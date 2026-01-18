『超宇宙刑事ギャバン　インフィニティ』主題歌決定歌唱を担当するのはアーティストデビュー20周年を迎えたMay′n！

日本コロムビア株式会社(C)テレビ朝日・東映AG・東映

1975年から50年に渡って愛された「スーパー戦隊シリーズ」の枠（テレビ朝日系・毎週日曜：午前9時30分～10時）で始まる新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】。

その名の通り、“赤いヒーロー”たちが活躍する新たな特撮シリーズの記念すべき第1弾作品「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の主題歌をMay'nが担当することが決定しました。

2005年のメジャーデビュー以降POPSからアニソンまで幅広く歌いこなし、国内外でのツアーの実績を持つ人気実力派女性歌手May'nが東映特撮の主題歌を初めて担当いたします。

作詩を担当するのは、スーパー戦隊シリーズでも数多くの楽曲を手掛けてきた作詩家 マイクスギヤマ氏。作品のテーマを掘り下げたギャバい言葉を紡ぎ、令和の時代に愛ってなんだと問いかけます。

東映特撮作品の主題歌を初めて手掛ける作曲家 佐野仁美氏と編曲家 つちやみさと氏がタッグを組み、宇宙を、次元を超えていくパワフルなブラスサウンドと合わさって、ギャバい主題歌が完成いたしました。

■商品情報

【タイトル】LOVE IS THE STRONGEST（『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌）

【配信】2026.2.15(日)より順次

LOVE IS THE STRONGEST

歌：May'n

作詩：マイクスギヤマ 作曲：佐野仁美 編曲：つちやみさと 振付：Smile紗季

■プロフィール

May’n（メイン）

2005年、弱冠15歳にしてメジャーデビュー。POPSからROCK、DANCE、R&Bと幅広く歌いこなす実力派女性歌手。これまでアニメ、ドラマ、映画、ゲームの主題歌を担当し、数多くの作品がトップチャート入りを果たしており、日本武道館や横浜アリーナにて5度に渡り単独公演を開催。

2010年からは海外ツアーも開催しており、世界16都市で単独公演を開催し、海外フェスでは大トリを7カ国9カ所で務めた。

また、中国最大手のSNS「WEIBO」のアワード「WEIBO Account Festival in Japan」にて、日本人として初の3年連続受賞、中国・深圳で開催されたアワード「ASIAN MUSIC FESTIVAL 2019」でも日本人として唯一の受賞を果たすなど、全世界で精力的に活動をしており、特にアジア圏では絶大な人気を誇る。

2025年、デビュー20周年イヤーに突入。2026年3月からはMay’n 20th Anniversary Live Tour 2026「The BEST of May’n」を開催。

Official HP https://mayn.jp/

May’n 20th Anniversary Live Tour 2026「THE BEST of May’n」特設サイト https://www.sound-c.co.jp/sp/mayn26/

X https://twitter.com/mayn_tw

YouTube https://www.youtube.com/user/MaynOfficial

Instagram https://www.instagram.com/mayn1021/

bilibili https://space.bilibili.com/527210955

weibo https://www.weibo.com/u/2804668611

blog https://ameblo.jp/mayn-blog/

Facebook https://www.facebook.com/mayn.official