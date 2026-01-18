「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」がBlu-ray化！2026年4月8日(水)から順次、7公演分の販売が決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、7周年を記念した史上最大規模のライブツアー「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」のBlu-ray化決定についてお知らせいたします。

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」Blu-rayが2026年4月8日(水)から順次販売決定！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、7周年を記念し2025年5月10日(土)～2026年1月18日(日)にわたりライブツアー「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」を開催しました。



各公演の熱気をそのままに、仙台、名古屋、横浜、神戸、福岡、広島、東京の7公演をBlu-ray化し、2026年4月8日(水)から順次販売いたします。

ライブ本編はもちろん、特典映像としてライバーを追いかけ続けるライバーカメラから厳選した数曲と、オーディオコメンタリーも収録！

また、予約に応じて各法人別特典を付与するほか、アニメイト、ゲーマーズ、タワーレコードでは全巻購入特典をプレゼントするキャンペーンも実施します。

商品および特典の詳細は、以下の概要をご確認ください。

※商品仕様、内容は予告なく変更になる場合がございます。

※上海公演、ソウル公演のBlu-ray販売予定はございませんが、両公演のアーカイブ動画(再編集版を含みます)は、現在にじさんじ公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

上海公演：https://www.youtube.com/watch?v=0Me46MSxp3I

ソウル公演：https://www.youtube.com/watch?v=JxDzMLhV8fw

商品概要

にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！[Blu-ray]

■発売日

仙台公演(品番：ACN-30023)：2026年4月8日(水)

名古屋公演(品番：ACN-30024)：2026年5月6日(水)

横浜公演(品番：ACN-30025)：2026年6月10日(水)

神戸公演(品番：ACN-30026)：2026年7月15日(水)

福岡公演(品番：ACN-30027)：2026年8月12日(水)

広島公演(品番：ACN-30028)：2026年9月16日(水)

東京公演(品番：ACN-30029)：2026年9月30日(水)

■価格：各13,200 円(税込)

■収録内容

・ライブ本編映像

・副音声：オーディオコメンタリー

・特典映像：ライバーカメラ映像

・特製収納ボックス

・パスポート風カードセット

・複製コメント入り公演写真ブロマイドセット

・ブックレット

※仙台公演以外のオーディオコメンタリー出演ライバーとライバーカメラ映像の詳細は後日公開予定です。

仙台公演の収録内容画像を公開！

【仙台公演 本編映像＆特典映像収録楽曲】

・本編映像：

1. Budding!

2. MC

3. ZUNDA!アッパレ☆運命

4. 第六感

5. 名前のない怪物

6. こどものしくみ

7. MC

8. アイシー

9. ハレンチ

10. 非国民的ヒーロー

11. Booo!

12. パラサイト

13. 黙ってロックをやれって言ってんの！

14. MC

15. 気まぐれメルシィ

16. 地球最後の告白を

17. 月光浴

18. Luna say maybe

19. MC

20. ロキ

21. ワールドイズマイン

22. 糞ブレイキン脳ブレイキン・リリィー

23. ココロオドル

24. MC

25. 鐘が鳴る場所で

26. Arc goes oN

27. Virtual to LIVE

・副音声：オーディオコメンタリー

加賀美ハヤト、山神カルタ、フレン・E・ルスタリオ

・特典映像：ライバーカメラ映像

「鐘が鳴る場所で」「Arc goes oN」「Virtual to LIVE」

【名古屋公演 本編映像＆特典映像収録楽曲】

・本編映像：

1. Arc goes oN

2. main dishが足りてない

3. MC

4. 宵々古今

5. 魔性の女A

6. ロウワー

7. サラマンダー

8. 未来図

9. Glory Steady Go

10. MC

11. 聖者の行進

12. ダリア

13. メルティランドナイトメア

14. 懺悔参り

15. ノンブレス・オブリージュ

16. MC

17. サムライハート(Some Like It Hot!!)

18. ファイアダンス

19. 群青

20. クラクション・ラヴ~ONIISAN MOTTO GANBATTE~

21. MC

22. 仮死化

23. Budding!

24. MC

25. Virtual to LIVE

・特典映像：ライバーカメラ映像

「main dishが足りてない」「魔性の女A」「Glory Steady Go」「Virtual to LIVE」

【横浜公演 本編映像収録楽曲】

1. Summer and Peace!

2. MC

3. 世界一可愛い私

4. ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C

5. MC

6. トラフィック・ジャム

7. ちがう!!!

