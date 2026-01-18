【イベントレポート】MyM 『WARAOZE』アナログ盤発売記念サイン会が開催。サプライズでチョコジローも登場！

株式会社STARBASE

森三中・大島、ガンバレルーヤ(よしこ・まひる）からなる音楽ユニット MyM(マイムー) が、タワーレコード渋谷店にて『WARAOZE』アナログ盤発売記念サイン会を開催した。

このイベントは、12月6日(土) に発売された『WARAOZE』のアナログ盤発売記念のイベントとなっており、当日は『WARAOZE』のアナログ盤を購入した多くのAnM(アンマー、MyMファンネーム)がイベントに訪れた。

今回のイベントではサイン会に加え、パフォーマンスも披露。昨年リリースされた楽曲「煖-DAN-」と「婆CHAN」の2曲を見事に歌い上げ、会場は一体感溢れる雰囲気に。

さらに、曲の合間に行われたMCでは、先日コラボが発表されたチョコジローが会場に駆けつけ、1月13日が誕生日のMiyukiをメンバーやAnMと共にサプライズでお祝いする場面も。

チョコジローの登場にMiyukiは思わず「かわいいー！」と声を上げ、サプライズ演出を喜んだ。

さらにMahiruが「ケーキはチョコジローが作ってくれたんだよね？」とチョコジローに無茶振りをすると、Yoshikoも「そうなの！？」と続き、会場は大きな笑いに包まれた。

2曲目の「婆CHAN」のパフォーマンスが終わると、ついにサイン会がスタート。

AnMひとりひとりと丁寧に向き合い、会話をしたり、AnMからのリクエストに答えたりと、ファンサービスたっぷりのMyM。短い時間ながらも終始なごやかなムードでAnMとの交流を楽しんだ。

本イベントが2026年初の活動となったMyMだが、サク山チョコ次郎とのコラボ楽曲のリリースや、3月26日（サク山チョコ次郎の日）にはMyM×サク山チョコ次郎のスペシャルイベントの開催、さらに5月には東京と大阪で2周年イベントを開催するなど、すでに様々な活動が控えている。今年もMyMのさらなる飛躍にぜひ期待してほしい。

会場：TOWER RECORDS SHIBUYA

撮影：Azusa Sera

「MyM X’mas Special Event 2025」東京公演のアーカイブ配信が好評配信中！

12月7日に行われた「MyM X’mas Special Event 2025」東京公演の様子が、FANYにて現在好評配信中。

アーカイブ配信は、東京公演リハーサルおよび本番舞台裏の様子を収めた特典映像つきとなっており、東京公演に来た方も来られなかった方も楽しめる内容となっている。

配信チケットの販売期間は1月31日(土) 12時までとなっているので、気になる方はぜひ早めのご確認を！

FANY アーカイブ配信情報

・販売期間・視聴期間

販売期間：12/27（土）10:00～ 1/31（土）12:00

視聴期間：12/27（土）10:00～ 1/31（土）23:59

・金額\3,000（税込み）※特典映像付き

▼詳細はこちら

https://choanm.fanpla.jp/news/detail/63901

・見どころ：

大盛況のうちに終えたMyM 初めてのクリスマスイベント東京公演（12/7）の配信が決定！

今年リリースした新曲5曲と、メンバーそれぞれがソロで、クリスマスイベントの為に選曲したカバー曲も披露！

MyMらしい笑いと感動のステージを是非ご覧ください。