【カレーの日（1/22）恒例の「カレー・オブ・ザ・イヤー２０２６」発表授与式】カレーのプロ「カレー大學」が厳選に審査した注目のカレーは？問い合わせが多いためメディア限定で事前説明会を開催！

株式会社カレー総合研究所

カレー研究情報発信機関である、株式会社カレー総合研究所（代表：井上岳久／東京都渋谷区）が運営するカレー大學は、カレーの日（1/22）を記念して、「カレー・オブ・ザ・イヤー」の発表及び授与式を神田特設会場にて１月２２日（木）に開催しますが、メディアからの問い合わせが多いことから、１月１９日（月）10：00～より受賞内容に関して事前に説明会を開催します。（ご都合の合わない方は電話にてもご説明いたしますので、別途、お問い合わせください。）

＜本リリースのポイント＞

１.カレーの日（1/22）を記念し、直近一年でカレー界の発展に寄与した企業、団体に授与

２.「カレールウ部門」「レトルトカレー部門」「外食カレー店部門」など１０部門を発表

３.知られていないカレーの名品などの情報を広く発信し、発展の起爆剤にします！

※メディアは発表及び授与式にご招待しております。取材及び参加を希望の方はお問い合わせください。会場のキャパシティの関係で早めにご連絡ください。

（メディア以外の一般の方は入場できません）

■「カレー・オブ・ザ・イヤー」発表・授賞式の概要

主 催： カレー大學（株式会社カレー総合研究所）

イベント名： カレー・オブ・ザ・イヤー発表及び授与式

開催日時： 1月２２日（木） 10：30～12：00

開催場所： エッサム神田ホール本社ビル4階こだまホール

（東京都千代田区神田須田町１-26-3）

目 的： カレー業界に発展に寄与した商品及び店舗を発表し、

表彰することでカレー業界のさらなる発展、活性化の起爆剤となることを目指す。

内 容： 一年間でカレー界の発展及び文化促進に寄与したカレー商品（店）に賞を授与する。

ﾀｲﾑｽｹｼ゛ｭｰﾙ： 10：15 開場

10：30～11：00 カレー・オブ・ザ・イヤーを発表

11：00～11：30 授与式

≪お問い合わせ≫ info@currydaigaku.jp

■「カレー・オブ・ザ・イヤー」とは？

カレー総合研究所が2017年に創設した賞です。 カレー業界の中で革新的または画期的でありますが、 まだ業界外に十分認知されていない商品に授与するもので、 2018年は10部門設置されました。 選考方法は、 全国各地にいる約1500人のカレー大學卒業生による推薦（自薦、 他薦問わず）をもとに、 厳選な審査を経て決定します。 毎年、大手食品メーカーから、 地域密着で奮闘する中小企業やカレー店などが表彰されています。

１）日本のカレー文化の発展に寄与したカレー

２）カレー業界に画期的な技術革新をもたらしたカレー

３）一部にしか知られていないが、カレー愛好者に知らしめる価値のあるカレー

そして、メディアやネット、もしくはカレー業界で話題、注目を集めたカレー

■カレー・オブ・ザ・イヤー受賞部門

「カレールウ部門」

「レトルトカレー部門」

「カレーパウダー部門」

「外食カレー店部門」

「社会貢献部門」

「カレー関連商品部門」

「地域振興カレー部門」

「新規事業部門」

「企画部門」

「特別賞部門」

■過去の受賞商品

http://www.currysoken.jp/

カレーオブザイヤーの授賞式の様子はこちらでわかります。

■2021年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000033279.html

■2021年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000033279.html

■2022年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000033279.html

■２０２３年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000033279.html

■２０２４年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000033279.html

■２０２５年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000528.000033279.html

「カレー総合研究所」は、 カレーを通した日本全体の食文化、 健康食としてカレーの普及による健康面からのアプローチなど、 日本総国民が大好物で国民食とまで言われているカレーをさらに盛り上げ、 発展させることを目的とします。

http://www.currysoken.jp/



「カレー大學」ではカレーを体系的かつ実践的に学ぶことができ、 カレーを理解する必要不可欠な知識全般を習得します。 単なる知識としてだけでなく、 ビジネスや家庭で実用的に実践できる「生きた学問」として学ぶことを目指しています。

https://currydaigaku.jp