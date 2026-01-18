TGC東京がんクリニック、進行がん患者様からの実際の相談内容を分析し情報提供ページを新設～「何を確認すればよいか分からない」という声に応え、治療選択の判断材料となる情報を体系的に掲載～

医療法人社団良凰会

ステージ4、あるいは末期がんという診断を受けた際、多くの患者様とご家族が「今後どのような選択肢があるのか」について不安を抱えられます。

TGC東京がんクリニックは本日、進行がん・末期がんと診断された方々が治療について考えるための情報を整理したページを公開しました。

詳細はこちらよりご参考いただけます(https://gan-chiryou-clinic.com/cancer-knowledge/stage4-treatment-guide/)。

■情報ページ公開の背景

がんが進行した段階にある患者様から、「治療について知りたいが、どのように情報を整理すればよいかわからない」「体への負担が心配で判断に迷っている」といったご相談をいただくことがあります。

こうした状況を踏まえ、治療を検討する際の考え方や、確認しておきたい事項について、患者様とご家族が理解しやすい形で情報を整理しました。

■ステージ4・末期がんについての基本的な考え方

がんの進行度と治療可能性について

ステージ4とは、がんが他の臓器に転移している状態を指します。この段階であっても、がんの種類、転移の状況、全身の状態によって、治療を検討できる場合があります。

治療目的の考え方

進行がんにおける治療目的は、患者様の状態や希望によって異なります。

- 病状の進行を抑えること- 症状を和らげること- 日常生活の質を維持すること- 体調管理を行うこと

治療を行うかどうか、どのような治療を選ぶかは、これらの目的と患者様の状況を照らし合わせて判断されます。

■体への負担と治療の関係

進行がん治療において、「治療による体への負担」は重要な検討事項です。

当院では、治療を検討する際に以下のような点を確認しています。

検討する内容- 現在の体調と治療に耐えられる状態かどうか- これまでの治療経過と体への影響- 治療による負担と期待される効果のバランス- 患者様の生活状況と希望

※治療の実施可否や内容は、診察・検査結果に基づき、医学的に判断されます。

■当院に相談される方の状況

当院には以下のような理由でご相談をいただくケースが多い傾向にあります。

- 「標準的な治療が難しいと言われた」- 「治療による体への負担が心配で判断に迷っている」- 「今後の選択肢について情報を整理したい」- 「他の医療機関の意見も聞いてみたい」

治療を実施するかどうかを決める前に、現在の状態で何を検討できるのかを知ることは、判断のために有用な情報となります。

■公開した情報ページの内容

今回公開したページでは、以下の内容を掲載しています。

- ステージ4・末期がんに関する基礎知識診断の意味と、治療可能性についての考え方- 治療選択を考える際の視点検討する際に確認しておきたい事項- 体への負担についての考え方治療による影響と対応の方法- セカンドオピニオンについて他の医療機関の意見を聞くことの意義- ご家族が知っておきたい情報患者様を支える立場として確認しておきたい点

このページは、治療を推奨することを目的としたものではありません。

患者様とご家族が治療について考える際の参考情報として作成しています。

診療における方針- 患者様の意思を尊重した対話- 治療可能性についての説明- 実施困難な場合の他の選択肢の提示

治療が医学的に困難と判断される場合もありますが、その場合も症状緩和や療養に関する情報提供を行っています。

■院長ご挨拶

TGC東京がんクリニック 院長 小林賢次

進行がんの診断を受けられた患者様から、「今後の選択肢を知りたい」「情報を整理したい」というご相談をいただくことがあります。

がんが進行した段階においても、患者様の状態やがんの種類によって、検討できる内容は一人ひとり異なります。今回公開した情報ページは、特定の治療を推奨するものではなく、患者様が治療や療養について考える際の参考情報として作成いたしました。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

■ご相談について

がん治療についてお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。おひとりで抱え込まず、まずはお話をお聞かせいただければと思います。

院名：TGC東京がんクリニック(医療法人社団良凰会)

受付時間：9:00～18:00

[電話番号] 0120-833-177

[URL] https://gan-chiryou-clinic.com/

[MAIL] https://gan-chiryou-clinic.com/mail/