【幸せを呼ぶ虹のお守り】ハワイの虹をイメージしたパワーストーンブレスレット「Mahalo Rainbow」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、ハワイの輝く海をイメージした
カラフルなパワーストーンブレスレット「 マハロレインボー」 が誕生しました。
ナチュラルなさざれの天然石と、7色のガラスビーズ、レインボーオーラで仕立てるブレスレットは、キラキラと軽やかな色彩が魅力。
目にするたびに心が弾むようなデザインは、前向きなエネルギーや希望をもたらし、毎日に彩りを授けてくれるでしょう。
◆【WEB限定】Mahalo Rainbow
https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915)
サイズ/販売価格
- S（約14～14.5cm）5,000円（税込 5,500円）
- M（約15～15.5cm）5,000円（税込 5,500円）
- L（約16～16.5cm）5,200円（税込 5,720円）
- LL（約17～17.5cm）5,400円（税込 5,940円）
◆幸運の虹を 、きらめく天然石で
神々の祝福や希望を象徴するとされるハワイの虹は、インカローズ、アクアマリン、アメジスト、ペリドット、シトリン、カーネリアンをセレクト。
心身を浄化し、幸福感を高めるレインボーオーラ、7色のガラスビーズで全体をまとめ、見た目にも鮮やかな、可愛らしいブレスレットに仕立てました。
軽やかなブレスレットは、ご自身のお守りはもちろん、プレゼントにもおすすめです。
◆Malulaniと刻印、神のご加護を
キラリと光るオリジナルチャームには、ハワイ語で「神に護られた」との意味を持つ「Malulani」と刻印。
ハート、スター、シェル、ホヌ、クロス、オーバルのハッピーモチーフからお選びください。
お手元からハッピーを呼び込む、「マハロレインボー」ブレスレット。
幸運を招くハワイの虹を、毎日のお守りにいかがでしょうか？
◆ご購入はこちらから
https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915)
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
