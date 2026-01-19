ユーステラグループホールディングス合同会社、英語ロゴ表記を「LLC.」に変更

ユーステラグループホールディングス合同会社

ユーステラグループホールディングス合同会社（本社：東京都目黒区、代表社員：原田アロハ）は、この度、企業ロゴにおける英語表記を「U-Stella Group Holdings Inc.」から「U-Stella Group Holdings LLC.」へ変更いたしましたのでお知らせいたします。

今回の変更内容は、ロゴ表記の末尾にある略称を「Inc.」から「LLC.」に修正する文字上の調整のみで、その他の要素に大きな変更はありません。

変更の背景には、当社が合同会社（Limited Liability Company）であるにもかかわらず、これまで英語表記に株式会社を意味する「Inc.（Incorporated）」を用いていたことがあります。

誤解を招きかねない表記を正すことで情報の正確性を高め、ブランドの信頼性と一貫性を強化することが本変更の目的です。

実際、合同会社の英語略称として「LLC」が広く用いられており、当社もこれに倣う形で表記を是正いたしました。

また、今回のロゴ表記変更に合わせて公式グループサイトの内容も更新いたしました。

新しい英語ロゴ表記はすでに公式サイト上に反映されており、より正確で統一されたブランドイメージを発信しております。

公式グループサイトでは本変更に関する詳細や新ロゴの表示をご確認いただけます。

ユーステラグループホールディングス合同会社は、今回の変更を契機に、今後も正確性の高い情報提供とブランド価値の向上に努めてまいります。

引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

変更前英語表記: U-Stella Group Holdings Inc.

変更後英語表記: U-Stella Group Holdings LLC.

変更前英語表記

U-Stella Group Holdings Inc.

変更後英語表記

U-Stella Group Holdings LLC.

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb