冬の道東旅をもっと安心に。札幌地区～阿寒湖地区間の送迎バス「阿寒湖エクスプレス号」を期間限定運行

鶴雅ホールディングス株式会社冬の阿寒湖

鶴雅トラベルサービス株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号／代表取締役社長：大西雅之）は、株式会社エルム観光バスの運行により、札幌地区から阿寒湖地区を結ぶ冬期送迎バス「阿寒湖エクスプレス号」を、2026年1月27日（札幌地区発）～3月29日（阿寒湖地区発）の期間限定で運行します。冬道運転への不安を抱えるお客様の移動負担を軽減し、あわせて新千歳空港利用者のアクセス手段として、道東・阿寒湖エリアへの快適な移動を提供します。

■冬の不安を“移動の安心”へ

積雪・凍結が続く北海道の冬は、長距離の運転に不安を感じる方が少なくありません。「阿寒湖エクスプレス号」は、札幌圏から阿寒湖温泉までをバスでつなぎ、運転不要で安全・確実に道東へ。さらに復路は新千歳空港で降車可能とし、道外からの旅行者にも使いやすいルート設計としました。輪厚エルムパーキング、柳月スイートピアガーデンではパーク＆ライドにも対応します。

阿寒湖エクスプレス号の詳細はこちら :https://tsurugasp.com/tsuruga-travel/transfer_bus/89/

運行概要

運営：鶴雅トラベルサービス株式会社

運行バス会社：株式会社エルム観光バス

運行期間：2026年1月27日（札幌地区発）～2026年3月29日（阿寒湖地区発）

予約：完全予約制（予約がない日は運休）／ご乗車5日前まで受付

乗車場所：

・輪厚エルムパーキング（パーク＆ライド利用可）

・JR南千歳駅

・柳月スイートピアガーデン（パーク＆ライド利用可）

運行時間：

輪厚エルムパーキング（10:30発）

⇒ JR南千歳駅（12:00発／乗車のみ）

⇒ 柳月スイートピアガーデン（14:30発／乗車のみ）

⇒ 阿寒湖温泉（16:30着）

阿寒湖地区発（水・金・日）

降車場所：

・柳月スイートピアガーデン

・新千歳空港

・輪厚エルムパーキング

https://prtimes.jp/a/?f=d44417-121-efd12bbe28d0c27a91e6e5b1340dd3a7.pdf

運行時間：

阿寒湖温泉（10:00発）

⇒ 柳月スイートピアガーデン（12:00着／降車のみ）

⇒ 新千歳空港（14:30着／降車のみ）

⇒ 輪厚エルムパーキング（15:30着）

運賃（税込／片道）

・輪厚／千歳 ⇔ 阿寒湖温泉：7,000円

・音更（柳月スイートピアガーデン）⇔ 阿寒湖温泉：3,500円

■お申込み・お問い合わせ

お申込みは、鶴雅グループの各宿泊施設に「阿寒湖エクスプレス利用」の旨をお申し付けのうえ、ご予約ください。

「あかん遊久の里 鶴雅」「あかん鶴雅別荘 鄙の座」「THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORT」

施設名：あかん遊久の里 鶴雅

所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-6-10

連絡先：0152-67-4000

URL ：https://www.tsuruga.com/

施設名：あかん鶴雅別荘 鄙の座

所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-8-1

連絡先：0152-67-3050

URL ：https://www.hinanoza.com/

施設名：THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORT

所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1-6-1

連絡先：0152-67-2500

URL ：https://www.theforestakan.com/

Wi-Fi搭載車両

会社名：株式会社鶴雅トラベルサービス

所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-6-10

連絡先：0152-67-3111

URL ：https://tsurugasp.com/tsuruga-travel/