8. BLUE BACK

9. MC

10. レッド・ルーラー

11. ナノ・セカンド

12. 泥中に咲く

13. MC

14. 怪獣

15. 絶対零度

16. 世界を照らすテトラッド

17. MC

18. プロポーズ

19. かつて天才だった俺たちへ

20. アスノヨゾラ哨戒班

21. MC

22. 抜錨

23. 青と夏

24. MC

25. Arc goes oN

26. キラー

27. スターマイン

28. Virtual to LIVE



【神戸公演 本編映像収録楽曲】

1. Summer and Peace!

2. MC

3. マーシャル・マキシマイザー

4. 雷命

5. [A]ddiction

6. Prayer X

7. MC

8. Deal with the devil

9. ファタール

10. 春を告げる

11. DAY×DAY

12. Tot Musica

13. MC

14. 混沌ブギ

15. UNDEAD

16. 八月のレイニー

17. CALLING†

18. オオエドランヴ

19. MC

20. め組のひと

21. 死ぬな！

22. 恋のメガラバ

23. Arc goes oN

24. MC

25. Virtual to LIVE

【福岡公演 本編映像収録楽曲】

1. Beyond the way

2. G4L

3. 偽物人間40号

4. MC

5. サラマンダー[TAKU INOUE 3-Minutes Remix]

6. ULTRA C

7. Alice in N.Y.

8. ラヴィ

9. GURU

10. MC

11. シネマ

12. 命に嫌われている。

13. CITRUS

14. どうにかなっちゃいそう！

15. 僕にピアノは弾けないけれど

16. MC

17. 恥ずかしいか青春は

18. GETCHA!

19. Mister Jewel Box

20. ファイアダンス

21. 一旦ステイ TONIGHT

22. MC

23. Arc goes oN

24. ヨナガオルケスタ

25. MC

26. Virtual to LIVE

【広島公演 本編映像収録楽曲】

1. ヨナガオルケスタ

2. フィクサー

3. ジャックポットサッドガール

4. ゲラゲラポーのうた

5. シンデレラ (Giga First Night Remix)

6. キャンディークッキーチョコレート

7. MC

8. サウダージ

9. BANDAGE

10. MC

11. まつり

12. 我儘姫

13. 痛いの痛いの飛んでいけ

14. エル・タンゴ・エゴイスタ

15. ばかまじめ

16. MC

17. 白線

18. 唱

19. イガク

20. ヒアソビ

21. NEO

22. 炎と森のカーニバル

23. MC

24. Arc goes oN

25. potatoになっていく

26. MC

27. Virtual to LIVE

【東京公演 本編映像収録楽曲】

1. Arc goes oN

2. MC

3. 恋

4. 絶絶絶絶対聖域

5. バッド・ダンス・ホール

6. MC

7. Party!!

8. ファタール

9. 点描の唄

10. 閃光少女

11. MC

12. 天天天国地獄国

13. テレパシ

14. 不死鳥のフランメ

15. ロウワー

16. ポラリス

17. BOW AND ARROW

18. ハッピーミルフィーユ

19. MC

20. ヤバみ

21. ハレ晴レユカイ

22. MC

23. ファミリア

24. にじさんじ組曲

25. なんやかんや、冬。

26. MC

27. アンノウンマザーグース

28. Virtual to LIVE

29. MC

※ライブで披露された楽曲について、一部収録されないものがございます。

※商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。

※本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください。

※一部公演のライバーカメラ収録楽曲、オーディオコメンタリー出演ライバーは後日公開予定です。

「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」Blu-ray 法人特典情報

仙台公演の法人特典画像を公開！

▼にじさんじオフィシャルストア

有償特典：アクリルスタンドセット

無償特典：ブロマイドセット

早期予約特典：缶バッジ

※有償特典の価格・早期予約特典の対象期間は予約ページをご確認ください

ご予約：https://shop.nijisanji.jp/TAG_851

▼全国アニメイト(通販含む)

特典：B2布ポスター

ご予約：

＜仙台公演＞https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365150/

＜名古屋公演＞https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365151/

＜横浜公演＞https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365152/

＜神戸公演＞https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365153/

＜福岡公演＞https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365154/

＜広島公演＞https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365155/

＜東京公演＞https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3365156/

▼ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

特典：A3タペストリー

ご予約：

＜仙台公演＞https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865530/

＜名古屋公演＞https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865531/

＜横浜公演＞https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865532/

＜神戸公演＞https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865533/

＜福岡公演＞https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865534/

＜広島公演＞https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865535/

＜東京公演＞https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865536/

(https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10865536/)

