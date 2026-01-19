パッケージリニューアルした「からだすこやか茶W＋」と食事をもっと楽しもう！新ブランドアンバサダーにロバート秋山竜次さんを起用、新CM『小悪魔W(ダブル)』篇1月19日（月）全国で放映開始

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、脂肪と糖にはたらき、さらに内臓脂肪にもトリプルではたらく植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンを関与成分として配合した特定保健用食品（以下、トクホ） 「からだすこやか茶W＋（ダブルプラス）」において、1月19日（月）より製品パッケージをリニューアルして発売します。また、新たに人気お笑いトリオ・ロバート秋山竜次さんをブランドアンバサダーに起用し、“脂肪と糖は好きですか?” をキーメッセージに、新CM『小悪魔W』篇を同日より全国で放映開始。さらに、デジタル広告、OOHなどを順次展開します。

「からだすこやか茶W＋」は、植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働きにより、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにし、内臓脂肪を減らすのを助ける」という3つの働きをもつ初のトリプルトクホ※のブレンド茶です。脂肪や糖が気になる方に、毎日の食事と一緒に同製品を楽しんでいただきたいという思いから、「食事と一緒に！」というメッセージを新たに追加し、パッケージデザインを1月19日（月）よりリニューアルしました。どんな食事やデザートにも合わせやすいすっきりとしたほうじ茶ブレンドの味わいをお楽しみいただけます。

また、このたびブランドアンバサダーとして、グルメ好きでも知られているお笑いトリオのロバート秋山竜次さんを初起用。「からだすこやか茶W＋」とともに様々な食事に入っている脂肪と糖と楽しく付き合っていこうということを秋山さんが表現していきます。新CM『小悪魔W』篇では、グルメなサラリーマンとその目の前に出現した「脂」と「糖」の“2体の小悪魔”という不思議な一人三役を見事に演じ分ける秋山さんに注目ください。

※難消化性デキストリンを関与成分として使用し、内臓脂肪減少訴求を含む3つの保健の用途で販売される特定保健用食品として初めて

新CMの放映開始を皮切りに、「からだすこやか茶W＋」の公式Xを秋山さん演じる小悪魔Wがジャックして、脂と糖の小悪魔ならではの楽しいコンテンツをお届けします。また、デジタル広告、全国5都市主要駅構内でのOOHも順次スタート。 日常の中で「からだすこやか茶W＋」の世界観を楽しく届けていきます。また、1月28日(水)には、丸ビル マルキューブに「からだすこやか茶W＋」の屋台が出現し、製品サンプリングイベントを限定実施する予定です。この機会に「からだすこやか茶W＋」を食事のおともにぜひお楽しみください。

屋外広告イメージ（掲出先へのお問い合わせはお控えください）

新CM『小悪魔W』篇（15秒／30秒）CMストーリー

仕事帰りに馴染みの鰻屋を訪れたサラリーマン秋山さん。ワクワクしながらうな重の蓋を開けると、目の前に2体の小悪魔が出現します。かわいらしい赤ちゃん声でまとわりついたり、ダンスをしたりとお茶目に存在をアピールしてくる小悪魔たち。最初は困惑する秋山さんも次第にデレデレに。小悪魔2体にすっかり魅了されていく様子が描かれています。「からだすこやか茶W＋」を手に、秋山さんご本人曰く「人類で一番美味しそうな顔」でうな重を頬張る秋山さんのグルメ愛全開の表情にも注目です。

YouTube URL:

https://youtu.be/fdFRZfvfet4『小悪魔W』篇30秒

https://youtu.be/7QLJhUWkzns (https://youtu.be/7QLJhUWkzns)『小悪魔W』篇15秒

撮影エピソード

＜“食事の誘惑”に立ち向かうサラリーマン役を秋山さんがコミカルに熱演＞

CM撮影は都内スタジオの鰻屋セットで行われました。サラリーマン役の秋山さんは、“小悪魔W”に翻弄される姿を、得意の顔芸と細かな表情でコミカルに表現。カメラが回った瞬間から存在感を放ち、秋山さんの第一声には思わずスタッフから拍手が起こるほどでした。食事を頬張るシーンや「からだすこやか茶W＋」を飲むカットでは、表情だけで“美味しさ”が伝わり、スタッフも思わず「美味しそう…」と漏らすほど。さらに、鰻屋の女将とのダンスシーンでは、軽快なリードで息ぴったりの掛け合いを見せ、終始笑顔の絶えない撮影となりました。

＜秋山さんの圧倒的な自由演技とアドリブで“小悪魔W”の世界観が一気に完成＞

小悪魔Wの撮影では、秋山さんが「ダンスが難しい」と漏らしながらも、自由演技とアドリブで独自の世界観を次々と表現し、自然と現場の笑いが絶えないシーンが続きました。赤ちゃんのような喋り声や笑い声も、初回テイクから方向性が一発で決まり、修正要らずの完成度。柔らかな雰囲気のキャラクターとは対照的に、合間には汗をぬぐいながら自らモニターをチェックする真剣な姿も見られ、キャラクターづくりへのこだわりが際立つ撮影となりました。

