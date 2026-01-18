2026年新年限定！割引1年プランキャンペーン開催｜英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

株式会社アルク

株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中 伸明）が提供する英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」は、2026年の英語学習を応援する、「新年割引キャンペーン」を2026年1月5日（月）より開催中です。

「新年割引キャンペーン」は2026年1月31日（土）まで開催。

※「ディズニー ファンタスピーク」（以下、ファンタスピーク）は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。

■1月5日（月）スタート！新年限定の1年プラン割引キャンペーンを開催中

【お申込み期間】

2026年1月5日（月）～2026年1月31日（土）23:59

【提供プラン】

PRO1年プラン

通常19,800円を、17,600円でご提供（2,200円割引）

※税込価格

【お申込みページ】

https://alc.fantaspeak.me/202601campaign

【注意事項】

・新年割引キャンペーンは、お申込みページよりお申し込みいただけます。

・お申込みページ以外（App StoreもしくはGoogle Play Store） からのPRO1年プラン購入の場合、割引価格は適応されません。

・本キャンぺーンのPRO1年プランは、買い切りプランとなり、2年目以降の自動更新はありません。

・本キャンペーンのPRO1年プランには7日間の無料体験はありません。

■ディズニーやピクサーの50作品以上で、2026年は「飽きることのない」英語学習を

『ズートピア』、『アナと雪の女王』シリーズ、ディズニープリンセスシリーズなど、ディズニーやピクサーの物語を50作品以上収録。

「ファンタスピーク」には、ディズニーやピクサーの物語が50作品以上収録されています。

ミッキー＆フレンズ、ディズニープリンセス、くまのプーさん、『アナと雪の女王』シリーズなど、幅広い作品が含まれています。

収録作品は、大きく4つの英語レベルに分かれており、ご自身の英語レベルに合わせて、学習体験を重ねることができます。

★1：初級レベル（英検4級～3級レベルの語彙、英語初心者も読みやすいシンプルな英文）

★2：初中級レベル（英検3級～準2級レベルの語彙、★1より長めのシンプルな英文）

★3：中級レベル（英検2級レベルの語彙、少し複雑な英文）

★4：中上級レベル（共通テスト、TOEIC高得点レベルの語彙、読み応えのある英文と分量）

各作品の英語レベルの詳細については、以下のページでご確認いただけます。

https://services.fantaspeak.me/hc/ja/articles/34582066268953

■「いつの間にか英語が身につく」が叶う、「ファンタスピーク」独自の「ストーリー学習」

「いつの間にか英語力がついている」が叶う「ストーリー学習」

「ファンタスピーク」の「ストーリー学習」は、ディズニーやピクサーの物語に沿って、場面ごとに

１.物語を聞く（リスニング）

２.単語クイズ

３.文法クイズ*

４.スピーキング

の4つのレッスンに取り組む独自の学習メソッドです。

（*★1、★2の初級レベル作品には文法クイズはありません）

場面ごとに取り組む4レッスンで、同じ単語、英文に繰り返し触れることで、英語が自然と身につく学習法。

頑張らなくても、物語の流れに沿って楽しむだけで、「いつの間にか英語力がついている」が叶うようになっています。

■累計30万ダウンロード突破「ディズニー ファンタスピーク」とは

累計30万ダウンロードを突破している、ディズニーやピクサーの作品で楽しく英語を学べる大人向けアプリです（※2026年1月時点）。

累計DL数30万突破！英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

【学習コンテンツの主な特長】

- ディズニーやピクサーの名作50作品以上を収録- 10万語以上の英語に触れられる「ストーリー」- 海外パークで使える約450フレーズ「パーク英会話」- 日替わりで学べるミニコンテンツ「トリビア」

【学習を支える主な機能】

- テキスト表示/非表示- 音声速度変更- AI発音チェック- マイ単語帳- まとめ聞き- 公式アートを集められる「コレクション」

忙しい日常でもスキマ時間で続けられる設計が特長です。

■アプリ情報

アプリ名：ディズニー ファンタスピーク（Disney fantaSpeak）

開発・提供：株式会社アルク

監修：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

対象：英語初級者～

ダウンロード：App Store / Google Play にて配信中

公式サイト：https://fantaspeak.me/

▼アプリのダウンロードはこちら

https://itunes.apple.com/jp/app/id1628277122

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.fantaspeak

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

https://www.alc.co.jp