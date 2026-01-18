ホロライブ3期生、初の単独ライブの興奮を再び！JOYSOUND「みるハコ」で、2月19日(木)から全国のカラオケルームに配信！限定グッズ付きチケットや直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーンも開催！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、女性VTuberグループ「ホロライブ」3期生 兎田ぺこら・不知火フレア・白銀ノエル・宝鐘マリンによる初の単独ライブ映像が登場！1月17日(土)、18日(日)の2日間にわたりKアリーナ横浜で開催されたばかりの『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦』の模様を、カラオケルームに配信します。DAY1の模様は2月19日(木)から3月22日(日)まで、DAY2の模様は3月19日(木)から4月19日(日)までの期間中、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームでお楽しみいただけます。本配信を視聴するためのチケットは、本日から「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売します。

圧倒的な人気や影響力を誇る「ホロライブ」3期生。メンバーそれぞれの個性と魅力はもちろん、グループとしての完成度の高さも際立ち、多くのファンを魅了し続けています。このたびの配信では、会場を埋め尽くしたファンを熱狂の渦に包み込んだ圧巻のステージが、カラオケルームならではの迫力の音と映像で蘇ります。

本映像を視聴するためのチケットは、DAY1、DAY2それぞれ1名あたり2,000円(税込・別途室料)で、本日から「みるハコ」WEBサイト特設ページにて発売します。また、ここでしか手に入らない限定グッズ付きのチケットもご用意！アクリルコースター付き3,000円、アクリルキーホルダー付き3,500円、アクリルジオラマ付き4,000円 (各1名あたり／税込・別途グッズ送料・室料別途)にてお求めいただけます。身近なカラオケルームで、気の合う仲間と飲食を楽しみながら、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください。

■直筆サイン入りグッズが当たるキャンペーンも開催！

2月19日(木)から「みるハコ」で配信される『hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～みるハコで叫べ愛のコール～』を視聴する様子を写真に撮影し、Xに投稿いただいた方から、抽選で4名様に「ホロライブ3期生メンバー直筆サイン入りライブポスター」をプレゼント！さらに、JOYSOUNDの対象機種を導入のカラオケ店舗でhololive 3rd Generation名義楽曲、または、兎田ぺこら、不知火フレア、白銀ノエル、宝鐘マリンのソロ名義楽曲を歌唱して応募すると、「ホロライブ3期生メンバー直筆サイン入りTシャツ」が抽選で4名様に当たるキャンペーンも開催します。詳細は、「みるハコ」特設ページをご確認ください。

この機会をお見逃しなく、ホロライブ3期生とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

＝ hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦 ～みるハコで叫べ愛のコール～ 配信概要 ＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：

【DAY1】2026年2月19日(木)11:00 ～ 2026年3月22日(日)23:59

【DAY2】2026年3月19日(木)11:00 ～ 2026年4月19日(日)23:59

◆チケット販売期間：

【DAY1】2026年1月18日(日)19:00 ～ 2026年3月22日(日)23:59

※コンビニ・ペイジー決済は3月20日(金)23:59までとなります。

【DAY2】2026年1月18日(日)19:00 ～ 2026年4月19日(日)23:59

※コンビニ・ペイジー決済は4月17日(金)23:59までとなります。

◆料金：※別途グッズ送料・室料 ※チケット料は3歳以上有料

【視聴チケット】2,000円(税込)/1人

【グッズ付き視聴チケット：Aコース】3,000円(税込)/1人

【グッズ付き視聴チケット：Bコース】3,500円(税込)/1人

【グッズ付き視聴チケット：Cコース】4,000円(税込)/1人

◆再生時間：2時間(予定)

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/824804/

■グッズ内容 hololive 3rd Generation Live #きゅるるん大作戦

Aコース：アクリルコースター

Bコース：アクリルキーホルダー

Cコース：アクリルジオラマ

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※グッズは2026年7月下旬以降、順次発送予定です。変更がある場合はみるハコご登録メールアドレスへご案内いたします。

＝ カラオケキャンペーン 概要 ＝

◆実施期間：2026年2月19日(木)11:00 ～ 4月19日(日)23:59

◆対象機種：JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗で「うたスキ」（登録無料）にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。

【課題曲】

・hololive 3rd Generation名義楽曲

・兎田ぺこら/不知火フレア/白銀ノエル/宝鐘マリン(各個人名義楽曲)

◆プレゼント：ホロライブ3期生メンバー直筆サイン入りTシャツ … 抽選で4名様

▽みるハコWEBサイト特設ページ（カラオケキャンペーン詳細など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/824804/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。

▼ホロライブプロダクションとは

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。 運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。



・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

※「X（旧Twitter）」は、X Corp.（旧Twitter,Inc.）の商標または登録商標です。

※「YouTube」は、Google LLCの商標または登録商標です。