＜サウンドロゴ収録では“オリジナル案”を次々と提案＞

おなじみのサウンドロゴ『からだすこやか茶～♪ダブル～♪プラス！』の収録では、秋山さんが自らアレンジした“オリジナル案”を次々と提案。言い回しのニュアンスを変えながら、コミカルでキャッチーな表現を自然体で生み出していきました。あまりにも完成度が高く一発OKと言いたくなる仕上がりだったものの、現場のスタッフが「…もう少し別バリエーションもお願いできますか？」と、つい欲が出てしまうほど。秋山さんはそのリクエストにも軽快に応じ、スタジオには終始和やかな笑いが広がりました。

秋山さんインタビュー

CMを終えた感想を教えてください。

今回は、脂肪と糖を交互に何度もひとりで着替える “一人二役” みたいな状態だったので、最初は「これは大変だぞ」と思っていたんです。でも最後のほうは、チームがもう完璧に仕上がっていて、僕がぼーっと立っているあいだに、いろんな手が一気に伸びてきて本当にすごかったです。最初は時間がかかっていたのが、まるでF1のピットインみたいになっていったんですよ。

CMに登場する小悪魔はいかがでしたか？

あの2人、可愛いんですよ。憎めないというか…結局自分が演じているんですけど（笑）とろーんとした目で訴えかけてきたり、赤ちゃんみたいにニコニコ笑ったり、あの誘惑の感じがなんとも言えない。両方とも可愛げがあって、お腹のフォルムなんかも最高ですよね。正直、あれ人気出ないかなって思いました。

CMの見どころを教えてください。

見どころは本当にいっぱいあります。サラリーマンとして演じたシーンもそうですし、“小悪魔Ｗ”のフォルムも最高に可愛いので、まずはそこをしっかり見てほしいですね。そして、やっぱり『からだすこやか茶～♪ダブル～♪』の歌。あれは緊張しました。あのメロディー、もう頭に残りますよね。特に “からだすこやか茶” のところ、力入りすぎちゃって（笑）。近づいてくるとドキドキして、気がついたらめちゃくちゃ力強く言ってました。食べるシーンも見どころで、うなぎを頬張るシーンとか、ここ数年で“人類で一番おいしそうな顔”をしたんじゃないかと思うくらい（笑）あの表情は自分でも好きです。

普段体づくりのためにしていることを教えてください。

トレーニングとかはしてなくて、メシなんですよね。日本にも世界にもいないんじゃないですか、メシだけでこの体を作り上げた人は。旨いんだよなぁ、メシが！「からだすこやか茶Ｗ＋」のCMにめぐり合わせていただくためにこの体を作っていたんじゃないかと思うくらい（CM出演の声をかけてもらえて）嬉しかったですね。

新CM記念サンプリングイベントを1月28日（水）実施決定！

食事に合う「からだすこやか茶W＋」を伝えるべく、夜食の象徴である“夜鳴きそば”に着想を得て、夜鳴き風屋台ステージが都内・丸ビル マルキューブに1日限定で登場！「脂肪と糖は好きですか？」を合言葉に、先着3,500名様限定で「からだすこやか茶W＋」をプレゼントします。

あの“小悪魔W”も3Dフィギュアで登場し、新CMの世界観を踏襲したユニークなブランド体験をお楽しみください。

・実施日時：1月28日（水）13時00分-21時00分

・実施場所:丸ビル マルキューブ

東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル1F

※お一人様「からだすこやか茶W＋」1製品。なくなり次第終了となります。

※13歳未満の方は、保護者同伴でお越しください。

※サンプリングイベントに秋山竜次さんは出演いたしません。

＜製品概要＞

製品名 ：からだすこやか茶W＋

品名 ：清涼飲料水

原材料名 ：食物繊維（難消化性デキストリン）（米国製造又は韓国製造）、ほうじ茶、烏龍茶、紅茶／ビタミンC

栄養成分表示（1本 350ml当たり）:

エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物6.7g、糖質0g、食物繊維5.6g、食塩相当量0.1g、関与成分※2 5g、カフェイン47mg

※2：難消化性デキストリン（食物繊維として）5g

許可表示：本製品は難消化性デキストリン（食物繊維）の働きにより、脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだやかにするので、血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方、食後の血糖値が気になり始めた方に適した飲料です。さらに、内臓脂肪を減らすのを助けるので、内臓脂肪が気になる方にも適しています。

パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税抜）：350ml PET／176円

販売地域：全国

公式サイトURL：https://c.cocacola.co.jp/sukoyakacha/

公式XアカウントURL：https://x.com/sukoyakacha_W