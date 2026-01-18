自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」から『世界樹の迷宮』シリーズのアクリルスタンド全67種が受注開始！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、自由に選べる受注販売ブランド「セレクト×コレクト（select×collect）」から『世界樹の迷宮』シリーズのアクリルスタンド全67種を発売いたします！

今回は『新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女』、『新・世界樹の迷宮2 ファフニールの騎士』登場するキャラクターをメインにアクリルスタンド化！

また、これまで「セレクト×コレクト（select×collect）」で発売したシリーズ商品も同時に再受注を行います。さらに広がる『世界樹の迷宮』シリーズのアクリルスタンドで、あなただけの冒険を彩ってください！

『世界樹の迷宮』select×collect -オールスターアクリルスタンド- は、アニメイト通販にて2026年1月18日（日）11：00～2026年2月18日（水）23：59まで受注受付中です。

是非この機会をお見逃しなく！

■商品情報

世界樹の迷宮 select×collect -オールスターアクリルスタンド-

価格 ：1,210円～1,650円（税込）

サイズ ：約W80～120×H80～120mm内 ※キャラクターによりサイズが異なります。

種類 ：全67種

＜セット商品＞

新・世界樹の迷宮1・2 全種セット（特典付き）

価格：82,940円（税込）

※下記の商品はこちらのセット商品には含まれませんのでご注意ください。

852 ケフト施薬院の院長／860 兵士／863 公国薬泉院の先生／864 公国薬泉院の助手／868 冒険者ギルドの長（素顔）

＜ラインナップ＞

世界樹の迷宮 全2種

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 全３種

新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 全27種

新・世界樹の迷宮2 ファフニールの騎士 全35種



主人公、フレドリカ、サイモン、ラクーナ、アーサー、フレドリカ・アーヴィングA、フレドリカ・アーヴィングB、サイモン・ヨークA、サイモン・ヨークB、ラクーナ・シェルドンA、ラクーナ・シェルドンB、アーサー・チャールズA、アーサー・チャールズB、アーサー・チャールズC、主人公A、主人公B、主人公C、アリアンナA、フラヴィオA、クロエA、ベルトランA、アリアンナB、アリアンナC、アリアンナD、アリアンナE、アリアンナF、フラヴィオB、フラヴィオC、フラヴィオD、クロエB、クロエC、クロエD、ベルトランB、ベルトランC、長鳴鶏の宿の店員、ケフト施薬院の院長、シリカ商店の店主、冒険者ギルドの長、金鹿の酒場の女将、執政院の長、執政院の職員、レン、ツスクル、兵士、フロースの宿の女将、フロースの宿の娘、公国薬泉院の先生、公国薬泉院の助手、シトト交易所の娘、鋼の棘魚亭のマスター、冒険者ギルドの長（ヘルム）、冒険者ギルドの長（素顔）、ラガード公宮の大臣、ハイ・ラガードの公女、衛士、フロースガル、クロガネ、アーテリンデ、ライシュッツ、翼人、翼人の長、ローザ、オースティン、少女、モリビトの少女（頭巾）、モリビトの少女、レジィナ

■【再受注】商品情報

世界樹の迷宮シリーズ アクリルスタンド

＜価格＞

アクリルスタンド：1,210円～4,950円（税込） ※キャラクターにより価格が異なります。

背景パネル：各5,500円（税込）

＜ラインナップ＞

世界樹の迷宮（プレイアブルキャラクター） ：全45種

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯（プレイアブルキャラクター） ：全51種

世界樹の迷宮III 星海の来訪者（プレイアブルキャラクター） ：全120種

世界樹の迷宮IV 伝承の巨神（プレイアブルキャラクター） ：全80種

世界樹の迷宮V 長き神話の果て（プレイアブルキャラクター） ：全80種

世界樹の迷宮X（プレイアブルキャラクター） ：全36種

世界樹の迷宮シリーズ（モンスターキャラクター）：全103種

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯（モンスターキャラクター）：全118種

世界樹の迷宮III 星海の来訪者（モンスターキャラクター）：全153種

世界樹の迷宮シリーズ背景パネル：全23種

＜セット商品＞

世界樹の迷宮 アクリルスタンド 全45種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：72,930円(税込)

世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 アクリルスタンド 全51種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：88,550円(税込)

世界樹の迷宮III 星海の来訪者 アクリルスタンド 全120種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：197,340円(税込)

世界樹の迷宮IV 伝承の巨神 アクリルスタンド 全80種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：135,960円(税込)

世界樹の迷宮V 長き神話の果て アクリルスタンド 全80種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：133,320円(税込)

世界樹の迷宮X アクリルスタンド 全36種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：62,920円(税込)

世界樹の迷宮シリーズ モンスター 全374種セット（特典アクリルパネル付き）

価格：777,260円（税込）

■権利表記

(C)ATLUS. (C)SEGA.

■販売情報

受注期間 ：2026年1月18日（日）11：00～2026年2月18日（水）23：59

お届け ：2026年5月下旬予定

販売サイト ：アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/

■「セレクト×コレクト（select×collect）」とは

『推し』が必ず手に入る！自由に選べる受注販売ブランド。

豊富なラインナップから、あなたの「欲しい！」を叶えます

SNS推奨ハッシュタグ

「#select_collect」 「#セレコレ」

フロンティアワークス グッズ制作 公式X：https://x.com/goods_fwinc

■株式会社フロンティアワークス

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム

イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

営業所：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/