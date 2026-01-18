[開始約３０分で目標金額達成][燕三条 チタン製 極薄 名刺入れ]

Gleam 輝麓

Gleam輝麓は、[ヨレ、汚れを防ぎ あなたの第一印象を守る 燕三条 チタン製 極薄 名刺入れ]において、開始から約３０分間でクラウドファンディングサイト[Makuake（マクアケ）]で目標金額を達成しました。この成功を受け、新たなネクストゴールに向けた取り組みを開始します。

【販売ページ】https://www.makuake.com/project/meisiire1/】

【販売期間】2026年1月5日（月）～2月27日（金）21時59分

実施の背景

名刺を“常に渡せる状態”で守ること

この名刺入れは、

ヨレ・汚れ・角つぶれを防ぎ、名刺を美しいままキープするために設計されています。

名刺は「しまうもの」ではなく、

いつでも自信を持って差し出すためのもの。

その本質に立ち返ることが、このプロジェクトの出発点です。

プロジェクトの概要

[ヨレ、汚れを防ぎ あなたの第一印象を守る 燕三条 チタン製 極薄 名刺入れ]は[目標金額100,000円]の達成に成功しました。

【名刺2枚～3枚を収納できるように設計されています。】

クラウドファンディングのリターン・特典

数種類のリターンをご用意させていただきました。割引率の高いリターンからなくなってまいりますのでお早めにご覧になってください。

プロジェクトの今後の展開

このプロジェクトのゴールは、

「名刺入れを売ること」ではありません。

あなたの第一印象を、静かに、確実に守ること。

燕三条の技術と、チタンという素材を使い、

仕事に向き合う人の“信頼の土台”を支える道具を届けること。

それが、この

燕三条 チタン製 極薄 名刺入れプロジェクトの理由であり、目的です。

今後の展開とし永続的に販売していけるようECサイトや自社オンラインストアで販売を行ってまいります。

担当者コメント

[会社名 Gleam輝麓／役職 代表 山本浩輝]

私たちは「名刺を美しい状態で保つことも、ビジネスマナーの一部だ」と考えました。

燕三条の技術とチタンという素材の特性を活かし、薄さ・強さ・品の良さを妥協なく追求しています。

この名刺入れが、あなたの第一印象を静かに支える存在になれば嬉しいです。