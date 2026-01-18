「かしばや節分豆まき」を開催します

藤枝市役所

　





江戸時代に建てられ、歴史と自然が調和する岡部宿大旅籠柏屋で、邪気を祓い、今年１年の無病息災と福を呼び込む「豆まき」を開催します。


特徴・セールスポイント等


・北村市長をはじめ、地元町内会長や地元の年男・年女、岡部町のマスコットキャラクター「おかべぇ」と、藤枝MYFCのマスコットキャラクター「蹴っとばし小僧」などが参加し、内野本陣史跡広場のステージから豆まきを行います。


・藤枝の魅力をPRする「藤の里観光大使」がMCを担当します。


・豆まきに先立ち、地元の和太鼓グループ女組太鼓 結華（めぐみだいこ ゆうか）による和太鼓演奏を行います。


・会場では、鬼退治ゲームや昔の遊び体験、似顔絵・ウフフによる似顔絵サービスも楽しめます。


内容


日時：１月31日（土）午前10時～正午 ※雨天の場合は２月１日（日）に延期


会場：岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣史跡広場（藤枝市岡部町岡部817）


内容：【ステージイベント】


　　　10時～10時30分　　　 開場・女組太鼓 結華による和太鼓演奏（1回目）


　　　10時30分～10時50分　豆まき（１部・市長、来賓、マスコット、藤の里観光大使）


　　　10時50分～11時20分　女組太鼓 結華による和太鼓演奏（2回目）


　　　11時20分～11時40分　豆まき（２部・年男・年女、マスコット、藤の里観光大使）


　　 【イベント中常時開催】


　　　内容…鬼退治ゲーム（鬼の絵が描かれた板にボールを投げ入れる無料のゲーム）


　　　　　　コマ・羽子板、似顔絵サービス（先着20人）


　　　場所…内野本陣史跡広場


詳細URL


https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sports_bunka/kaidobunka/event/24471.html