「にじさんじ」7周年を記念した史上最大規模のライブツアーをもう一度！「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！Encore」開催決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、2026年4月10日(金)、4月11日(土)に府中の森芸術劇場 どりーむホールにて開催する「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！Encore」開催情報をお知らせします。

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！Encore」開催決定！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、2026年1月18日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOで開催した「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！東京公演」内で、7周年ライブツアーの熱い盛り上がりを再びお届けする「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！Encore」の開催を発表しました。

特設サイトはこちら！▼

https://www.nijisanji.jp/events/nijisanji_worldtour2025/encore/



日本全国7箇所、そして上海・ソウルを熱狂させた「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」。

そのステージの中から、選りすぐりの楽曲をライブ会場ならではの迫力ある照明や舞台演出で再び体験いただけます。

※「Encore公演」は「本公演」で披露したライバーのパフォーマンス映像を、迫力ある音響・照明とともにお楽しみいただく追体験型公演です。「Encore公演」でのライバーの生出演はございません。

※「Encore公演」のオンライン配信予定はございません。

開催場所、チケット情報については以下をご確認ください。

開催概要

公演名：にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！Encore

日時

DAY1：2026年4月10日(金)

(昼公演)OPEN 12:00／START 13:00 (夜公演)OPEN 17:00／START 18:00

DAY2：2026年4月11日(土)

(昼公演)OPEN 11:00／START 12:00 (夜公演)OPEN 16:00／START 17:00

場所：府中の森芸術劇場 どりーむホール



SONG LIST：2026年1月26日(月)12:00開始の総合ファンクラブ先行抽選開始までに、にじさんじ公式X(旧Twitter)にて公開予定です。

Day1、Day2それぞれ一部共通の楽曲を含みつつ、異なるセットリストでお届けする予定です。

チケット情報

チケット料金

7,000円(税込)

※お1人様2枚まで

※未就学児童入場不可

総合ファンクラブ先行抽選

受付期間：2026年1月26日(月)12:00 ～ 2026年2月8日(日)23:59

お申し込み：https://eplus.jp/nijisanji-world-tour/fc/

イープラス先行抽選

受付期間：2026年2月18日(水)12:00 ～ 2026年3月1日(日)23:59

お申し込み：https://eplus.jp/nijisanji-world-tour/

一般販売(先着)

受付期間：2026年3月14日(土)12:00 ～

お申し込み：https://eplus.jp/nijisanji-world-tour/

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#SitRアンコール

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



