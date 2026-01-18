シンガーソングライター 有華1月21日(水)にデジタルシングル「ピーナッツ」のリリースが決定！全国7箇所を巡る弾き語りツアー『YUKA HOME NOTE TOUR 2026』の開催も発表！

日本コロムビア株式会社

シンガーソングライター有華が新曲「ピーナッツ」を1月21日(水)にデジタルリリースすることが決定し、リリースの発表に伴いジャケット写真も公開した。加えて、全国7箇所を巡る弾き語りツアー『YUKA HOME NOTE TOUR 2026』の開催することを発表した。

本楽曲は、7coのボーカルを務める芦田菜名子との共作。恋に振り回される繊細な感情を描いた、思わず口ずさみたくなるようなラブソングに仕上がっている。

また、Apple MusicとSpotifyではPre-add/saveも開始しているので登録しよう。

約1年半ぶりとなる今回のツアーは、横浜・mint hallを皮切りに全国7箇所を巡るピアノ弾き語りスタイル。現在、オフィシャル第1次先行の受付も開始されているので奮って応募しよう。

＜Release＞

1月21日(水) デジタルリリース「ピーナッツ」

Pre add/save： https://lnk.to/YUKA_PEANUTS

＜ツアー詳細＞

『YUKA HOME NOTE TOUR 2026』

04月24日(金)横浜・mint hall (18:30 / 19:00)

04月25日(土)宮城・仙台ルフラン (17:30 / 18:00)

05月09日(土)福岡・ROOMS (17:30 / 18:00)

05月10日(日)広島・Live Juke (17:30 / 18:00)

05月29日(金)大阪・Music Club JANUS (18:30 / 19:00)

05月30日(土)愛知・Sunset BLUE(17:30 / 18:00)

06月07日(日)東京・下北沢440 (13:00 / 13:30)

06月07日(日)東京・下北沢440 (17:30 / 18:00)

■【オフィシャル第1次先行】

受付期間：1月18日(日) 18:00～2月1日(日) 23:59

URL： https://eplus.jp/yuka-home/

＜Discography＞

11月26日(水) デジタルリリース「Hiya!」

配信リンク： https://lnk.to/YUKA_Hiya

9月3日(水) デジタルリリース「bad ending」

配信リンク： https://lnk.to/YUKA_badending

2025年3月19日(水) 発売

Major 2nd Full Album

「my space my time」

配信リンク： https://lnk.to/myspacemytime

【LPサイズジャケット仕様・ポストカード全 13種中ランダム 9枚封入】

\5,500（税込）

COCP-42470

収録曲

01.Bad boy

02.告うた (ABEMA『恋する(ハート)週末ホームステイ 2024 冬』主題歌)

03. ミラクル (高槻市定住促進プロモーション楽曲)

04. 嫌いになれたら

05. 2930

06. LOVESICK

07. レモネード

08. またね

09.Our Xmas

10.うたでつなごう

幼少期からピアノ、合唱を始める。

18歳から大阪を中心に シンガーソングライターとして活動中。Instagram に写真や動画を公開した事により、 インフルエンサーからのフォローや 大好きなお喋りと容姿のギャップが共感を得て、 現在までに同性を中心に約 22万人 (※2025.8月現在 )、TikTok では82万人のフォロワー数を獲得。 他 SNS のフォロワーを合わせると 120 万人以上の登録者数を記録。アーティストからのフォローや交流に加え、 著名スポーツ選手やインスタグラマーからのフォローや対談など様々の分野で活躍する人たちからも支持されている。

2022年2～4月で3ヶ月連続デジタルリリースを配信し、3曲目となった4月リリースの配信

シングル「Partner」は、ストリーミング総再生7,000万回、ミュージックビデオ再生1,400万回、

SNS 総再生回15億回、LINE リアルタイムランキング1位を記録し SNS で大きな話題となった。

その後6月に EP「Stamp Rally」をリリースし、全国4箇所東京、名古屋、大阪、福岡を巡った『有華ワンマンツアー2022「Stamp Rally」』を開催した。

2022年9月にリリースした「Bestie」はわずか1ヶ月でストリーミング再生回数累計100万回

を突破した。

2023年1月18日メジャーデビューデジタルシングル「Baby you」をリリースした。ビルボードが発表した「TikTok Weekly Top20」で1位を獲得し、TikTok 上半期トレンド大賞2023ミュージック部門にて受賞。

国内のみに止まらず世界の8カ国のバイラルチャートでトップ10入りを果たしている。SNS 上

の楽曲の再生数は 80 億回を突破しストリーミングで 5,000 万回を突破している。

同年10月にはメジャー 1st フルアルバム「messy bag」をリリース。翌年には東京、大阪を巡った『有華ワンマンライブ2024「messy bag」』を開催。

2024年には間髪あけずにデジタルシングルをリリース。9月には全国8箇所を巡るワンマンツアー『YUKA "Happiness is ... " TOUR 2024』の開催した。

2025年3月にメジャー2ndフルアルバム「my space my time」をリリース。4月に東京、大阪を

巡ったYUKA 「my space my time」 TOUR 2025を開催。

また、他アーティストへの楽曲提供など、活動の幅を広げている。

Official HP： https://lit.link/yukasong

Instagram： https://www.instagram.com/yuka__song

TikTok： https://www.tiktok.com/@yuka__song

Twitter： https://twitter.com/yuka__song

YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@yuka__song