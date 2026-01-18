【幸せを呼ぶ虹のお守り】ハワイの虹をイメージしたパワーストーンブレスレット「Mahalo Rainbow」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

写真拡大 (全13枚)

H1GLOBAL株式会社


ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、ハワイの輝く海をイメージした
カラフルなパワーストーンブレスレット「 マハロレインボー」 が誕生しました。



ナチュラルなさざれの天然石と、7色のガラスビーズ、レインボーオーラで仕立てるブレスレットは、キラキラと軽やかな色彩が魅力。


目にするたびに心が弾むようなデザインは、前向きなエネルギーや希望をもたらし、毎日に彩りを授けてくれるでしょう。




◆【WEB限定】Mahalo Rainbow


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915)





サイズ/販売価格


- S（約14～14.5cm）5,000円（税込 5,500円）
- M（約15～15.5cm）5,000円（税込 5,500円）
- L（約16～16.5cm）5,200円（税込 5,720円）
- LL（約17～17.5cm）5,400円（税込 5,940円）




◆幸運の虹を 、きらめく天然石で



神々の祝福や希望を象徴するとされるハワイの虹は、インカローズ、アクアマリン、アメジスト、ペリドット、シトリン、カーネリアンをセレクト。


心身を浄化し、幸福感を高めるレインボーオーラ、7色のガラスビーズで全体をまとめ、見た目にも鮮やかな、可愛らしいブレスレットに仕立てました。


軽やかなブレスレットは、ご自身のお守りはもちろん、プレゼントにもおすすめです。



◆Malulaniと刻印、神のご加護を






キラリと光るオリジナルチャームには、ハワイ語で「神に護られた」との意味を持つ「Malulani」と刻印。


ハート、スター、シェル、ホヌ、クロス、オーバルのハッピーモチーフからお選びください。





お手元からハッピーを呼び込む、「マハロレインボー」ブレスレット。
幸運を招くハワイの虹を、毎日のお守りにいかがでしょうか？



◆ご購入はこちらから


https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915)




◆ハワイ本店のご案内




オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。




頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。




ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。



ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)


ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)



◆おすすめ記事


▶Mahalo Rainbow　パワーストーン　天然石　レインボーオーラ　インカローズ　カーネリアン　シトリン


https://malulani.info/column/news/44363.html


▶ハワイアンレインボー特集！パワーストーン　天然石：虹色の輝きが　あなたを幸せに導きます！！


https://malulani.info/column/news/33500.html



◆パワーストーン辞典のご紹介


▶種類から探す


https://malulani.info/column/aiueo


▶誕生石から探す


https://malulani.info/column/birth


▶色から探す


https://malulani.info/column/color


▶願い事から探す


https://malulani.info/column/wish



◆マルラニハワイ


https://malulani.info/




ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。


店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。




ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。




◆本件に関するお問合せ
広報：庄子


TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv



【マルラニハワイ公式アカウント】


Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/


Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII


Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/



◆会社概要


社名：H1GLOBAL株式会社


創業：2005 年4 月


代表者：代表取締役 輝咲 翔


本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901


TEL：03-6419-7755


事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。