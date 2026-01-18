【1/24 限定開催】食べて、遊んで、くつろぐ「夜のWHATAWON」｜大阪・岸和田
夜、買い物がもっと楽しくなる。
2026年1月24日（土）、大阪・岸和田のエンターテインメントモール WHATAWON（ワタワン） では、“食べて・遊んで・選んで・くつろぐ”冬の夜イベントが開催されます。
こたつでぬくぬく過ごす時間、夜だけのマーケット散策、プロのスタイリストと楽しむコーデ相談。
この日だけの夜のWHATAWONをお楽しみください。
詳細を見る :
https://whatawon.co.jp/0124yonayona-market/
■ 夜のマーケット「YONAYONA MARKET」@ショーディッチハイストリート
あたたかい灯りに包まれた通路で楽しむ、夜限定のマーケット体験。
散策しながら、食べて、飲んで、写真も残せる冬の夜市です。
■ 前回大好評！antiqua スタイリストイベント @WBOX
「選んでいるはずなのに、なぜか決まらない。」
「気づけば、いつも同じ服ばかり。」
「おしゃれしたい気持ちはあるのに、答えが見つからない。」
そんな服選びのモヤモヤを、“会話”からほどいてくれるスタイリングイベントが再び開催されます。
antiqua専属スタイリスト Tatami さんと一緒に、
顔タイプ診断とおしゃべりを通して、あなたに本当に似合う色・形・雰囲気を一緒に発見。
「診断される」というより、友だちと服を選ぶような感覚で楽しめるのが、このイベントの魅力です。
かしこまったカウンセリングではなく、おしゃべりしながら服を選ぶような感覚で楽しめるスタイリングイベント。
診断が初めての方や、お一人での参加も安心してご参加いただけます。参加費は無料です。
■ 冬だけの特別空間「こたつ de WHATAWON」＠Floor Disco Ball
ワタワンに“こたつ”が出現。
あたたかい灯りの中で、食べて、遊んで、くつろげる冬限定の癒し空間です。
こたつ de WHATAWON :
https://www.instagram.com/p/DTfTjM_EsCw/?igsh=MWg0d2Y3c2tpYjdwYw==
● こたつ de おいしい！
【 OKURIBI SHOP：おでん・抹茶ドリンク 】
＠okuribi01
【 antiqua tree cafe：焼きおむすび出汁茶漬け 】
@antiquatreecafe02
【 greenery smoothie&bowls：限定メニュー (近日公開) 】
会場提供メニューは近日公開！
＠greenery_smoothiebowls
● こたつ de ゲーム（無料・セルフ）
ボードゲームや大画面Switchで、子どもから大人まで楽しめます。
オセロ/ジェンガ/ナンジャモンジャ/はぁ？ていうゲーム など
マリオカート/スマブラ/スイカゲーム など
● こたつ de ワークショップ
こたつに入りながら、気軽に楽しめるものづくりワークショップ。
お子さまはもちろん、大人の方も一緒に参加できます。
おにのまめいれづくり 400円
うちの子缶バッチ作成 500円
■ 開催概要
・ 開催日：2026年1月24日（土）
・ 会場：WHATAWON 各所
・ 入場：無料（一部飲食・体験は有料）
同日開催だから、夜がもっと楽しい。
こたつで温まり、マーケットを歩き、スタイリストと話し、夜の買い物を楽しむ！
1月24日（土）は、夜をまるごと楽しむための一日です。
家族と、友人と、恋人と。
いつもより、少しゆっくり。
冬の夜の特別な時間を、ワタワンで。
WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。
日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』
南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。
■施設概要
所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1
敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）
交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分
