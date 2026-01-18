Artivation株式会社

Artivation株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長 兼 CEO：中田 涼介）は、クローズドSNS「FIP Talks」のサービス提供を終了し、プロダクトと開発体制を『AI Dictionary』に集中させることをお知らせいたします。需要・収益性・リソースの観点から総合判断したもので、教育領域からは撤退します。なお、『AI Dictionary』はこれまでどおり提供を継続します。

終了の背景

- 需要の不足：想定した利用拡大が見込めず、授業内の手応えは得たものの、継続的なユーザー成長につながりませんでした。- リソース制約：少人数での運営では、モバイル・ブラウザ環境差（特にiPad/Safari）への最適化やモデレーション強化など、品質を保った大規模運用が困難でした。- 収益性の課題：持続運営に必要な収益モデルの確立に至らず、品質維持のための投資回収が見込めませんでした。

代表コメント（中田 涼介）

「FIP Talksは、“好き”を英語で発信し合う安全な学びの場として立ち上げ、授業内で『作る→上げる→見る』が循環する手応えも得ました。しかし、限られたリソースの中で、需要と収益性の両立が難しいと判断しました。Vision（AIで望まないタスクを代替し、人が本当にやりたいことに集中できる世界）に変わりはありません。教育領域からは撤退し、『AI Dictionary』に集中しつつ、将来は**学び以外の領域の“Artivation”**にも挑みます。私個人は大学受験に取り組みますが、学業と並行してプロダクトづくりの腕を磨き、大学進学後に再加速します。」

サービス終了スケジュール（予定）

既存ユーザー・学校関係者のみなさまへ

今後の方針：『AI Dictionary』に集中し、“学び以外”の領域のArtivationへ

よくあるご質問（FAQ）

- 新規登録停止：【2025年1月31日】- サービス完全終了：【2025年2月28日 23:59】- データ削除完了目安：終了日から30日以内- データエクスポート：授業でのご利用・連携校向けに、投稿動画・メタデータのエクスポート対応を行います。必要な方は下記窓口までご連絡ください。- 個人情報の取り扱い：利用規約・プライバシーポリシーに基づき、終了後30日以内を目安に安全に削除いたします（法令上の保存義務を除く）。開示・訂正・削除等の請求にも対応します。- 継続提供：『AI Dictionary』はWeb／iOSで提供を継続。無料：検索100回／月、月100円で無制限（現行プランに準拠）。- 位置づけ：教育サービスからは撤退する一方、『AI Dictionary』は学習の“効率化”ツールとして提供を継続します。- 中長期：大学進学後に事業を再加速し、教育外の分野で「望まないタスクをAIに任せる」体験を再設計します。Visionは不変です。

Q1. なぜ終了するのですか？

A. 需要・収益性・リソースの3点で持続運営が難しいと判断しました。品質を落として続けるのではなく、集中と選択を優先しました。

Q2. データはどうなりますか？

A. 終了後30日以内を目安に、法令を除きすべて削除します。エクスポート対応をご希望の方は、期限内にお問い合わせください。

Q3. 教育分野へ再参入の予定は？

A. 教育領域からは撤退します。今後は非教育領域で「Artivation（AIによる革新）」を具現化します。

Q4. 『AI Dictionary』は使い続けられますか？

A. はい。これまで通りご利用いただけます（Web／iOS、無料100回・月100円で無制限の現行プラン）。

Q5. サポート窓口は？

A. 本リリース末尾の連絡先（メール）までご連絡ください。連携校・保護者さまからのご相談も受け付けます。

代表メッセージ

「撤退は“敗北”ではなく、“約束した品質で価値を届け続けるための決断”です。Visionは変えません。ドーパミンよりつながりをというFIP Talksの合言葉は、僕らが『本当にやりたいことに集中できる世界』を創る原点のひとつとして、これからも生き続けます。」

- 中田 涼介（Artivation株式会社 代表取締役社長 兼 CEO）

会社概要- 会社名：Artivation株式会社- 代表者：代表取締役社長 兼 CEO 中田 涼介- 所在地：〒146-0082 東京都大田区池上1-12-13- 設立：2025年3月14日- 資本金：50万円- 事業内容：生成AIを活用したソリューション開発・提供- コーポレートサイト：https://artivation.ai/関連リンク- AI Dictionary（Web）：https://ai-dictionary.artivation.ai/- AI Dictionary（iOS）：https://apps.apple.com/us/app/artivation-app/id6744857621?uo=2お問い合わせ- 担当：Artivation株式会社 広報／サポート- E-mail：info@artivation.ai

※エクスポートご希望の旨・ご登録メールアドレス、連携校名（該当する場合）を明記してください。