Trust Mobility Hub合同会社（代表：清水拓哉、石渡英也、本社：東京都港区）は、個人間カーシェアサービス「クルマル」について、当初2025年2月末のローンチを予定しておりましたが、開発および各種確認に想定以上の時間を要し、結果として約1年近い遅延が生じました。

事前登録をいただき、長らくお待ちいただいていた皆さまに、心よりお詫び申し上げます。

このたび、安心・安全な利用環境を整えたうえでサービス提供を開始できる体制が整ったことから、新規アカウント登録の受付を開始いたしました。

■ 新規アカウント登録・サービス開始について

- 2026年1月16日：新規アカウント登録受付開始- 2026年1月30日：登録内容の一斉審査・承認を実施- 同日よりサービス利用開始予定

現在はWeb版での提供となりますが、今後アプリ版のリリースも予定しております（時期未定）。

▼ サービスサイト

https://kurumaru.jp

■ 個人間カーシェアでも「車両保険付き」の安心設計

クルマルの最大の特徴は、個人間でのカーシェアでありながら、共同利用中の車両に車両保険を含む保険体制を整えている点です。

個人間カーシェアでは、

「事故時の補償はどうなるのか」

「車両の修理費用は誰が負担するのか」

といった不安が大きな課題となってきました。

クルマルでは、こうした不安を解消するため、貸出中の対人・対物補償に加え、車両保険を含む補償設計を採用し、オーナー・ドライバー双方が安心して利用できる環境を目指しています。

▼ 保険内容の詳細

https://trustmobilityhub.com/car-insurance/

※保険の適用範囲や条件については、上記ページにて詳細をご確認いただけます。

■ オーナー様向けキャンペーンの実施

サービス開始にあたり、車両を提供いただくオーナー様向けに、以下のキャンペーンを実施いたします。

【オーナー手数料優遇キャンペーン】

- 2026年1月29日までに車両登録を完了されたオーナー様を対象- 2026年5月末までのオーナー手数料を一律2％に設定（通常オーナー手数料：3～5％）

サービス立ち上げ期にご協力いただくオーナー様への感謝を込めた施策となります。

■ 情報発信について

サービスに関する最新情報、運用開始後のご案内、アップデート情報については、

公式X（旧Twitter）アカウントにて随時発信してまいります。

https://x.com/TMH_kurumaru

Trust Mobility Hub合同会社は、「個人間でも、安心してクルマを貸し借りできる社会の実現」を目指し、安全性・透明性を重視したモビリティサービスの提供に取り組んでまいります。

改めまして、ローンチまでお待ちいただいた皆さまに深く御礼申し上げるとともに、今後ともクルマルをよろしくお願いいたします。

会社概要

会社名：Trust Mobility Hub合同会社

設立：2024年11月8日

代表者：清水拓哉、石渡英也

本社所在地：東京都港区赤坂1丁目12番32号アーク森ビル12階

事業内容：個人間カーシェアリングサービス「クルマル」の運営

HP： https://trustmobilityhub.com