『ぼくとドラゴン』×漫画家『大川ぶくぶ』コラボキャンペーン第2弾を1月18日(日)より実施！

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下「ドリコム」）のグループ会社の株式会社スタジオレックス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：相見 伸之介、以下「スタジオレックス」）提供の新感覚スマホRPG『ぼくとドラゴン』において、2026年1月18日(日)より、漫画家『大川ぶくぶ』氏とのコラボキャンペーン第2弾を実施することをお知らせいたします。

■『ぼくとドラゴン』× 漫画家『大川ぶくぶ』コラボキャンペーン第2弾概要

『ぼくとドラゴン』に漫画家『大川ぶくぶ』氏の限定ユニットが登場！

コラボガチャには、下記のキャラクターが登場！

URオーブ「[しょんぼり王]アーサー」

URオーブ「[待機モード]ヴァハ」

URオーブ「[ぽへっ]バステト」

今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットが獲得できます。参加すればするほど、より多くのコラボガチャチケットを獲得できるので、この機会を逃さず、是非お楽しみください。



<開催期間>

2026年1月18日(日) 16:00 ～ 2026年2月2日(月) 15:59

■漫画家『大川ぶくぶ』コラボガチャ第2弾を開催

URオーブ「アーサー」が獲得できる「アーサーBOX」、URオーブ「ヴァハ」が獲得できる「ヴァハBOX」、URオーブ「バステト」が獲得できる「バステトBOX」の3つのガチャが登場！

コラボ期間中、ログインやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットを獲得することができ、無料でガチャを引くこともできます。

【コラボガチャで獲得できる限定ユニット紹介】

[しょんぼり王]アーサー（URオーブ）

※イラストは最終進化時のものです。

[待機モード]ヴァハ（URオーブ）

※イラストは最終進化時のものです。

[ぽへっ]バステト（URオーブ）

※イラストは最終進化時のものです。

■『大川ぶくぶ』氏のキャラクターが登場！「サモンズゲート」を開催！

期間限定イベント「サモンズゲート」に『大川ぶくぶ』氏のキャラクターが登場！

イベントに参加するとコラボガチャチケットなど、豪華報酬が獲得できます。

<開催期間>

1月27日(火) 18:00 ～ 1月31日(土) 23:59

■コラボ記念ログインボーナス＆コラボ記念ミッションを開催！

期間中にアプリにログインすることでコラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できるログインボーナスを開催！

さらに、コラボ限定ミッションをクリアすることで、コラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できます。

<開催期間>

1月18日(日) 16:00 ～ 2月2日(月) 15:59

『ぼくとドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

■漫画家『大川ぶくぶ』氏について

マンガ家

■代表作

『ポプテピピック』

『やっぱりチンチランド』

漫画家『大川ぶくぶ』氏 X（旧Twitter）

https://x.com/bkub_comic

■『ぼくとドラゴン』の概要

『ぼくとドラゴン』は起動後０秒で遊べるサクサク簡単操作、スタミナ消費なしで誰でもお手軽にスライム討伐が楽しめる新感覚のスマホRPGです。スライムを狩ってレベルアップ、そしてクエストでドラゴンを仲間に！最大の魅力は3Dアクションと1日3回、30分限定で開催されるド迫力リアルタイム協力バトル。リアルタイム協力バトルは、最大20人対20人でギルド同士のバトルを、仲間とチャットで戦略を練り連携技を決めるなど、協力バトルの醍醐味を十分に味わえます。

■ゲーム基本情報

タイトル：『ぼくとドラゴン』

ジャンル：協力バトルRPG

対応OS ：iOS 12以降 (iPhone5s以降) / Android 5.1以降

◆iOS/Android ダウンロード：https://app.adjust.com/i4tqbo5

◆Amazon ダウンロード：https://app.adjust.com/hqwp8ln

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社スタジオレックス

著作権表示：

(C)studiorex Co., Ltd.

(C)bkub okawa

■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://bokudora.jp/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/bokutodragon