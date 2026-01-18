個人間カーシェアサービス「クルマル」、ローンチ遅延のお詫びと新規登録受付開始のお知らせ
Trust Mobility Hub合同会社（代表：清水拓哉、石渡英也、本社：東京都港区）は、個人間カーシェアサービス「クルマル」について、当初2025年2月末のローンチを予定しておりましたが、開発および各種確認に想定以上の時間を要し、結果として約1年近い遅延が生じました。
事前登録をいただき、長らくお待ちいただいていた皆さまに、心よりお詫び申し上げます。
このたび、安心・安全な利用環境を整えたうえでサービス提供を開始できる体制が整ったことから、新規アカウント登録の受付を開始いたしました。
■ 新規アカウント登録・サービス開始について
- 2026年1月16日：新規アカウント登録受付開始
- 2026年1月30日：登録内容の一斉審査・承認を実施
- 同日よりサービス利用開始予定
現在はWeb版での提供となりますが、今後アプリ版のリリースも予定しております（時期未定）。
▼ サービスサイト
https://kurumaru.jp
■ 個人間カーシェアでも「車両保険付き」の安心設計
クルマルの最大の特徴は、個人間でのカーシェアでありながら、共同利用中の車両に車両保険を含む保険体制を整えている点です。
個人間カーシェアでは、
「事故時の補償はどうなるのか」
「車両の修理費用は誰が負担するのか」
といった不安が大きな課題となってきました。
クルマルでは、こうした不安を解消するため、貸出中の対人・対物補償に加え、車両保険を含む補償設計を採用し、オーナー・ドライバー双方が安心して利用できる環境を目指しています。
▼ 保険内容の詳細
https://trustmobilityhub.com/car-insurance/
※保険の適用範囲や条件については、上記ページにて詳細をご確認いただけます。
■ オーナー様向けキャンペーンの実施
サービス開始にあたり、車両を提供いただくオーナー様向けに、以下のキャンペーンを実施いたします。
【オーナー手数料優遇キャンペーン】
- 2026年1月29日までに車両登録を完了されたオーナー様を対象
- 2026年5月末までのオーナー手数料を一律2％に設定（通常オーナー手数料：3～5％）
サービス立ち上げ期にご協力いただくオーナー様への感謝を込めた施策となります。
■ 情報発信について
サービスに関する最新情報、運用開始後のご案内、アップデート情報については、
公式X（旧Twitter）アカウントにて随時発信してまいります。
https://x.com/TMH_kurumaru
Trust Mobility Hub合同会社は、「個人間でも、安心してクルマを貸し借りできる社会の実現」を目指し、安全性・透明性を重視したモビリティサービスの提供に取り組んでまいります。
改めまして、ローンチまでお待ちいただいた皆さまに深く御礼申し上げるとともに、今後ともクルマルをよろしくお願いいたします。
会社概要
会社名：Trust Mobility Hub合同会社
設立：2024年11月8日
代表者：清水拓哉、石渡英也
本社所在地：東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル12階
事業内容：個人間カーシェアリングサービス「クルマル」の運営
HP： https://trustmobilityhub.com