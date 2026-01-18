【愛知県岡崎市】BBQの不自由を解消し、お好みの食材をその場で選べるレストラン体験を大自然で。ウッドデザインパーク岡崎の【BBQ革命】は、開始時間の完全自由化と現地食材セレクト制を導入。

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県岡崎市のアウトドア施設「ウッドデザインパーク岡崎」は、従来のバーベキュー(BBQ)における「時間の縛り」と「メニューの固定」という2つの不自由を解消するプロジェクト【BBQ革命】を、2026年2月15日までの期間限定で実施いたします。

本プロジェクトでは、ゲストの都合に合わせて来店・スタート時間を自由に設定できる「開始時間の完全自由化」と、手ぶらプランでありながら当日現地で好きな食材を注文できる「食材セレクト制」を導入しました。これにより、レストランのような利便性と自由度を、豊かな自然の中で体験することが可能になります。

■ 【BBQ革命】2つの大きな変更点

1. スケジュールに縛られない「開始時間の完全自由化」

これまでのBBQ予約は「11:00開始」などスタート時間が固定されていることが一般的であり、子連れファミリーや遠方からのゲストにとって来店ハードルの一つとなっていました。

【変更内容】

来店時間・スタート時間を、ゲストが自分のスケジュールに合わせて自由に設定可能になりました。

【メリット】

渋滞による遅れや急な予定変更を気にせず、自分たちのペースで休日をスタートできます。

2. レストラン感覚で楽しめる「現地食材セレクト制」

「手ぶらBBQは便利だが、食材セットの内容が選べない」「食材を持ち込むのは準備が大変」という声に応え、手ぶらプランの利便性と選べる楽しさを両立させました。

【変更内容】

食材を持ち込まない「手ぶらBBQプラン」の利用者が、当日現地で好きな食材を追加注文できるシステムを構築しました。

【メリット】

その日の気分やお好みに合わせて、メインのセットに豪華な食材をプラスする「自分だけのオリジナルコース」を楽しめます。

■ 背景と想い

ウッドデザインパーク岡崎は、「自然の中での贅沢なひととき」を提供してきました。

今回の【BBQ革命】は、利用者が感じていた「予約時間に追われる」「メニューが選べない」というストレスを解消し、アウトドアをもっと気軽に、もっとわがままに楽しんでいただくための挑戦です。

特に、予定が立てにくい子連れ世帯や、手軽さを重視するグループに、新時代のBBQスタイルを提案します。

■ キャンペーン概要

【実施期間】2026年1月17日~2月15日

【場所】ウッドデザインパーク岡崎(愛知県岡崎市鍛埜町日面8番地4)

【予約方法】ホットペッパーグルメ

【注意点】公式サイトからの予約はシステム上、時間指定制となっております。必ずホットペッパーグルメよりご予約をお願いいたします。

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322 (受付：9:00~18:00)

【公式サイト】

https://wood-designpark.jp/okazaki/

予約はこちらから :https://www.hotpepper.jp/strJ003850011/course/