63aeb51f4023cb9e2835.pdf
・地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）における岡山大学の取組概要（JSPS公表）
https://prtimes.jp/a/?f=d72793-2192-a81e02b7f193b28a1198d950b22037fd.pdf
◆本件お問い合わせ先
岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議
（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟
TEL：086-251-8442
E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3720.html
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
