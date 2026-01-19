新UTAU音声ライブラリ『ルミア』リリース

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下ユーステラ）は、

Windows向けの歌声合成ツール「UTAU」向けに、新作アバターモデル「CCD-SOLCIEL［LUMIA］（ルミア）」をイメージした歌声ライブラリ『ルミア』の公開を発表しました。

本音源は、キャラクターモデルの世界観に基づいて制作されたもので、透明感のあるウィスパーボイスを特徴としています。音源は無料で提供されており、歌声合成ソフトウェア「UTAU」に対応しています。

CCD-SOLCIEL LUMIA [UTAU VOICE]『ルミア』について

「ルミア」は、VR対応3Dアバターモデル「CCD-SOLCIEL［LUMIA］」をもとに開発されたUTAU用音声ライブラリです。声の提供は、シンガーソングライター・歌い手として活動中のぽめ氏が担当。澄んだ音色と優しいウィスパーボイスを意識し、キャラクターが持つ“電脳空間に生きる少女”というコンセプトを反映した収録が行われました。

音源制作の過程はYouTubeにて公開収録形式で配信されており、一般ユーザーも音声ライブラリ制作の様子を確認することが可能です。完成した音源は、誰でもUTAUに導入して使用することができ、無償で提供されています。

歌声合成ツール「UTAU」について

UTAUは、Windows向けに開発された歌声合成ソフトウェアです。サンプリング音声を用い、入力されたメロディと歌詞に基づいて人間の歌声を合成できます。UTAUには有償ライセンスもありますが、機能的に大きな制限のない無料版も提供されており、手軽に始めることができます。

本ライブラリはUTAU公式サイト（http://utau2008.web.fc2.com/）の無料版でも動作確認されています。

担当声優：ぽめ氏の起用と制作背景

声を担当したぽめ氏は、配信や歌唱動画の投稿などを中心に活動するアーティストです。ルミアの世界観とビジュアルに合致する柔らかく繊細な歌声が評価され、今回の起用に至りました。収録ではウィスパーボイスのトーンやノイズ排除にこだわり、繊細なキャラクター性を忠実に再現した音源が完成しています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YbeNqrF4n9M ]

また、ぽめ氏自身が公開した「+5キー版 マーシャル・マキシマイザー」などを通じて、本人歌唱との比較も可能となっており、音源の再現性と完成度を確認することができます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ODHFFE12bL8 ]

ダウンロード方法

音声ライブラリ「ルミア」は、U-Stella公式Discordサーバー「ユーステラちゃんねる」にて配布中です。以下のリンクより参加・取得が可能です。

Discord招待リンク： https://discord.gg/yusuterachiyanneru-806061773269893151

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb

ぽめについて

ぽめ：シンガーソングライター。元・宇宙機器エンジニアの経歴を持つ。宇宙プロジェクト「推し宙スペースライブ」のOP主題歌を手がけた。KONAMI『DanceDanceRevolution』25周年ボーカルオーディション合格を果たすなど、活躍の場を広げている。

【YouTube】https://youtube.com/@pome_sing

【HP】https://lit.link/pome00