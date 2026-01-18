60周年記念、森山良子史上初の日本武道館公演決定！

株式会社キョードーメディアス

シンガー・ソングライターの森山良子が、来年2027年1月、自身初となる日本武道館での単独コンサートを開催することが決定！長年にわたり日本の音楽シーンを支えてきた森山にとって、キャリアの集大成ともいえる公演となりそうだ。

2026.01.18



森山は1967 年「この広い野原いっぱい」でデビュー。その後、ミリオンセラー「禁じられた恋」をはじめ「涙そうそう」、「さとうきび畑」、「あなたが好きで」など、数々のヒット曲を生み出す。透明感のある歌声と歌唱力で、名実ともに日本のトップシンガーに。1998 年、長野冬季オリンピック開会式式典にて、テーマソング「明日こそ、子供たちが…」を歌い、その模様が世界中に放映される。

60周年の節目に、森山直太朗の発起で実現する日本武道館公演。親子が紡ぐ世代の架け橋と、深い感謝を祝した森山良子史上、初の日本武道館コンサートとなる。日本全国にいる長年のファンにとっても特別な一夜。世代を超えた音楽の継承を感じさせるステージになるに違いない。そして、本日1月18日は、森山良子の78歳の誕生日。日本武道館、日本人として単独公演の最年長記録を樹立する見込み。

公演名 森山良子 武道館を歌う Ryoko Moriyama 60th Anniversary

日程 2027年1月7日 (木) 17:00開演

会場 日本武道館

発起人 森山直太朗

主催・企画制作 エンジェルソング／キョードー東京

協力 セツナインターナショナル

全席指定 11,000円（税込）チケットの一般発売は後日発表。

お問い合わせ キョードー東京 0570-550-799

オペレータ受付時間（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）

オフィシャルホームページ https://www.ryoko-moriyama.jp/