¡ÖBitfan¡×¤Ë¤Æ¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥¹¥¿ー¡¦À¥¸Í¤«¤º¤ä ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µ×ÊÝÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖSKIYAKI¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitfan¡×¤Ë¤Æ¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥¹¥¿ー¡¦À¥¸Í¤«¤º¤ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸Í¤«¤º¤ä¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÊõÄÍ²Î·àÃÄ90´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¡¢ÀãÁÈ¸ø±é¡Ö¥¹¥µ¥Î¥ª¡¿¥¿¥«¥é¥Å¥«¡¦¥°¥íー¥êー!¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºßÃÄÃæ¤Ï¡¢2010Ç¯¡ØÎï¤·¤Î¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡Ù¤Ç¿·¿Í¸ø±é½é¼ç±é¡¢2016Ç¯¡Ø¥¢¥¤¥é¥Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¤Ç¥Ð¥¦¥Ûー¥ë¸ø±é½é¼ç±é¡¢2020Ç¯¡Ø¥Þ¥¹¥«¥ìー¥É¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤ÇÅì¾å¸ø±é½é¼ç±é¤Ê¤É¡¢ÃËÌò¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2021Ç¯¤Ë²ÚÍ¥´õÂàÃÄ¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥¦¥°¥¹¥È¥¥¥¹¡¿Cool Beast!!¡×Åìµþ¸ø±éÀé½©³Ú¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂàÃÄ¸å¤Ï¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØTRACE U¡Ù¤ä¡¢ÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ùã¼ÅÁ Ì·½â¸»»áÊª¸ì¤Ç¤Î¸÷¸»»áÌò¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¹°»ÒÀèÇÚ¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¥¸Í¤«¤º¤ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È·ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Ö¥í¥°¤ä¥°¥Ã¥º¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¡¢²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¥µ¥¤¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¾ÜºÙ¡Û
¢£¥µ¥¤¥ÈÌ¾
À¥¸Í¤«¤º¤ä Official Site
¢£URL
https://kazuya-seto.bitfan.id/
¢¨Åö¥µ¥¤¥È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò·ó¤Í¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñÈñ
·î³Û 600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ödocomo¡¢au¡¢SoftBank¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡×¡Ö¤¢¤ÈÊ§¤¤¡Ê¥Ú¥¤¥Ç¥£¡Ë¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÌµÎÁ²ñ°÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
NEWS¡¢SCHEDULE¡¢PROFILE
¢£ÍÎÁ²ñ°÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
FC NEWS¡¢BLOG ¡¢TICKET¡¢STORE
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-25-12 Æ»¸¼ºäÄÌ 7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®µ×ÊÝ ÃÎÍÎ
»ñËÜ¶â¡§31É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡§https://skiyaki.com/
SKIYAKI¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢¡ØBitfan Pro¡Ù¡ØBitfan¡Ù¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitfan¡×¡Û
¡ÖBitfan¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢EC¥¹¥È¥¢¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¸À¸ìËÝÌõ¡¢Â¾ÄÌ²ß·èºÑ¡¢³¤³°Á÷¶â¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2020Ç¯11·î¤Ë¡¢³×¿·Åª¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè3²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Bitfan¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÆ°¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://bitfan.id/