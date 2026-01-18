藤枝市役所

現代美術の展覧会と体験型のワークショップを通じて、多世代に美術を楽しむきっかけを提供するとともに、次世代の担い手育成と美術の普及を促進させるため、「げんてんち～Marginal Scape～」を開催します。

特徴・セールスポイント等

・令和元年度から藤枝市民会館で行っている「びじゅつじょろん」から場所を変え、今年は市内３カ所（藤枝宿のお寺（大慶寺、了善寺）と「とんがりぼう（旧藤枝製茶貿易商館）」）で展示を行います。

・１月24日(土)、25日(日)には了善寺でオープニングイベントを行います。

予約不要、参加無料のワークショップのほか、初日はアーティストトークも実施します。

・１月25日(日)午後６時30分から、プロジェクションマッピングと音楽を融合させたアーティストによるライブを実施する予定です。

内容

会 期：１月24日（土）～２月１日（日）午前10時～午後４時30分

※了善寺のみ土日は午前10時～午後７時30分

※とんがりぼうは27日（火）休館／期間中は午後４時ラストオーダー

会 場：とんがりぼう（旧藤枝製茶貿易商館）１階カフェスペース（藤枝市若王子701-１）

大慶寺（藤枝市藤枝４-２-７）

了善寺（藤枝市天王町１-４-１）

内 容：展覧会、体験型ワークショップ、参加作家によるアーティストトーク、インスタレーションライブ、マルシェ

参加アーティスト：持(もち)塚(づか)三樹(みき)、岡田(おかだ)宗仁(そうじん)、小西(こにし)紀行(としゆき)、風能奈々(ふうのなな)、野沢(のざわ)裕(ゆたか)

小西氏以外は、藤枝市在住もしくは県内出身

※詳細は別添チラシをご覧ください。

詳細URL

https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sports_bunka/kaidobunka/event/26475.html