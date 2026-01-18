思い出の詰まった人形に感謝を込めて株式会社ベルコ 堺支社「人形供養」イベントを開催
シティホール津久野で人形供養開催
株式会社ベルコ（本社：大阪府池田市）の代理店である
浜寺代理店・津久野代理店・ときはま代理店の3代理店は、
2026年2月18日（水）、シティホール津久野（堺市西区）にて
「人形供養」イベントを共同開催いたします。
本イベントは、長年大切にしてきたひな人形や日本人形、ぬいぐるみなどを
単なる処分ではなく「感謝を込めて供養したい」という地域の声に応える取り組みです。
近年は、思い入れのある人形やおもちゃの扱いに悩む方が増えており、
終活の一環としても関心が高まっています。
当日は、人形供養に加え、
これからの人生を安心して過ごすためのヒントをお伝えする
「終活セミナー」も同時開催いたします。
終活を身近なテーマとして捉えていただき、
ご自身やご家族のこれからを考えるきっかけとなる内容です。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/84326/table/206_1_6f7b1dddedec65ff295efd34724fa073.jpg?v=202601180451 ]
■ 供養可能なもの
・ひな人形
・日本人形
・ぬいぐるみ
・こけし など
※ガラスケースや金属・陶器類はお預かりできません
※供養希望の方は当日人形をご持参ください
ご予約はこちら :
https://www.bellco.co.jp/eventform/8290
■ 主催
株式会社ベルコ
浜寺代理店・津久野代理店・ときはま代理店（3代理店共同）
■ お問い合わせ・ご予約
株式会社ベルコ 受付代理店
電話：072-273-2588
（※電話番号は3代理店共通）
株式会社ベルコは、冠婚葬祭を通じて地域に根差した活動を続けており、
今後も「人を想う気持ち」「感謝を伝える時間」を大切にした取り組みを通じて、
地域の皆さまに寄り添うイベントを展開してまいります。