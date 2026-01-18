【Pontaパス】back number“Grateful Yesterdays Tour 2026”Pontaパス先行受付開始！

KDDI株式会社


KDDIは2026年1月22日から、電子チケットサービス「LivePocket」との連携の一環で、約1,500万人が利用するおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」会員特典として、「back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”」チケットの先行受付を開始します。



2026年5月から開催の、back number史上最大規模となる初の5大スタジアムツアー“Grateful Yesterdays Tour 2026”全国5カ所9公演に、Pontaパス（月額548円）会員限定で先行してお申し込みいただけます。



▼お申込みはPontaパス特設サイトから▼


https://sp.livepocket.jp/stadiumtour2026_backnumber/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/stadiumtour2026_backnumber/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)


「back number “Grateful Yesterdays Tour 2026”」


◆公演一覧


5月 2日(土)【宮　城】キューアンドエースタジアムみやぎ


OPEN 14:30 / START 17:00



5月16日(土)【静　岡】静岡エコパスタジアム


OPEN 14:30 / START 17:00



5月17日(日)【静　岡】静岡エコパスタジアム


OPEN 14:30 / START 17:00



5月23日(土)【大　阪】ヤンマースタジアム長居


OPEN 15:30 / START 17:30



5月24日(日)【大　阪】ヤンマースタジアム長居


OPEN 15:30 / START 17:30



6月13日(土)【神奈川】日産スタジアム


OPEN 15:30 / START 17:30



6月14日(日)【神奈川】日産スタジアム


OPEN 15:30 / START 17:30



6月27日(土)【熊　本】熊本えがお健康スタジアム


OPEN 14:30 / START 17:00



6月28日(日)【熊　本】熊本えがお健康スタジアム


OPEN 14:30 / START 17:00


Pontaパス会員チケット先行受付について


◆受付期間


2026年1月22日（木）12:00 ～ 1月31日（土）23:59



◆対象


１.～２.の全てを満たしている方が本受付にお申し込みいただけます。


１.申込者がPontaパス会員の方


２.申込者、同行者ともに日本国内在住の方


※Pontaパスは日本国内在住者向けのサービスです。


日本国外在住者のご入会には対応しておりません。あらかじめご了承ください。



◆チケット料金


・指定席：12,800円(税込)



・着席指定席：12,800円(税込)


※着席指定席は公演を座ってご覧になりたい方のお席となり、公演中は立ち上がってのご観覧はできません。


※ステージからの近さを保証する座席ではございません。



・注釈付指定席：12,800円(税込)


※注釈付き指定席は、お座席の位置や機材の影響で出演者・ステージの全体および演出の一部が見えづらい、または見えない可能性がございます。ご購入の返金およびご入場後のお席の振替、クレームは一切お受け出来ません。



※3歳以上有料、3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料


(ただしお席が必要な場合は有料となります)



◆お申込み　※Pontaパス特設サイトへ遷移します


https://sp.livepocket.jp/stadiumtour2026_backnumber/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/stadiumtour2026_backnumber/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)


既にPontaパス会員の方はもちろん、まだPontaパス会員でない方も新規入会（初回30日無料）で、先行受付にお申込みいただけます。この機会にぜひご加入ください。



▼公演特設サイトはこちら


https://backnumber.info/feature/stadiumtour2026



▼back numberオフィシャルホームページ
https://backnumber.info/



LivePocketとは


LivePocketは、誰でも簡単に、今すぐ販売できる電子チケット販売プラットフォームです。1,200万人を超える会員、年間800万枚を超えるチケットの発券を行っております。※2025年10月時点


今まで簡単にはできなかったチケット販売を、企業でも個人でも、誰もが簡単に、手軽な利用料で実現できます。


利用料は、売れたチケットの金額の5%のみ。その他、初期費用、固定費（月額・年額等）、公演登録料、オプション料金などの費用はかかりません。


購入者は、別途システム利用料「165円(税込)/枚数」がかかります。


さまざまなジャンルのイベントチケットが販売されていますので、ぜひ一度ご覧ください。



▽イベントを主催されたい方はこちら


https://livepocket.jp/owner



▽イベントチケットのご購入をされたい方はこちら


https://livepocket.jp/



「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」




映画鑑賞時の割引サービスや、豪華なライブや公演のチケットが当たる会員限定のプレゼントキャンペーンなど、Pontaパスが提供する多彩なエンタメ特典をまとめて楽しめるメニューを2025年12月1日から開始しました。


さらに、試写会をはじめとする各種イベントへの招待当選確率がアップする施策も実施しており、新しいコンテンツや「好き」なものと出会うきっかけやエンタメの「おトク」を提供します。Pontaパス会員であれば追加の手続きは不要で、アプリからすぐに利用いただけます。


http://kddi-l.jp/SdW



■「Pontaパス」とは
おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。


詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。