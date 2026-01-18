【カレーの日（1/22）恒例の「カレー・オブ・ザ・イヤー２０２６」発表授与式】カレーのプロ「カレー大學」が厳選に審査した注目のカレーは？問い合わせが多いためメディア限定で事前説明会を開催！

カレー研究情報発信機関である、株式会社カレー総合研究所（代表：井上岳久／東京都渋谷区）が運営するカレー大學は、カレーの日（1/22）を記念して、「カレー・オブ・ザ・イヤー」の発表及び授与式を神田特設会場にて１月２２日（木）に開催しますが、メディアからの問い合わせが多いことから、１月１９日（月）10：00～より受賞内容に関して事前に説明会を開催します。（ご都合の合わない方は電話にてもご説明いたしますので、別途、お問い合わせください。）


＜本リリースのポイント＞


１.カレーの日（1/22）を記念し、直近一年でカレー界の発展に寄与した企業、団体に授与


２.「カレールウ部門」「レトルトカレー部門」「外食カレー店部門」など１０部門を発表


３.知られていないカレーの名品などの情報を広く発信し、発展の起爆剤にします！


※メディアは発表及び授与式にご招待しております。取材及び参加を希望の方はお問い合わせください。会場のキャパシティの関係で早めにご連絡ください。


　（メディア以外の一般の方は入場できません）






■「カレー・オブ・ザ・イヤー」発表・授賞式の概要


主　　催：　カレー大學（株式会社カレー総合研究所）


イベント名：　カレー・オブ・ザ・イヤー発表及び授与式


開催日時：　1月２２日（木）　10：30～12：00　


開催場所：　エッサム神田ホール本社ビル4階こだまホール


　　　　　　（東京都千代田区神田須田町１-26-3）


目　　的：　カレー業界に発展に寄与した商品及び店舗を発表し、


　　　　　　表彰することでカレー業界のさらなる発展、活性化の起爆剤となることを目指す。


内　　容：　一年間でカレー界の発展及び文化促進に寄与したカレー商品（店）に賞を授与する。


ﾀｲﾑｽｹｼ゛ｭｰﾙ：　 10：15　開場


　　　　　　　10：30～11：00　カレー・オブ・ザ・イヤーを発表


　　　　　　　11：00～11：30　授与式



≪お問い合わせ≫　info@currydaigaku.jp



■「カレー・オブ・ザ・イヤー」とは？


カレー総合研究所が2017年に創設した賞です。 カレー業界の中で革新的または画期的でありますが、 まだ業界外に十分認知されていない商品に授与するもので、 2018年は10部門設置されました。 選考方法は、 全国各地にいる約1500人のカレー大學卒業生による推薦（自薦、 他薦問わず）をもとに、 厳選な審査を経て決定します。 毎年、大手食品メーカーから、 地域密着で奮闘する中小企業やカレー店などが表彰されています。



１）日本のカレー文化の発展に寄与したカレー


２）カレー業界に画期的な技術革新をもたらしたカレー


３）一部にしか知られていないが、カレー愛好者に知らしめる価値のあるカレー


　　そして、メディアやネット、もしくはカレー業界で話題、注目を集めたカレー




■カレー・オブ・ザ・イヤー受賞部門


　「カレールウ部門」


　「レトルトカレー部門」


　「カレーパウダー部門」


　「外食カレー店部門」


　「社会貢献部門」


　「カレー関連商品部門」


　「地域振興カレー部門」


　「新規事業部門」


　「企画部門」


　「特別賞部門」





■過去の受賞商品


　http://www.currysoken.jp/




カレーオブザイヤーの授賞式の様子はこちらでわかります。


■2021年カレーオブザイヤー


　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000033279.html



■2021年カレーオブザイヤー


　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000033279.html



■2022年カレーオブザイヤー


　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000033279.html



■２０２３年カレーオブザイヤー


　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000033279.html



■２０２４年カレーオブザイヤー


　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000033279.html



■２０２５年カレーオブザイヤー


　https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000528.000033279.html



　




