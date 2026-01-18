【良い歯の日(1月18日)】岡奈なな子さんのYouTube動画をきっかけに考える、“マウスピース矯正”というひとつの選択肢

株式会社Oh my teeth

1月18日の「良い歯の日」に合わせ、株式会社Oh my teeth（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西野 誠）は、1月18日の「良い歯の日」に合わせ本日公開された岡奈なな子さんのYouTube動画を通じ、歯並びに悩みを持つ方が「マウスピース矯正」という選択肢について考えるきっかけを提供します。

歯並びの悩みは、見た目の印象だけでなく、噛み合わせや毎日のセルフケアのしやすさなど、日常生活にも深く関わることがあります。「良い歯の日」が、ご自身の歯と改めて向き合う一日となることを願っています。

▪️ 良い歯の日にあらためて考えたい、歯並びと日常のセルフケア

「良い歯の日（1月18日）」は、歯の健康について見直すための記念日です。

歯並びに関する悩みというと見た目の印象が注目されがちですが、実際には「歯ブラシが届きにくい」「食べ物が詰まりやすい」といった、日々のセルフケアや生活の中での”小さな違和感”として気付かれることがあります。

こうした日常的な悩みをきっかけに、「歯並びについて一度きちんと知りたい」「自分に合った方法があるのかを確認したい」と考える人も少なくありません。 Oh my teethは、歯科矯正を単なる「治療」としてだけでなく、食事や歯磨きといった日常の習慣を見直すポジティブな自己投資と捉えています。

まずは「矯正を始める」ことよりも、「自分の歯の状態を知る」ことから。

良い歯の日をきっかけに、日々のセルフケアや歯並びについてもあらためて考えてみてはいかがでしょうか？

▪️ 本日公開されたYouTube動画が示す「考えるきっかけ」

本日公開された岡奈なな子さんのYouTube動画は、今回の取り組みの一環として制作されました。

動画では、ご本人が歯並びについてこれまで感じていたことや、実際にOh my teeth導入クリニックのひとつである大阪梅田矯正歯科でカウンセリングを受ける様子など、歯並びについて考える過程がありのままに映し出されています。

https://youtu.be/moSf-K2Nr6s?si=g6x_XVjWQMvbiq-K

「歯並びが気になってはいるものの、なかなか行動に移せずにいる」

そんな方にとってこの動画が示す等身大の悩みや体験は、ご自身の歯や健康について考えるひとつのきっかけになると考えています。

※動画内で紹介されている歯並びスキャンやカウンセリングは、Oh my teeth導入クリニックに所属する歯科衛生士が対応しています。なお、診断や治療計画の決定は歯科医師が行っています。

▪️ マウスピース矯正という「ひとつの選択肢」

歯並びを整える方法はワイヤー矯正だけではありません。

選択肢のひとつとして、透明なマウスピースを使用する「マウスピース矯正」があります。

マウスピース矯正は歯科医師の診断のもとで治療計画を立て、透明なマウスピースを段階的に交換しながら歯並びを調整していく矯正方法です。

マウスピースを装着しても目立ちにくいことや、着脱可能で日常生活に取り入れやすい点が特徴とされており、

「できるだけ周囲に気づかれずに矯正を検討したい」

「通院や治療の進め方についてまずは話を聞いてみたい」

と感じている人にとって歯科矯正を考えるきっかけになることもあります。

どの矯正方法が適しているかは、歯並びの状態や生活スタイルによって異なります。

大切なのは、それぞれの特徴や注意点を理解したうえで、自分に合った方法を歯科医師と相談しながら検討することです。

▪️【Oh my teeth 導入クリニック理事長・本多 宣陽によるコメント】

歯並びに関する悩みや感じ方は人それぞれで、治療方法も一律ではありません。

歯科医師としては、見た目だけでなく、噛み合わせや口腔内の状態などを含めて、現在の歯の状態を丁寧に確認すること、そして患者さんご自身がその状態を理解することが大切だと考えています。

なかなか自分のお口の中をじっくり見る機会は少ないものです。

良い歯の日が、歯並びだけでなくお口の健康について考えるきっかけになればと思います。

▪️ Oh my teeth が提供する「マウスピース矯正」について

Oh my teethが提供するマウスピース矯正サービスは、矯正開始後の定期通院を原則不要※とし、24時間LINEサポートと独自の診療管理システムを活用することで、オンラインを主軸として治療を進められる新しい矯正スタイルです。対応する症例は、主に笑ったときに見える前歯に特化した「部分矯正(Basicプラン)」と広範囲矯正の「Proプラン」があります。(Proプランは奥歯を含めた24本の範囲を整えられます)

矯正プランは、ユーザーのお口の状態やご希望に応じて、提携クリニックの歯科医師の診断のもとご案内します。矯正中の進捗確認は主にLINEでサポートしており、日常生活に取り入れやすい点が特徴です。

※初回診断および歯科医師が必要と判断した場合は来院が必要です。

関連：マウスピース矯正の値段は？目安がわかる簡単診断&経験者の声を紹介(https://www.oh-my-teeth.com/posts/mouthpiece-orthodontic-prices)

