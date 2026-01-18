冬の道東旅をもっと安心に。札幌地区～阿寒湖地区間の送迎バス「阿寒湖エクスプレス号」を期間限定運行
冬の阿寒湖
鶴雅トラベルサービス株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号／代表取締役社長：大西雅之）は、株式会社エルム観光バスの運行により、札幌地区から阿寒湖地区を結ぶ冬期送迎バス「阿寒湖エクスプレス号」を、2026年1月27日（札幌地区発）～3月29日（阿寒湖地区発）の期間限定で運行します。冬道運転への不安を抱えるお客様の移動負担を軽減し、あわせて新千歳空港利用者のアクセス手段として、道東・阿寒湖エリアへの快適な移動を提供します。
■冬の不安を“移動の安心”へ
積雪・凍結が続く北海道の冬は、長距離の運転に不安を感じる方が少なくありません。「阿寒湖エクスプレス号」は、札幌圏から阿寒湖温泉までをバスでつなぎ、運転不要で安全・確実に道東へ。さらに復路は新千歳空港で降車可能とし、道外からの旅行者にも使いやすいルート設計としました。輪厚エルムパーキング、柳月スイートピアガーデンではパーク＆ライドにも対応します。
阿寒湖エクスプレス号の詳細はこちら :
https://tsurugasp.com/tsuruga-travel/transfer_bus/89/
運行概要
運営：鶴雅トラベルサービス株式会社
運行バス会社：株式会社エルム観光バス
運行期間：2026年1月27日（札幌地区発）～2026年3月29日（阿寒湖地区発）
予約：完全予約制（予約がない日は運休）／ご乗車5日前まで受付
乗車場所：
・輪厚エルムパーキング（パーク＆ライド利用可）
・JR南千歳駅
・柳月スイートピアガーデン（パーク＆ライド利用可）
運行時間：
輪厚エルムパーキング（10:30発）
⇒ JR南千歳駅（12:00発／乗車のみ）
⇒ 柳月スイートピアガーデン（14:30発／乗車のみ）
⇒ 阿寒湖温泉（16:30着）
阿寒湖地区発（水・金・日）
降車場所：
・柳月スイートピアガーデン
・新千歳空港
・輪厚エルムパーキング
運行時間：
阿寒湖温泉（10:00発）
⇒ 柳月スイートピアガーデン（12:00着／降車のみ）
⇒ 新千歳空港（14:30着／降車のみ）
⇒ 輪厚エルムパーキング（15:30着）
運賃（税込／片道）
・輪厚／千歳 ⇔ 阿寒湖温泉：7,000円
・音更（柳月スイートピアガーデン）⇔ 阿寒湖温泉：3,500円
■お申込み・お問い合わせ
お申込みは、鶴雅グループの各宿泊施設に「阿寒湖エクスプレス利用」の旨をお申し付けのうえ、ご予約ください。
「あかん遊久の里 鶴雅」
「あかん鶴雅別荘 鄙の座」
「THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORT」
施設名：あかん遊久の里 鶴雅
所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-6-10
連絡先：0152-67-4000
URL ：https://www.tsuruga.com/
施設名：あかん鶴雅別荘 鄙の座
所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-8-1
連絡先：0152-67-3050
URL ：https://www.hinanoza.com/
施設名：THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORT
所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1-6-1
連絡先：0152-67-2500
URL ：https://www.theforestakan.com/
Wi-Fi搭載車両
会社名：株式会社鶴雅トラベルサービス
所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-6-10
連絡先：0152-67-3111
URL ：https://tsurugasp.com/tsuruga-travel/