家の情報を“撮るだけ”で一元管理、AIおうち管理アプリ『ホムログ』をリリース

株式会社TreyLink

株式会社TreyLink（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田場小 裕二）は、『写真を撮るだけ』で、家電・家具の製品情報や取扱説明書等を自動管理するAI搭載スマートフォンアプリ「ホムログ（Home-LOG）」を、2026年1月18日（日）に正式リリースいたしました。

▼アプリダウンロードURL（無料）

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9B%E3%83%A0%E3%83%AD%E3%82%B0-home-log/id6756227855

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.treylink.homelog

■ ホムログとは？

ホムログは、引っ越し後の暮らしで発生する「家の情報が散らばる」「紙の資料が膨大になる」などの課題に対して、必要な情報を手軽に記録しすぐにアクセスできる状態をつくることを目指したアプリです。

主な特徴

- 家電・家具・設備などの資産情報をまとめて管理できる- 購入日・保証期間・価格を記録して、必要なときに見返せる- おうち中の家電・家具の取扱説明書をいつでもすぐに確認できる

■ 解決課題：おうちに関する情報は散らばりやすく、記録もされない

引っ越し後は、下記のような情報が大量の紙媒体でバラバラに管理されることで、「探す時間」や「すぐ確認できない不安」が発生します。

- 購入した製品の保証書、取扱説明書、型番情報- 住宅設備・家電の購入日や交換時期- 修繕やメンテナンスの履歴- 物件・お部屋の契約書・詳細資料等

また、これらの情報は居住者自身がメモ帳や他アプリに記録することは手間がかかり、必要な情報がそもそも存在しないという課題も発生します。

ホムログは、こうした“散らばり”をAIによって効率的にまとめる受け皿として設計されています。



■ ホムログのメイン機能

ホムログのメイン機能- AIが面倒な入力を代行。「撮るだけ」で登録完了型番シールや取扱説明書の表紙をアプリのカメラで撮影するだけで、AIが画像認識を行い、「商品名・メーカー名・型番」等の情報を自動で記録します。面倒な手入力の手間を削減できます。- 取扱説明書も自動で紐付け型番情報に基づき、Web上の取扱説明書やメーカー公式サイトへのリンクを自動で紐付けます。もう分厚い紙のファイルを保管する必要はありません。（※一部対象外のメーカー / 製品あり）- 家電の「寿命」と「保証切れ」をお知らせ「洗濯機の耐用年数終了日の目安まであと半年です」「保証期間が来月切れます」といった情報をプッシュ通知します。計画的な買い替えや、無駄な修理出費の削減をサポートします。

■ 開発ストーリー：私たちが「ホムログ」を通して届けたい価値

代表・開発責任者が語る「ホムログ」誕生の背景と、AIで実現する新しい暮らしの形

株式会社TreyLink代表取締役社長：田場小 裕二

「ホムログの機能は、AIによる家電・家具管理だけではありません。住まいの情報を一元管理できる『新しいインフラ』を目指しています。今後は膨大な不動産書類の閲覧や住環境の支援まで領域を広げ、皆様が安心して暮らせる土台を整えていきます。まずはその第一歩として、今のホムログを体験していただければ幸いです。」



Home-LOG事業責任者：河辺 健太郎

「今回ホムログアプリをリリースするにあたってご支援・ご協力をいただいた皆さま、ありがとうございました！立ち上げから長い時間をかけ、改善を重ねながら、ようやくリリースに辿り着くことができました。ホムログは、使いやすく温かい雰囲気のデザインとAI技術の活用により、既存の住まい関連アプリとは異なる新しい体験を提供します。今後も技術の力で、住まいに関わる業界の課題解決に貢献できるよう取り組んでまいります。」



■ アプリ情報

アプリ名：ホムログ（Home-LOG）

価格：無料

アプリ公開日 : 2026年1月18日（日）

対応OS：iOS / Android

公式サイト : https://treylink.site/homelog-lp



■ 株式会社TreyLinkについて

「不便をあたりまえにしない常識を創る」をミッションに、東海エリアを中心にIT/AIを用いて不動産業界の課題解決を推進するSTATION Ai入居スタートアップ企業です。



会社名：株式会社TreyLink

代表取締役：田場小 裕二

所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2-32 STATION Ai M5F

事業内容：居住者向けアプリ・不動産業者向けシステムの開発、業務改善システムの受託開発、生成AI講座等のAI推進事業

公式サイト : https://www.treylink.jp/

※「Home-LOG」「ホムログ」は株式会社TreyLinkの登録商標です。





