【幸せを呼ぶ虹のお守り】ハワイの虹をイメージしたパワーストーンブレスレット「Mahalo Rainbow」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、ハワイの輝く海をイメージした

カラフルなパワーストーンブレスレット「 マハロレインボー」 が誕生しました。

ナチュラルなさざれの天然石と、7色のガラスビーズ、レインボーオーラで仕立てるブレスレットは、キラキラと軽やかな色彩が魅力。

目にするたびに心が弾むようなデザインは、前向きなエネルギーや希望をもたらし、毎日に彩りを授けてくれるでしょう。

◆【WEB限定】Mahalo Rainbow

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3127915)

サイズ/販売価格

- S（約14～14.5cm）5,000円（税込 5,500円）- M（約15～15.5cm）5,000円（税込 5,500円）- L（約16～16.5cm）5,200円（税込 5,720円）- LL（約17～17.5cm）5,400円（税込 5,940円）

◆幸運の虹を 、きらめく天然石で

神々の祝福や希望を象徴するとされるハワイの虹は、インカローズ、アクアマリン、アメジスト、ペリドット、シトリン、カーネリアンをセレクト。

心身を浄化し、幸福感を高めるレインボーオーラ、7色のガラスビーズで全体をまとめ、見た目にも鮮やかな、可愛らしいブレスレットに仕立てました。

軽やかなブレスレットは、ご自身のお守りはもちろん、プレゼントにもおすすめです。

◆Malulaniと刻印、神のご加護を

キラリと光るオリジナルチャームには、ハワイ語で「神に護られた」との意味を持つ「Malulani」と刻印。

ハート、スター、シェル、ホヌ、クロス、オーバルのハッピーモチーフからお選びください。

お手元からハッピーを呼び込む、「マハロレインボー」ブレスレット。

幸運を招くハワイの虹を、毎日のお守りにいかがでしょうか？

◆ご購入はこちらから

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。