【バレンタイン】ディナー＆ ランチビュッフェ☆男性のお客様に誕生石チョコレートをプレゼント♪ ホテルで過ごす、特別な一日。

株式会社H.P.D.コーポレーション

ルネッサンス リゾート オキナワ(https://renaissance-okinawa.com/)（沖縄県恩納村 総支配人:伊良波 清）は、2026年2月のバレンタイン期間に、スペシャルディナーやランチ、誕生石チョコレートを発売いたします。

沖縄県恩納村「ルネッサンス リゾート オキナワ」

■2月13日（金）～15日（日）限定「バレンタインディナー」

レストラン フォーシーズン「バレンタインディナー」イメージ

東シナ海を見晴らすエレガントなフレンチレストラン「フォーシーズン(https://renaissance-okinawa.com/pages/restaurants-fourseasons)」では、2月13日より3日間限定の“バレンタインディナー”をお楽しみいただけます。

グラスシャンパン付きで、さらに男性のお客様には誕生石（バースストーン）のチョコレートギフト（3個入り）をプレゼントいたします。シェフからお二人に贈る華やかなスペシャルディナーをゆったりとご堪能ください。

【期 間】2026年2月13日（金）～2月15日（日）

【場 所】2階レストラン「フォーシーズン」

【時 間】18：00～22：00

【料 金】\12,000（税・サービス料込）

【特 典】

・シャンパン1杯付き

・本ディナーをお召し上がりいただいた男性のお客様に、ホテル特製バースストーンチョコレート（3個入り／1箱）をプレゼント

【MENU】

本日のシェフおすすめオードブル

山原若鶏のリエットとほうれん草のムースハートのボンボン仕立て

オマール海老のポシェとズッキーニとズワイガニのルーロー

カリフラワーのクリーム添え

ウナギとフォアグラのパイ包み ポルトワインソース

近海鮮魚のグリル サフラン風味のコンソメとともに

沖縄県産黒毛和牛ランプのポワレ

トリュフ風味のポテトと野菜のマリネとベビーリーフ 菜園仕立て

フォンダンショコラとアカシア蜂蜜のアイスクリーム

木苺とキャラメルのソースを添えて

沖縄県産黒毛和牛ランプのポワレ トリュフ風味のポテトと野菜のマリネとベビーリーフ 菜園仕立てフォンダンショコラとアカシア蜂蜜のアイスクリーム 木苺とキャラメルのソースを添えてレストラン「フォーシーズン」＜バレンタインディナー・ランチ利用特典＞「バースストーンチョコレート」 ※男性のお客様詳細を見る :https://renaissance-okinawa.com/blogs/news/st-valentines-dinner-lunch-buffet

■バレンタイン フレンチビュッフェ（週末ランチ）

ランチ“フレンチビュッフェ” イメージ

土・日曜日限定のランチ”フレンチビュッフェ”では、旬の瑞々しい甘いイチゴを使ったケーキ、ムース、タルトなどさまざまなスイーツをご用意しているほか、2月7日～15日の期間、男性のお客様にはチョコレートギフトをプレゼントいたします。

2026年2月7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）のランチ”フレンチビュッフェ”のイチゴスイーツ

【期 間】2026年2月7日（土）、8日（日）、14日（土）、15日（日）

【場 所】2階レストラン「フォーシーズン」

【時 間】12：00～14：30

【料 金】大人\4,000、小学生\2,000、幼児（3～5歳）\1,200 ＊税・サービス料込

【特 典】

男性（中学生以上）のお客様にホテル特製バースストーンチョコレート （3個入／1箱）をプレゼント

詳細を見る :https://renaissance-okinawa.com/blogs/news/st-valentines-dinner-lunch-buffet

【ホテルオリジナル】誕生石にちなんだ「バースストーンチョコレート」

誕生石にちなんだ12種類の「バースストーンチョコレート」は、それぞれシャンパンやパッションフルーツ、塩キャラメルなどフレーバーも異なります。大切な人の誕生月やお好きなフレーバーを組み合わせてバレンタインの贈り物にどうぞ。

誕生石にちなんだ12種類の「バースストーンチョコレート」誕生石にちなんだ12種類の「バースストーンチョコレート」

誕生石チョコレートは、1階ロビーラウンジで販売しております。

沖縄県恩納村「ルネッサンス リゾート オキナワ」ロビーラウンジ

＊写真はイメージ、食材や内容が変更になる場合があります

■ルネッサンス リゾート オキナワ(https://renaissance-okinawa.com/)

沖縄県恩納村「ルネッサンス リゾート オキナワ」

エメラルドグリーンの海と白い砂浜が広がる全室オーシャンビューのエンターテイメントビーチリゾート。多彩な50種以上のマリンスポーツ、室内＆屋外プール、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、キッズお仕事体験など、豊かな自然の中で楽しく学んで遊べます。

ルネッサンス リゾート オキナワ :https://renaissance-okinawa.com/

サンセットBBQや琉球炭火焼、寿司、日本料理、フレンチ、鉄板焼など個性的な9ヶ所のレストラン＆バー、山田温泉、タラソテラピーサロン、THE NORTH FACE／HELLY HANSENほか5つのショップが揃い、子どもから大人まで上質なリゾートステイをご堪能いただけます。ロングステイClub Savvyや記念日のおもてなしも好評です。

沖縄県恩納村「ルネッサンス リゾート オキナワ」

グループホテル【ココ ガーデンリゾート オキナワ(https://cocogarden.com/)】へも、無料の定時シャトルバスで15分。

ココ ガーデンリゾート オキナワ :https://cocogarden.com/グループホテル「ココ ガーデンリゾート オキナワ」グループホテル「ココ ガーデンリゾート オキナワ」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sAek7wBcRLY ]