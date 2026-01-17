【日本初!】展示会業界の木材廃棄量削減をめざす「再生板紙構法」ブースをSCビジネスフェア2026にて試験実装

SUPER PENGUIN株式会社

展示会ブースデザインを手掛けるスーパーペンギン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：竹村尚久）は、2026年１月21日～23日にパシフィコ横浜で開催される「SCビジネスフェア2026」において、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社様の出展ブースに、「再生板紙構法」を用いた展示会ブースを出展します。

再生板紙を用いた展示会ブースは、2025年12月に東京ビッグサイトで開催された「エコプロ2025」にてプロトタイプを発表しています。一方で、実際の出展企業ブースとして本構法が試験実装されるのは、日本では初の試み（※当社調べ）となります。

ぜひ会場にお越しいただき、実物をご覧いただければ幸いです。

現在、社内にてブースデザインを検討中です。上記写真は、本ブースの模型写真です。現時点では、通路際に再生板紙で制作した展示台を３台配置し、背面の壁面は木枠と再生板紙を組み合わせたハイブリッド形式で制作する予定です。

再生板紙構法は、素材を木工から再生板紙に置き換えるだけで、ブースを制作する職人の作業工程をほとんど変えることなく導入できる点が特徴です。今回のブースでも壁紙仕上げを施すため、外観上は従来の木工ブースと見分けがつかない仕上がりになる見込みです。

一方で、現状では素材への防炎処理工程が必要となるため、木工ブースと比べてコストが約1.5倍程度になるという課題があります。しかし、この点については今後、展示会業界内での需要が高まることで、改善が進んでいくと考えています。

今回、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社様が正式に再生板紙構法によるブースを採用してくださることで、今後同様の取り組みに追随する出展者様が広がっていくことを期待しています。

■メディアご関係者様向け・取材ポイント（3点）

展示会ブースをつくる今回の「新構法」は、木材廃棄量ゼロを目指す、「素材の置き換え構法」です。

東京ビッグサイト等で開催される展示会（ビジネス商談会）は展示会終了後、ほとんどの木材が廃棄されるという状況があります。その数量は年間２万トン以上。その廃棄量の削減のために業界では様々な方法が試みられています。しかし、これまでの対策は「木工ブースそのものを排除しよう」、とするものでした。「木工」による展示ブースは、その「寸法自由性」「デザインの自由性」から、完全になくすことは困難、と当社では考えています。では、どうすれば木材廃棄量を限りなくゼロにできるのか。そこで、発想を変えて、「木工」ブースを構成する素材を「形状をそのままに別の素材に置き換える」構法を開発しました。詳しくは、当社の以前のプレスリリースをご覧ください。

１. 出展者ブースとしての「実装」は日本初（※当社調べ）となる再生板紙構法

エコプロ2025ではプロトタイプとして発表した再生板紙構法を、今回は実際の出展企業ブースとして実装します。リアルな商業展示会の現場で採用される点が大きな特徴です。

２. 見た目は従来通り、「基本構成素材」だけを変えるサステナブルな新構法

再生板紙構法は、職人の作業工程を大きく変えることなく、素材のみを木工から再生板紙へ置き換える構法です。壁紙仕上げにより、外観は従来の木工ブースと見分けがつかない点も取材ポイントとなります。

３. 一社の挑戦から、業界全体へ広がる可能性

今回、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社様が正式に本構法を採用されたことで、再生板紙構法が「実証段階」から「普及段階」へ進む第一歩となります。展示会業界における木材廃棄量削減の新たな選択肢として、今後の広がりにも注目いただきたい取り組みです。

※取材のご相談、追加資料のご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。

■スーパーペンギン代表・竹村の想い

展示会会期が終了するや否や、そのほとんどがそのまま廃棄されることが展示会業界の悩みの種です

展示会の設営・撤収を日常的に目にする中で、毎回大量に廃棄される木材に強い問題意識を抱いてきました。展示会業界の木材廃棄量は、低めに見積もっても年間2万トン規模にもなります。「見て見ぬふりをしていてよいのか」と自問し続ける中、再生板紙素材を製造する日本化工機材株式会社様との出会いをきっかけに、素材を置き換えるという発想に至りました。

「再生板紙構法」の最大の特徴は、展示会ブースの見た目や作り方を変えることなく、使用する素材を木工材からサステナブルな再生板紙へと置き換えるという発想にあります。壁紙仕上げにより外観は従来の木工ブースと変わらず、ブースをつくる職人の方々の業務はほとんど変わりません。約2年前から実践を始めましたが、一社だけでは限界があると考え、同業企業と連携しながら取り組みを推進。現在は賛同企業も徐々に増え、将来的には展示会場における木材廃棄量ゼロの実現を目指しています。

■SCビジネスフェア2026 開催概要

会期：2026年1月21日（水）～23日（金）10:00～17:30（最終日は17:00まで）

会場：パシフィコ横浜 展示ホール（C・D）／アネックスホール

主催：一般社団法人日本ショッピングセンター協会

出展者：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

出展者ブース番号：D5-8

ブースデザイン：SUPER PENGUIN株式会社

詳細はこちら(https://www.scbizfair.com/)

■スーパーペンギン概要

商号 ： SUPER PENGUIN 株式会社

代表者 ： 代表取締役 竹村 尚久

設立 ： 2005 年 6 月 2 日

所在地 ： 〒141-0021 東京都品川区上大崎 3-10-50 SEED 花房山 405

TEL： 03-6417-4497

事業内容 ： 展示会ブースデザイン・プロデュース、展示会集客セミナーの企画・開催

HP ： https://www.superpenguin.jp/

竹村 尚久／プロフィール

ブースデザインを専門に行う空間デザイン会社「SUPER PENGUIN」代表

徹底した「来場者心理」を軸にした空間デザインの手法によりブースを構築。ブースデザインに加え、商品陳列手法、キャッチコピーの考案、会期中の立ち方・待ち方、DMの送り方に至るまでの展示会サポートにより手掛けた出展社ブースでは常に来場者の集客に成功している。これまでの経験を基にした展示会セミナーは現在、全国の自治体だけでなく、多くの展示会出展者説明会、展示会業界関係企業までにも行っている。著書『展示会ブースデザイン／人を集める105の手法』などが好評発売中。

【著書2作目】『展示会ブースデザイン／人を集める105の手法 PENGUIN METHOD(ペンギンメソッド)ポイントブック』（2025年10月15日発売）(https://amzn.asia/d/fpQ78Ek)

「空間デザイン」という概念を用いた「集客」手法のエッセンス105。「1見開き1手法」で、必要なポイントにアクセスしやすく構成した展示会出展業務必携の助っ人ブック！

著者自身が経験から得て教訓化してきた手法を、図解やイラストを交えながらイメージしやすくして伝える。建築家や設計者という専門家へ向けたものではなく、展示会業界のみならず、自社商品・サービスの販促担当者、店舗や飲食店など、すべての「商空間」ビジネスに携わる人に向けた1冊。