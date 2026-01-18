“今までに見たことがない”キャンピングカー『KATANA』世界初公開。ジャパンキャンピングカーショー2026で7車種新型モデル一挙デビュー
NEWMODEL KATANA
株式会社ダイレクトカーズ(本社：三重県鈴鹿市、代表：百田雅人)は2026年1月30日（金）より幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」において、新型カムロードベースのキャンピングカー 「KATANA（カタナ）」 を世界初公開し、販売を開始いたします。
本年は、KATANAを含む 全7車種の新型モデルを一挙発表 する特別な年となり、当社ブースはこれまでにないスケールでの展示を予定しています。
“今までに見たことがない”存在感
KATANA 内装
サンドベージュのラプター塗装＆チップ塗装をまとった外観、4WD・3000ディーゼルによる力強い走行性能、そして長期滞在を可能にする充実した室内装備により、KATANAは“これまでにない体験価値”を提供するキャンピングカーとなっております。
「Adventure in Desert Nomad」“どこにも属さず、どこへでも行く” をテーマに、未踏の地へ挑む旅人のための一台として誕生しました。
■ エクステリア
KATANA外装
【SPEC】
ベース車：トヨタ カムロード
純正カラー：サンドベージュ（ラプター塗装・チップ塗装）
車両サイズ：4860×1870×2760mm
砂漠の風景に溶け込むサンドベージュと、無骨なチェッカープレートが織りなすタフな外観。
シャープなラインは、まさにKATANAの名にふさわしい仕上がりです。
観音開きドアを設置
KATANAの後方には、使い勝手と存在感を兼ね備えた観音開きドアを採用。大きく開くダブルドアは、荷物の積み下ろしをスムーズにするだけでなく、リアエントランスから広がる開放感を演出します。
キャンプ地でのセッティングや車内外の動線を快適に保ち、後ろからも、エントランスドアからも自由にアクセスできる使い勝手の良い設計となっております。
■ インテリア・装備
KATANA ベッド展開
「Adventure in Desert Nomad」の名の通り、旅先を“最高の住まい”に変える装備をフル搭載。
【標準装備】
家庭用エアコン
リチウムイオンバッテリー 400Ah
インバーター
32型テレビ
冷蔵庫・冷凍庫
シンク
取り外し可能バーナー
各種スイッチパネル
ナビゲーション
外部充電 / 外部出力
家具一式
ETC
ドライブレコーダー
バックカメラ
折り畳み式２段ベッド など
イベント概要
『ジャパンキャンピングカーショー2026』
開催日時：2026/01/30（金）～2026/02/02（月）
開催時刻
1/30(金) 11:00～17:00
1/31(土) 10:00～17:00
2/01(日) 10:00～17:00
2/02(月) 10:00～16:00
会 場
幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1
株式会社ダイレクトカーズについて
ショールームSUZUKA BASE 航空写真
【会社概要】
社名：株式会社ダイレクトカーズ
本社所在地：三重県鈴鹿市磯山３丁目4-1592
代表取締役：百田雅人
事業内容： キャンピングカー製造・販売・メンテナンス
HP：https://www.cars-drt.com/