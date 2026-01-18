【バレンタイン】ディナー＆ ランチビュッフェ☆男性のお客様に誕生石チョコレートをプレゼント♪ ホテルで過ごす、特別な一日。

株式会社H.P.D.コーポレーション


ルネッサンス リゾート オキナワ(https://renaissance-okinawa.com/)（沖縄県恩納村 総支配人:伊良波 清）は、2026年2月のバレンタイン期間に、スペシャルディナーやランチ、誕生石チョコレートを発売いたします。



沖縄県恩納村「ルネッサンス リゾート オキナワ」

■2月13日（金）～15日（日）限定「バレンタインディナー」


レストラン フォーシーズン「バレンタインディナー」イメージ

東シナ海を見晴らすエレガントなフレンチレストラン「フォーシーズン(https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-fourseasons)」では、2月13日より3日間限定の“バレンタインディナー”をお楽しみいただけます。



グラスシャンパン付きで、さらに男性のお客様には誕生石（バースストーン）のチョコレートギフト（3個入り）をプレゼントいたします。シェフからお二人に贈る華やかなスペシャルディナーをゆったりとご堪能ください。



【期 間】2026年2月13日（金）～2月15日（日）


【場 所】2階レストラン「フォーシーズン」


【時 間】18：00～22：00


【料 金】\12,000（税・サービス料込）


【特 典】


・シャンパン1杯付き


・本ディナーをお召し上がりいただいた男性のお客様に、ホテル特製バースストーンチョコレート（3個入り／1箱）をプレゼント　



【MENU】


本日のシェフおすすめオードブル


山原若鶏のリエットとほうれん草のムースハートのボンボン仕立て



オマール海老のポシェとズッキーニとズワイガニのルーロー


カリフラワーのクリーム添え



ウナギとフォアグラのパイ包み　ポルトワインソース



近海鮮魚のグリル　サフラン風味のコンソメとともに



沖縄県産黒毛和牛ランプのポワレ


トリュフ風味のポテトと野菜のマリネとベビーリーフ　菜園仕立て



フォンダンショコラとアカシア蜂蜜のアイスクリーム


木苺とキャラメルのソースを添えて




沖縄県産黒毛和牛ランプのポワレ　トリュフ風味のポテトと野菜のマリネとベビーリーフ　菜園仕立て


フォンダンショコラとアカシア蜂蜜のアイスクリーム　木苺とキャラメルのソースを添えて


レストラン「フォーシーズン」


＜バレンタインディナー・ランチ利用特典＞「バースストーンチョコレート」 ※男性のお客様

■バレンタイン フレンチビュッフェ（週末ランチ）


ランチ“フレンチビュッフェ” イメージ

土・日曜日限定のランチ”フレンチビュッフェ”では、旬の瑞々しい甘いイチゴを使ったケーキ、ムース、タルトなどさまざまなスイーツをご用意しているほか、2月7日～15日の期間、男性のお客様にはチョコレートギフトをプレゼントいたします。



2026年2月7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）のランチ”フレンチビュッフェ”のイチゴスイーツ


【期 間】2026年2月7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）


【場 所】2階レストラン「フォーシーズン」


【時 間】12：00～14：30


【料 金】大人\4,000、小学生\2,000、幼児（3～5歳）\1,200 ＊税・サービス料込


【特 典】


男性（中学生以上）のお客様にホテル特製バースストーンチョコレート （3個入／1箱）をプレゼント



【ホテルオリジナル】誕生石にちなんだ「バースストーンチョコレート」

誕生石にちなんだ12種類の「バースストーンチョコレート」は、それぞれシャンパンやパッションフルーツ、塩キャラメルなどフレーバーも異なります。大切な人の誕生月やお好きなフレーバーを組み合わせてバレンタインの贈り物にどうぞ。



誕生石にちなんだ12種類の「バースストーンチョコレート」


誕生石にちなんだ12種類の「バースストーンチョコレート」

誕生石チョコレートは、1階ロビーラウンジで販売しております。



沖縄県恩納村「ルネッサンス リゾート オキナワ」ロビーラウンジ

＊写真はイメージ、食材や内容が変更になる場合があります



