[開始約３０分で目標金額達成][燕三条 チタン製 極薄 名刺入れ]
Gleam輝麓は、[ヨレ、汚れを防ぎ あなたの第一印象を守る 燕三条 チタン製 極薄 名刺入れ]において、開始から約３０分間でクラウドファンディングサイト[Makuake（マクアケ）]で目標金額を達成しました。この成功を受け、新たなネクストゴールに向けた取り組みを開始します。
【販売ページ】https://www.makuake.com/project/meisiire1/】
【販売期間】2026年1月5日（月）～2月27日（金）21時59分
実施の背景
名刺を“常に渡せる状態”で守ること
この名刺入れは、
ヨレ・汚れ・角つぶれを防ぎ、名刺を美しいままキープするために設計されています。
名刺は「しまうもの」ではなく、
いつでも自信を持って差し出すためのもの。
その本質に立ち返ることが、このプロジェクトの出発点です。
プロジェクトの概要
[ヨレ、汚れを防ぎ あなたの第一印象を守る 燕三条 チタン製 極薄 名刺入れ]は[目標金額100,000円]の達成に成功しました。
【名刺2枚～3枚を収納できるように設計されています。】
クラウドファンディングのリターン・特典
数種類のリターンをご用意させていただきました。割引率の高いリターンからなくなってまいりますのでお早めにご覧になってください。
プロジェクトの今後の展開
このプロジェクトのゴールは、
「名刺入れを売ること」ではありません。
あなたの第一印象を、静かに、確実に守ること。
燕三条の技術と、チタンという素材を使い、
仕事に向き合う人の“信頼の土台”を支える道具を届けること。
それが、この
燕三条 チタン製 極薄 名刺入れプロジェクトの理由であり、目的です。
今後の展開とし永続的に販売していけるようECサイトや自社オンラインストアで販売を行ってまいります。
担当者コメント
[会社名 Gleam輝麓／役職 代表 山本浩輝]
私たちは「名刺を美しい状態で保つことも、ビジネスマナーの一部だ」と考えました。
燕三条の技術とチタンという素材の特性を活かし、薄さ・強さ・品の良さを妥協なく追求しています。
この名刺入れが、あなたの第一印象を静かに支える存在になれば嬉しいです。