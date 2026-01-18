【教育×コーチング】ICFジャパン、ゼロ高等学院様にて初の特別授業「コーチング・実践ワークショップ」を開催！“教える”から“引き出す”へ、次世代の対話力を育む。

一般社団法人国際コーチング連盟日本支部

世界最大のコーチング組織である国際コーチング連盟（ICF）の日本支部、ICFジャパン（以下 ICFジャパン）は、2025年12月15日（月）、通信制高校「ゼロ高等学院」様（以下 ゼロ高）において、生徒を対象とした「ICFコーチング・実践ワークショップ」を開催いたしました。

本取り組みは、ICFジャパンが掲げるビジョン「コーチングを社会の共通言語に」を教育現場で具現化するプロジェクトの第一弾です。

ICFジャパンは全国の教育機関様との連携を強化し、次世代を担う若者たちの「対話力」と「主体性」を育む活動推進を目指してまいります。

■ 開催の背景：なぜ今、学校にコーチングが必要なのか？

予測不能な現代社会において、正解のない問いに向き合い、他者と協働して新たな価値を生み出す力が求められています。しかし、従来の「ティーチング（教える）」主体の教育だけでは、生徒の主体性や相互理解を深めるコミュニケーション能力を十分に育むことが難しい場面も増えています。

そこでICFジャパンは、「座学よりも体験」を重視し、「日本一起業家を輩出する高校へ」をコンセプトに掲げるゼロ高等学院様と連携。国際基準のプロコーチによる実践的なワークショップを通じ、生徒たちが「聴く力」「問う力」を体感し、日々のコミュニケーションを劇的に進化させる機会を提供しました。



■ 特別授業実施レポート

当日は、ICFジャパンから理事・運営委員8名が講師として登壇。「対話力を劇的に進化させる！質問力と協力関係の作り方」をテーマに、単なる知識の習得ではなく、「コーチングを“受ける”から“使える”へ」をゴールに据えたプログラムを実施しました。

＜主なプログラム内容＞

１.信頼を高める「傾聴」ワーク

「ただ聞く」のではなく、相手の感情や背景に寄り添う聴き方を体験。「傾聴あり／なし」の比較ワークを通じ、聞き手の態度が話し手の安心感やパフォーマンスにどう影響するかを実証しました。

２.理解を深める「質問」ワーク

事実確認だけの質問から、相手の価値観や未来を引き出す「オープン・クエスチョン」への転換を練習。質問一つで相手の思考が広がる瞬間を共有しました。

３.日常での活用に向けたディスカッション

「バイト先での連携」「進路に悩む友人への声かけ」など、生徒のリアルな日常シーンにコーチングをどう落とし込むかを議論しました。

＜参加生徒の声＞

当初は「コーチング＝指導？」といったイメージを持っていた生徒たちも、ワークが進むにつれて表情が変化。「相槌ひとつでこんなに話しやすさが変わるとは思わなかった」「友達の意外な一面を知れた」といった声が上がり、会場全体がお互いを承認し合う温かい熱気に包まれました。

「コーチングは人を育てる、これからの時代に必要な新たな教育概念だと思いました。」

「実際にやりながら学べたので相手のことに興味を持てたり、楽しくコミュニケーションを学べた。」

「相手の話をしっかりと聞くことの大切さが改めてわかりました。」

「素敵な講義ありがとうございました。傾聴がコミュニケーションにとってどれだけ大切なのか実感することができました。テーマパーク系でアルバイトをしているので、さらにレベルアップした傾聴スキルで接客していこうと思いました。」

「実際に体験することでコーチングを行う意味がわかり、これからの生活の中で相手の話を深掘り、より相手を知ることができると思いました。とても貴重な時間でした。」

（※詳細な開催レポートは、ゼロ高等学院公式noteでも公開されていますhttps://note.com/zerokonote/n/ncfb0a2a504c6 ）



■ 今後の展望

ICFジャパンでは、今回のゼロ高等学院様での取り組みをきっかけに、さまざまな教育機関の皆様とともに、「これからの教育とコーチング」について考えていきたく考えております。

先生方が生徒にかける言葉や、生徒同士の日常会話、生徒の進路選択や将来。そこにコーチングのエッセンス（傾聴・承認・質問）が少し加わるだけで、学校の雰囲気や関係性、そして生徒たちの未来がより良くより幸せなものへと変わっていく、と私たちは信じています。

本件について、少しでもご興味を持っていただけた学校関係者様、教育事業者の皆様、ぜひお気軽にご連絡ください。

ICFジャパンはこれからも、教育業界をはじめとする各業界の皆様との連携・協力を深めながら、「コーチングを、社会の共通言語に。」の実現、そしてより良い日本社会の未来に向けた取り組みを進めてまいります 。

■ ゼロ高等学院について

「ゼロ高等学院」は、堀江 貴文が主宰し「将来の夢なんか、いま叶えろ。」「稼ぐ力は、最新の学力。」を教育方針として掲げる教育機関。

全国に約85名の生徒が在籍。大人と高校生のボーダーラインをなくし、行動を通じて社会の中で実践的に学べる環境を提供している。

https://www.zero-ko.com/

■ 国際コーチング連盟（ICF）について

国際コーチング連盟（ICF）は、世界170カ国以上、6万3000人以上の会員を擁し、コーチングの普及と発展に努める世界最大の非営利団体です。

"A world where coaching is integral to transforming societies"

「コーチングが、社会変革に不可欠となっている世界」をビジョンに掲げています。

https://coachingfederation.org/

ICFジャパンは、日本で唯一のICF公式認定支部として、

「コーチングを、社会の共通言語に。」を理念に掲げています。

日本のコーチング業界のプロフェッショナリズムとプレゼンスを高め、

コーチングの価値と可能性を日本社会へ広く伝えていく活動に取り組んでいます。

【団体概要】

名称：非営利型一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部（ICFジャパン）

代表理事：山本 聡

所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア

URL： https://icfjapan.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人 国際コーチング連盟日本支部 事務局

E-mail：info@icfjapan.com