【カレーの日（1/22）恒例の「カレー・オブ・ザ・イヤー２０２６」発表授与式】カレーのプロ「カレー大學」が厳選に審査した注目のカレーは？問い合わせが多いためメディア限定で事前説明会を開催！
カレー研究情報発信機関である、株式会社カレー総合研究所（代表：井上岳久／東京都渋谷区）が運営するカレー大學は、カレーの日（1/22）を記念して、「カレー・オブ・ザ・イヤー」の発表及び授与式を神田特設会場にて１月２２日（木）に開催しますが、メディアからの問い合わせが多いことから、１月１９日（月）10：00～より受賞内容に関して事前に説明会を開催します。（ご都合の合わない方は電話にてもご説明いたしますので、別途、お問い合わせください。）
＜本リリースのポイント＞
１.カレーの日（1/22）を記念し、直近一年でカレー界の発展に寄与した企業、団体に授与
２.「カレールウ部門」「レトルトカレー部門」「外食カレー店部門」など１０部門を発表
３.知られていないカレーの名品などの情報を広く発信し、発展の起爆剤にします！
※メディアは発表及び授与式にご招待しております。取材及び参加を希望の方はお問い合わせください。会場のキャパシティの関係で早めにご連絡ください。
（メディア以外の一般の方は入場できません）
■「カレー・オブ・ザ・イヤー」発表・授賞式の概要
主 催： カレー大學（株式会社カレー総合研究所）
イベント名： カレー・オブ・ザ・イヤー発表及び授与式
開催日時： 1月２２日（木） 10：30～12：00
開催場所： エッサム神田ホール本社ビル4階こだまホール
（東京都千代田区神田須田町１-26-3）
目 的： カレー業界に発展に寄与した商品及び店舗を発表し、
表彰することでカレー業界のさらなる発展、活性化の起爆剤となることを目指す。
内 容： 一年間でカレー界の発展及び文化促進に寄与したカレー商品（店）に賞を授与する。
ﾀｲﾑｽｹｼ゛ｭｰﾙ： 10：15 開場
10：30～11：00 カレー・オブ・ザ・イヤーを発表
11：00～11：30 授与式
≪お問い合わせ≫ info@currydaigaku.jp
■「カレー・オブ・ザ・イヤー」とは？
カレー総合研究所が2017年に創設した賞です。 カレー業界の中で革新的または画期的でありますが、 まだ業界外に十分認知されていない商品に授与するもので、 2018年は10部門設置されました。 選考方法は、 全国各地にいる約1500人のカレー大學卒業生による推薦（自薦、 他薦問わず）をもとに、 厳選な審査を経て決定します。 毎年、大手食品メーカーから、 地域密着で奮闘する中小企業やカレー店などが表彰されています。
１）日本のカレー文化の発展に寄与したカレー
２）カレー業界に画期的な技術革新をもたらしたカレー
３）一部にしか知られていないが、カレー愛好者に知らしめる価値のあるカレー
そして、メディアやネット、もしくはカレー業界で話題、注目を集めたカレー
■カレー・オブ・ザ・イヤー受賞部門
「カレールウ部門」
「レトルトカレー部門」
「カレーパウダー部門」
「外食カレー店部門」
「社会貢献部門」
「カレー関連商品部門」
「地域振興カレー部門」
「新規事業部門」
「企画部門」
「特別賞部門」
■過去の受賞商品
http://www.currysoken.jp/
カレーオブザイヤーの授賞式の様子はこちらでわかります。
■2021年カレーオブザイヤー
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000033279.html
■2022年カレーオブザイヤー
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000033279.html
■２０２３年カレーオブザイヤー
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000033279.html
■２０２４年カレーオブザイヤー
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000033279.html
■２０２５年カレーオブザイヤー
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000528.000033279.html
「カレー総合研究所」は、 カレーを通した日本全体の食文化、 健康食としてカレーの普及による健康面からのアプローチなど、 日本総国民が大好物で国民食とまで言われているカレーをさらに盛り上げ、 発展させることを目的とします。
http://www.currysoken.jp/
「カレー大學」ではカレーを体系的かつ実践的に学ぶことができ、 カレーを理解する必要不可欠な知識全般を習得します。 単なる知識としてだけでなく、 ビジネスや家庭で実用的に実践できる「生きた学問」として学ぶことを目指しています。
https://currydaigaku.jp