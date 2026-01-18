線上日語課程Native Camp Japanese的教材數量突破2000！提供JLPT對策、日常會話、商務日語等多元需求！ /【オンライン日本語レッスン】教材総数が2000突破！

株式会社ネイティブキャンプ

由位於日本東京都澀谷區的「Native Camp股份有限公司」（代表董事社長：谷川國洋）所提供的線上日語會話服務「Native Camp Japanese」，現已正式宣布，其日語學習教材總數已突破2000份。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび、日本語学習教材の総数が2000を超えましたことをお知らせいたします。

佇 Native Camp Japanese，無論佗位、隨時隨地、無次數限制，攏可以免預約上日本話線頂課程。

我們很高興地宣布，Native Camp Japanese的日語學習教材總數已突破2000種！

【教材內容】

・日常會話

・日常會話文法

・商務會話

・商務會話文法

・自由會話

・每日話題

・日本語能力測試對策（N1～N5）

教材清單：https://ja.nativecamp.net/textbook

近來，隨著開始學習日語的初學者會員數量筯多，Native Camp Japanese加強了針對初學者的文法與會話教材，提供更加完善的學習資源。這使得更多學習者能夠在高效的環境中學習。

另外，針對中級至高級學習者，我們每天新筯以特定主題為基礎的「每日話題」教材，通過與老師的討論，讓學習者能夠持續學習而不感到無聊。這樣，我們為從初學者到高級學習者提供了豐富且有趣的教材，幫助他們在各個層級上進步。

此外，我們還提供日常會話教材和專注於商務日語的教材，能夠充分滿足學習者的各種需求。加上，針對日本語能力測試（JLPT）的N1～N5級別對策教材，特別受到有意留學或赴日就業的學習者的好評。

未來，我們將繼續擴充教材，滿足不同層級和需求的學習者，並提供更加吸引人的學習環境。

Native Camp Japanese 顛覆你的日語學習體驗！7 天免費試用活動延長中！現在註冊，即可享受7天免費試用，並獲得1500元台幣的金幣！

獨家入會優惠：凡透過 專屬優惠連結(https://ja.nativecamp.net/zh-tw/?cc=prtimes_zh-tw2) 完成新用戸註冊，即可獲得 1500 元台幣的金幣。

活動期間：2026年1月1日（星期四）00:00 ～ 2026年1月31日（星期六）23:59

隨時隨地學日語，充分利用零碎時間

Native Camp Japanese的「彈性學習」模式是一大亮點，學員無需事先預約，隨時登入平台即可開始課程，讓零碎時間也能有效運用。此外，專業的一對一教學更能針對自學者最難突破的口說能力進行加強，與母語講師的互動不僅提升語言流暢度，還能學習更道地的表達方式。

量身定制會話練習，適合各種學習需求

針對台灣市場，Native Camp Japanese提供多樣化的教學主題，無論是基礎會話、商務日語還是旅遊日語，都能滿足學員需求。專業的日本講師團隊會針對個人學習目標量身定制課程，幫助學員快速提升實力。

專業講師＋無限次數，打造沉浸式語言環境

Native Camp Japanese 的一對一教學模式，特別適合希望加強口說及實戰能力的學員。講師經過嚴格甄選與訓練，提供高質量的教學內容。同時，無限次數的課程設計，讓學員能夠在短時間內大幅提升語言能力。

公司名稱：Native Camp, Inc.

公司地址：日本東京都渋谷區神南1-9-2

負責人：谷川國洋

公司網站：https://ja.nativecamp.net/zh-tw

Native Camp Japaneseは、いつでもどこでも何度でも日本人講師とのオンライン日本語レッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。

従来の、受講回数に応じた料金体系を採用している日本語学習プラットフォームとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制で、24時間365日、予約不要で1日に何度でも受講できるため、そのコストパフォーマンスと利便性の高さで世界中の日本語学習者から支持を得ています。

このたびNative Camp Japaneseでは、日本語学習教材の総数が2000を突破いたしました。

【教材ラインナップ】

・日常会話

・日常会話文法

・ビジネス会話

・ビジネス会話文法

・フリートーク

・デイリートピック

・日本語能力試験対策（N1～N5）

教材一覧：https://ja.nativecamp.net/textbook

最近、日本語学習を始めた初心者の会員が増加していることを受け、Native Camp Japaneseでは、初心者向けの文法や会話の教材をさらに充実させる取り組みを進めています。これにより、より多くの学習者が効率的に学べる環境を提供しています。

また、中級～上級者向けには、特定のテーマに基づいて講師とディスカッションを行う「デイリートピック」教材を毎日追加しており、学習者が飽きることなく日本語を続けられるよう工夫しています。これにより、初心者から上級者まで、幅広いレベルの学習者が楽しみながら学べる豊富な教材が揃っています。

さらに、日常会話で使える日本語を学べる教材や、ビジネス日本語に特化した教材もご用意しており、学習者のさまざまなニーズにしっかり対応しています。加えて、日本語能力試験（JLPT）のN1～N5対策教材も充実しており、留学や就職を目的に日本に来ることを目指している学習者からも高い評価を得ています。

今後も、さまざまなレベルやニーズを持つ学習者に対応できるよう、教材の拡充を進め、さらに魅力的な学習環境を提供してまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD20 分のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、USD20 分のコインをプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年1月1日(木)00:00 ～ 2026年1月31日(土)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

* 定期メンテナンスを除く

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業および留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media