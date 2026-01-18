【岡山大学】「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる2025年度岡山大学サイトビジットを開催

国立大学法人岡山大学

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年12月9日に日本学術振興会（JSPS）の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」伴走チームによる岡山大学サイトビジットが実施されました。



今回のサイトビジットは、本学の事業の進捗状況の確認や課題を把握するために開催され、JSPS伴走チーム、文部科学省などの関係者35人が来学しました。また、サイトビジットの様子を学内にオンライン配信し、100人を超える参加者がありました。



今回のサイトビジットでは、JSPS伴走チームの多角的な視点で本学の取り組みに対してご意見をいただくことや、各大学のリエゾン（代表者）等との議論から、J-PEAKS事業全体のあり方や研究大学群の形成を加速させることなどを目指すため、昨年度のような施設見学は行わず、サイトビジットの時間を全て組織・制度改革の説明と意見交換に充てました。

また、今回のサイトビジットの趣旨である対等な意見交換、アイデア出し、ネットワークの深化等の観点から、教職員の服装の簡素化を実施している本学だけでなく、JSPS伴走チーム、文部科学省などの関係者の皆さまにもラフな服装でご参加いただきました。



まず、那須保友学長と本学J-PEAKSリエゾンの佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAから、大学の取り組み概要と組織・制度改革について、脱教員中心の大学法人経営の実現に向けた事務職員・技術職員などの高位登用や高度専門職の育成等の取り組み、イノベーション創出強化のための組織制度改革として高等先鋭研究院システムの設置、「岡山大学研究大学宣言」による明文化等について説明しました。また、本学担当サポーターである名古屋大学未来社会創造機構の藤巻朗特任教授からの事前質問事項について回答を行いました。その後、J-PEAKS採択大学およびサポーターの方々との活発な質疑応答が行われ、URAの内製化やUA制度の再構築などの職員の高度化への取り組み、そして研究拠点の組成の仕方など内容は多岐にわたりました。



続いて、那須学長より本学のイノベーションの取り組みを紹介しました。具体的には、野上保之副理事（デジタルトランスフォーメーション・情報セキュリティ担当）らが取り組む林業DXや学生ベンチャーによる観光DX、学術研究院教育学域（教育心理学）の寺澤孝文教授が開発したマイクロステップスタディに焦点を当て、説明を行いました。その後も、J-PEAKS採択大学およびサポーターの方々との活発な質疑応答が行われ、個々の取り組みの詳細だけでなく、新たな研究拠点の掘り起こしといった財務戦略や研究情報をつかむURAの取り組みについてなどの意見交換がありました。



最後に、担当サポーターの藤巻特任教授から「施設見学を行わず全ての時間を意見交換に充てるという新しいスタイルでしたが、有意義な時間を過ごすことができました。残りの事業期間で、岡山大学がどこまで取り組みを進めることができるか期待したいです」との総評がありました。



J-PEAKSは、我が国全体の研究力の発展等を牽引する研究大学群を形成するものです。本学では、岡山大学長期ビジョン2050「地域と地球の未来を共創し、世界の革新に寄与する研究大学」の実現に向け、J-PEAKSの趣旨に共感し、これを活用するとともに、さまざまなステークホルダーとともに研究力強化・イノベーション創出戦略を強力に推進しています。今後も地域と地球の未来を共創し、社会変革を実現させる研究大学：岡山大学の絶え間ない変化、そしてJ-PEAKS採択大学の挑戦にご期待ください。



〇那須保友学長のコメント

今回のサイトビジットでは、岡山大学が取り組んでいる組織・制度改革について、大半の時間を使いました。これは本学リエゾンの佐藤法仁副理事・副学長・上級URAが、各校のサイトビジットに参加した際、皆さまから「本学のサイトビジットにおいてどのような点をお聞きしたいのか、ご興味があるのか」などの点について、ヒアリングを重ねた結果です。

取り上げた組織・制度改革は、横展開しやすいものなどを選びました。また、意見交換の場において頂いた数多くのご意見は、本学で既に定まった組織・制度の諸規則であろうとも、より良くするためにブラッシュアップし、改正していきたいと思います。私たち岡山大学は、「不易流行」を掲げ、旧態依然とした大学を脱し、絶えず柔軟に変化し続けます。そして地方大学としての取り組みをより他の地域に展開すること、大都市部大学は、その豊富な資源を地方へというアカデミアの全体の循環を戦略的に進める施策を皆さんと共に考えていければと思います。

わが国の研究大学群の形成のため、私たちは岡山大学だけのことを考えていません。わが国全体のことを絶えず考え、決断、行動します。「競争から共創へ」、「共にできることは共に」を胸に、今後も地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とJ-PEAKS各大学の挑戦にご期待ください。

〇岡山大学J-PEAKSリエゾンの佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URAのコメント

今回の岡山大学J-PEAKSサイトビジットにご参加頂いた関係者の皆さま、そして準備に奔走頂いた本学教職員らに厚く御礼申し上げます。私たちは議論ばかりの停滞ではなく、まずは決断し、実行。その後に最適化するというプロセスを大切にしています。私たち大学は変わらなけばいけません。それもスピード感を持ってです。大学では「半年後、来年度からやります」という言葉が時々出てきます。このスピード感で社会について行けるでしょうか？私たちが求めるもの、社会が期待しているものは、刻一刻と変化しており、それに柔軟に対応するためにはスピード感が重要です。

那須保友学長が掲げる「不易流行」を胸に、私たちは歩みを強めて行きます。そして今回のサイトビジットで得た新たな知見等も素早く取り込んで行きます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の"行動"と"結果"にご期待ください。

取り組みを説明する那須保友学長

本年度の進捗を説明する岡山大学リエゾンの佐藤法仁副理事（研究・産学共創総括担当）・副学長（学事担当）・上級URA

教育ビッグデータによる学習環境の変革の取り組みを紹介する寺澤孝文教授

林業DXや学生ベンチャーによる観光DXなどの取り組みを紹介する野上保之教授

意見を述べる本学担当の藤巻朗サポーター

人事改革の取り組みについて紹介する三村由香里理事

本学の取り組みについて熱心に耳を傾ける他大学リエゾンら

質問を行う参加者

会場の様子

会場の様子