▼タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)

特典：ポストカード(サイズ：約100×148mm）

ご予約：https://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4573600263589|4573600263572|4573600263565|4573600263558|4573600263541|4573600263534|4573600263527(https://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4573600263589%7C4573600263572%7C4573600263565%7C4573600263558%7C4573600263541%7C4573600263534%7C4573600263527)

▼HMV(一部店舗除く)

特典：ポストカード(サイズ：約100×148mm)

ご予約：https://www.hmv.co.jp/news/article/251226136/

▼Amazon.co.jp

特典：コットン巾着(サイズ：約130×100mm)

※Amazon.co.jpは全公演共通の特典（共通のロゴを使用した絵柄）となります。

ご予約：https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GCJC38QM|B0GCJZW5QY|B0GCJ9RWD5|B0GCJBYJKJ|B0GCHZJZ4C|B0GCHZ8NB7|B0GCHJR4L4|B0GCHZ1GPP|B0GCJR3WZ7|B0GCJB26K4|B0GCHJMXGX|B0GCJQDYPJ|B0GCK4HY1J|B0GCJSLRGN|

(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GCJC38QM%7CB0GCJZW5QY%7CB0GCJ9RWD5%7CB0GCJBYJKJ%7CB0GCHZJZ4C%7CB0GCHZ8NB7%7CB0GCHJR4L4%7CB0GCHZ1GPP%7CB0GCJR3WZ7%7CB0GCJB26K4%7CB0GCHJMXGX%7CB0GCJQDYPJ%7CB0GCK4HY1J%7CB0GCJSLRGN%7C)

▼楽天ブックス

特典：アクリルキーホルダー(サイズ：約61×39mm)

ご予約：

＜仙台公演＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18500121/

＜名古屋公演＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18500120/

＜横浜公演＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18500119/

＜神戸公演＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18500018/

＜福岡公演＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18500017/

＜広島公演＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18500123/

＜東京公演＞https://books.rakuten.co.jp/rb/18500122/

▼セブンネットショッピング

特典：角型缶バッジ(サイズ：約44×70mm)

ご予約：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=nijisanjiworldtour2025&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=nijisanjiworldtour2025&searchKeywordFlg=1)

▼Sony Music Shop

特典：紙製コースター(サイズ：約90×90mm)

ご予約：https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=G002034&cd=G002034(https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupLis.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=G002034&cd=G002034)



※特典の詳細については各店舗様へお問い合わせください。

※特典内容は全公演共通ですが、ビジュアルは予約された公演ごとに異なります。(ただしAmazon.co.jpは除く)

アニメイト、ゲーマーズ、タワーレコード限定施策「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」Blu-ray 全巻購入特典

アニメイト、ゲーマーズ、タワーレコードの同一店舗(通販を含む)で「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」のBlu-ray全7商品をご予約・購入いただくと、全巻購入特典として「A5サイズカード7枚セット」をプレゼントいたします。

＜対象法人＞

・全国アニメイト(通販含む)

・ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)



＜対象商品＞

同一店舗(通販を含む)での下記7商品のご予約・購入が必要となります。

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！仙台公演 [Blu-ray](品番：ACN-30023)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！名古屋公演 [Blu-ray](品番：ACN-30024)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！横浜公演 [Blu-ray](品番：ACN-30025)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！神戸公演 [Blu-ray](品番：ACN-30026)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！福岡公演 [Blu-ray](品番：ACN-30027)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！広島公演 [Blu-ray](品番：ACN-30028)

・にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！東京公演 [Blu-ray](品番：ACN-30029)



＜注意事項＞

※店舗での購入の場合は、紙のスタンプカードを発行いたします。アニメイトとタワーレコードでのご購入の場合、同一店舗でのみ有効となりますのでご注意ください。ゲーマーズのみ、ゲーマーズ内の別店舗でも有効となります。（オンラインは除く）

※オンライン購入の際は会員登録が必要となります。詳細は各ECサイトをご確認ください。

※特典のお渡しは2026年9月30日(水)発売の東京公演Blu-ray(品番：ACN-30029)の商品受け取り時となります。

※特典は数量限定につきなくなり次第終了となります。特典を確実に入手するには2026年8月9日(日)までの対象商品のご予約をおすすめします。

※特典の対象となる予約期間など、詳細に関しましては対象法人の各店舗様へお問い合わせください。

※特典内容、デザインは予告なく変更となる場合がございます。

※にじさんじオフィシャルストアは本施策の全巻購入特典の対象外となりますのでご注意ください。

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs



