【弁護士 × ECコンサルタント共著】EC担当者の「悩み・トラブル・違法リスク」と「マーケティング・集客・売上UP」を同時解決する実践書！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年1月27日、新刊『EC実務とトラブル対処のツボとコツがゼッタイにわかる本』を発刊します。

弁護士とECコンサルタントがタッグを組んで、EC担当者の「これってどうしたらいいの？」を解決します。EC担当者の悩みをQ&A形式でまとめているので、実務で気になる疑問をパッと調べることができます。

ダウンロード書式つき：利用規約、プライバシーポリシーなど

■目次

第1章 ECサイトの基本

第2章 ECサイトの運営

第3章 マーケティングと集客

第4章 顧客管理・セキュリティ

第5章 その他トラブル

■著者紹介

山本特許法律事務所 東京オフィス代表パートナー

弁護士 三坂 和也（みさか かずや）

2007年早稲田大学法学部卒業、2010年早稲田大学法科大学院卒業、同年司法試験合格。

2011年弁護士登録。2020年カリフォルニア大学バークレー校ロースクール卒業（LL.M.）。

大手製薬企業の企業内弁護士兼知的財産部員として、海外の企業との大規模な契約、医薬品医療機器等法の規制対応、特許訴訟、知財戦略などを担当し、2017年に山本特許法律事務所に入所。山本特許法律事務所に入所後は、大企業の契約案件や知財紛争を対応する弁護士として従事。2019年から2年間の米国留学を経て、2021年10月に山本特許法律事務所のパートナー弁護士として東京オフィスを立ち上げる。現在は主にEC業界やIT業界の企業法務を中心に、著作権、商標、特許に関する知財戦略の相談や紛争対応、契約書作成、M&Aまで、幅広く対応している。

株式会社フルバランス

代表取締役 原田 真緒（はらだ まお）

大学卒業後、Web広告代理店にてセールスを経験したのち、DMP領域でコンサルティングセールスとして従事。2021年にスマートニュース株式会社へ入社し、広告代理店向け営業およびBtoBマーケティングを担当。SFA導入プロジェクトの推進や営業体制の構築にも携わり、マーケティング領域での実務経験を幅広く積む。

「ものづくりに深く関わりたい」という思いから、2023年に株式会社フルバランスへ入社。執行役員およびマーケティング支援責任者として、EC事業者の伴走支援を手がける。

2024年4月より代表取締役に就任し、制作やグロース支援の組織づくり、社内統括、働きやすい環境づくりに尽力している。マーチャントの課題に伴走し、成長支援を行う体制づくりを推進中。

■書籍概要

書名 EC実務とトラブル対処のツボとコツがゼッタイにわかる本

著者 三坂 和也、原田 真緒

定価 2,640円（税込）

発売日 2026年1月27日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798075698/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18466601/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466601/)

※全国書店、ネット書店にてお買い求めいただけます