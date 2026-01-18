大人気フィールドトリップPlus開催｜日本文化を英語で世界へ発信する実践型学習プログラム

株式会社鏑木教育コンサルティング

国内外のボーディングスクール進学を視野に入れたコンサルティング型英語教育機関であるGlobal Learner’s Institute（以下、GLI） は、2026年2月1日（日）、体験型学習「フィールドトリップ Plus」 を開催いたします。

本イベントは、教室を飛び出し、実社会の中で英語を「使い・考え・発信する」ことを目的としたGLI独自の人気プログラムです。今回のテーマは、「日本文化を世界に発信しよう！」。日本の伝統工芸を実体験し、その価値を英語で世界に伝える、探究型フィールド学習を行います。

日本文化×英語×発信力を育てるプログラム設計

今回のフィールドトリップでは、東京・浅草にて日本の伝統工芸「江戸切子」を体験します。GLIがこの体験に江戸切子を選んだ理由は、世界から高く評価される「日本の美」が、伝統技術とその背景にある物語によって支えられているからです。単なる見学や制作にとどまらず、体験の様子を自ら撮影し、簡単な動画編集スキルを学び、完成した作品と学びを英語で世界に向けて発信します。実体験とアウトプットを通じて、日本文化の価値を自分の言葉で語れる力を育みます。

海外の方への英語インタビューにも挑戦

当日は、浅草を訪れている海外の方への英語インタビューも実施予定です。事前学習と工芸体験で得た知識をもとに、

- 日本文化が世界からどう見られているのかを知る- 日本の良さを客観的に捉える- 英語で自分の考えを伝える

といった多角的な学びを深めていきます。

学びを定着させる「英語プレゼンテーション」

フィールド学習の最後には、教室に戻り、60～90秒の動画発表、またはミニ英語プレゼンテーションを実施。インプットからアウトプットまでを一貫して行うことで、体験を確かな学びとして定着させます。

フィールドトリップ Plus｜3つのステップ

本プログラムは、以下の3段階で構成されています。

１. Make（制作）｜江戸切子ワークショップ

浅草の工房「創吉」にて、江戸切子職人の指導のもと制作体験を行います。

複数のグラスや柄から選び、世界に一つだけのオリジナルグラスを制作。講師のアドバイスのもと行いますので初めての方でも安心。体験はすべて英語で行われます。

２. Edit（編集）｜撮影・動画編集

制作風景や完成作品を撮影し、3～5本の動画・写真を選択。タイトル、英語ナレーションまたは字幕、世界へのメッセージを加えます。初めてでも取り組める簡単な編集スキルを使用します。

３. Share（共有）｜英語プレゼンテーション

完成した作品と学びを英語で発表。「伝える力」「まとめる力」「発信力」を養います。

事前学習で学びを最大化

GLIの「フィールドトリップ Plus」では、事前学習を重視しています。今回は 1月31日（土）に広尾第二教室 にて実施します。

事前学習を通じて、当日の理解が深まり、英語インタビューや発表で「話せた」「伝えられた」という成功体験につながります。英語に不安がある方も、当日はサポートスタッフが同行するため安心です。

※当日のみの参加も可能です。

開催概要

【日時】

2月1日（日）9:00～17:30

※事前学習：1月31日（土）10:30～12:00

※事前学習にご参加できない方は事前学習の内容やワークシートを1月31日にお送りします。

【集合場所・事前学習会場】

GLI広尾第二教室

https://g.co/kgs/ob6S9W5

【行き先】

創吉（浅草）

https://sokichi.co.jp

【対象】

小学3年生～高校生（定員12名）

【参加費（税込）】

GLI生：9,900円

外部生：11,000円

※江戸切子体験料含む

【申込方法】

専用フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq8rymboWevCO1Svuq_p5_9eWfG9c3NdZNqVIVF7eDVT5wLg/viewform)よりお申し込みください。

英語力だけでなく、文化理解・発信力・主体性を育てる学びが詰まった1日となります。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■教育を“体験から学ぶ”英語スクール GLI

GLIの「フィールドトリップ Plus」は、教室を飛び出し、リアルな環境で学ぶ“実践型英語学習”プログラムです。学びの舞台は、社会や文化そのもの。子どもたちは、体験・対話・発表を通して、自ら考え、英語で伝える力を育てます。今回の浅草編も、世界と日本をつなぐ大切な学びの一日となるでしょう。初めての方もリピーターの方も、ぜひご参加ください。

【関連情報】

■鏑木教育サロン

親子で「教育を学べる」オンラインコミュニティ。子どもの未来を広げ、家庭での学びの質を高める講座を開講中。今だけモニター生として50％OFFで参加可能。

鏑木教育サロン公式ページ https://kaburaki-educonsul.com/clp/kaburaki-salon/

■GLI代表 鏑木のInstagram

「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。

Instagramはこちら https://www.instagram.com/kaburaki_san

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

【本リリースに関するお問合せ】

Global Learner’s Institute

担当：石井

Mail：press@kaburaki-educonsul.com