【2026年節分】「昼だけうなぎ屋・炭焼きうなぎと特選和牛ひつまぶしふじさん」ブランドの「うなぎ恵方巻」予約開始!!

株式会社Ａｃｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行う株式会社アクトコミュニティ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：柳瀬雅斗）がオーナー制に基づき運営する「コスパ最強本格うなぎ」をコンセプトにした炭火鰻専門店「昼だけうなぎ屋」「炭焼きうなぎと特選和牛ふじさん」が、手がける「うなぎの恵方巻き」の予約の受付を開始いたしました。

【ご予約期間：2026年2月1日(日)15時00まで】

＜昼だけうなぎ屋＞＜炭火鰻と特選和牛ふじさん＞のこだわりと特徴

職人が一本一本生から炭火でお焼きしております確かな目利きで選び抜かれた、青手の「ニホンウナギ」を使用

◼️高級店で提供されているニホンウナギを使用

厳選したエサと水質で育ったニホンウナギを使用しております。

当店では、三重の老舗鰻卸問屋から届く、厳しい基準をクリアした、「良質」で「安全」な厳選した鰻のみを使用しております。

高級名店でも取扱う鰻は、身も柔らかく、脂がしっかりのっていてクセがないのが特徴です。

◼️職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮

老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮に成功したことで、店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。

◼️ボリューム満点なのにリーズナブル

現在ではハレの日の食事という高級なイメージとなってしまった鰻をお値打ち価格で日常的に楽しめる大衆価格にこだわっています。

店舗を間借りすることで費用を抑え原価に還元。相場の約半額でのご提供を実現しております。

恵方巻きの横からの写真です。あくまでイメージです。昼だけうなぎ、ふじさん 特製うなぎ恵方巻

価格 ：1本2,200円(税込)｜21cm×5cm×5cm

具材 ：ニホンウナギ蒲焼き、出汁巻き玉子、胡瓜、大葉、桜でんぶ、ご飯(約250g)、蒲焼のタレ

消費期限：お渡し日当日 出来るだけ早めにお召し上がりください

【ご注文方法】

ご注文は直接お受け取り店舗までお電話｜店頭｜にて承っております

※数に限りがございますので、売り切れ次第終了とさせていただきます

【節分行事・社内配布に】

法人様限定｜うなぎの恵方巻 大口ご予約も承ります

社員様・お取引先様への節分行事、

福利厚生・社内イベントの差し入れに最適な

専門店仕込みの「うなぎの恵方巻」をご用意いたします。

■ 法人様に安心の対応

・ 事前予約制で確実にお渡し

・ ご予算・本数に応じて柔軟対応

・ 大口注文対応（10本～100本以上も可）

・ 数量・受取時間の指定OK

・ 請求書払い・領収書対応可



■ こんな法人様に選ばれています

・社員様全員への節分配布

・取引先様、協力会社様への差し入れ

・現場・工場・オフィスでのまとめ受取

・福利厚生・社内イベント用

■ 商品のご案内

うなぎの恵方巻

ふっくら香ばしく焼き上げた自慢のうなぎを贅沢に使用。

食べ応えと縁起の良さを兼ね備えた、節分にふさわしい一本です。

職場での配布はもちろん、ご家族向けのまとめ注文にもおすすめです。



予約締切 ：2026年2月1日(日)

お渡し日 ：2月2日(月)・2月3日(火)

お渡し場所：昼だけうなぎ屋栄本店、炭焼きうなぎと特選和牛ふじさん四日市本店

問合せ ：昼だけうなぎ屋 栄本店 (☎052-684-8242)

：炭焼きうなぎと特選和牛ふじさん 四日市本店 (☎059-340-3705)

■ ご予約について

・ご予約締切：2月1日15:00まで

・数量変更は締切日までにご連絡ください

・大口注文は早めのご相談をおすすめいたします



【メディア関係者の皆様へ】

調理工程や断面の迫力など、映像・写真ともに画になる内容のため、取材・撮影のご相談も歓迎しておりますのでお気軽にご連絡ください。