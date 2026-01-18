染谷俊之「ヤギオがどういう結末を迎えるのかを楽しみにして」小西詠斗「謎が全て明かされるので余すことなく結末を楽しんで」舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」が開幕！ ゲネプロ写真＆キャストコメントが到着

テレビ大阪株式会社(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めたドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」 （テレビ大阪、2025年10月放送）と連動した舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」が2026年1月16日、東京・品川プリンスホテル クラブeXにて開幕した。

原作は隔月刊「ウィングス」にて連載中の人気漫画『不条理雑貨店 UNREAL』（コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ、新書館)。不思議な骨とう品を扱う雑貨店「UNREAL」を舞台に、店主と近くのカフェで働く高校生を中心とした、客たちの“想い”と“運命”が交錯するデイドリーム・ファンタジー。

舞台版では、テレビドラマ版のその後を描き、脚本はテレビドラマに引き続き烏丸棗、演出はSHOW×MUSICAL『ドリームハイ』『NIKEE THE STAGE』などの人気作品を手掛ける久保田唱が担当。

ヤギオ役・染谷俊之とムネチカ役・小西詠斗をはじめ、黒澤羊時役の細貝圭、鮭とば役の世古口凌、水門朝也役の新正俊がテレビドラマ版から続投し、初代「UNREAL」の店主・的羽廻役の美弥るりかが舞台版から登場する。

開幕直前に行われた公開ゲネプロ終了後、染谷俊之、小西詠斗、細貝圭、世古口凌、新正俊、美弥るりかよりコメントが到着した。

【オフィシャルコメント】

・公開ゲネプロを終え、本番を目前に迎えての心境を教えてください。

染谷「午前中に一部の電車が止まってしまって、キャストもスタッフの皆も来るのも大変だった中でゲネプロが始まったんですけれども、無事に終わることができました。まだまだ修正するところはあるので、修正するところは修正して、しっかりしたものを皆様にお届けしたいなと思います」

小西「ゲネプロを終えて、自分の中では全体を通してすごくいいゲネプロになったんじゃないかなと思うので、今はすごくワクワクしています。あとはこのまま気負わず同じものをお届けするだけかなと思っています。きっとテレビドラマ版から観てくださってる方が多いと思うので、この舞台での物語の結末を劇場で直接お届けすることが出来て、すごく嬉しいなと思います」

細貝「1ヶ月ちょっとの稽古を重ねて、今回の舞台版ということで、原作とはまた違う「UNREAL」の完結編を皆様にお観せできるということを嬉しく思います。初めて観られる皆様も、もちろん楽しんでいただけますし、この空間を一緒に共有できることを嬉しく思います」

世古口「いよいよ始まるんだっていう気持ちですね。やっぱりドラマから連動企画で、自分の気持ちの中では、ずっと終わってないっていう感覚を持ってたので、ようやく半年以上かけて物語が終わりに近づくなっていう瞬間を今感じてますね」

新「ドラマの後の話ということなので、僕自身も最初ドラマの台本を読ませていただいて、そこからどうなっていくのかっていうのは、ドラマの撮影中ずっと楽しみにしてたのが、やっと今日開幕ということで、本当にもう楽しみですね。お客様のリアクションがどうなっていくのかを生で体感できるっていうのが舞台の醍醐味だと思うので、お客さんのリアクションが楽しみです」

美弥「ゲネプロでは、ようやく、流れというか、体にこう初めて湧き出る感情があったりとかして。少し観てくださっている方々の姿が見えた時に、なんだかいつもと違うエネルギーが湧いてきて、稽古場とはまた違う、感覚、感触とか感情が生まれたなという感じがしました。きっと初日が開けたら、もっとたくさんの方が来てくださると思うので、また違う景色と感触を役を通じて、もっと違うものが生まれてくるんじゃないかなと思って楽しみにしています」

・座組の雰囲気はいかがですか。また稽古場でのエピソードなどありましたら教えてください。

染谷「とっても素敵な座組です。ドラマから引き続きのメンバーとは絆ができていますし、舞台からのキャストの方が混ざり合ってとってもいい雰囲気じゃないかなって思います。本番会場では、中央ステージが回転するんですけど、稽古場では中央ステージが回転しないので、稽古中役者がカニのように横歩きで動くしかないんです。だからすごい真面目なシーンでも、端から見るとチョコチョコ動くところがすごく面白かったです」

小西「心強い新たなキャストの方々が加わって、テレビドラマ版ではあまり掘り下げられなかったキャラクターも今回すごく掘り下げられますし、感動してグッと引き込まれるようなシーンがたくさんあるので、すごく注目していただきたいですね。稽古場のエピソードだと、ヤギオ役の染谷さんがサンダルで演じるので、みんなで「染谷さんの足を踏まないように気をつけよう」と心掛けていました。僕は革靴なので、もし踏んだら大変なことになると思います。染谷さんからは『3回までなら許す』と言ってくれていて、幸いまだ一度も踏んでいませんが、千秋楽まで絶対に踏まないよう演じたいです」

細貝「染ちゃん（染谷俊之）を筆頭にみんな良い雰囲気で、今日まで臨んできました。今回は物語の重要な要素でもあるタイムリープや、僕は実際に絡む人が少ないですけど、各々で与えられた役を全うして、臨めていけるのではないかと思います。稽古場のエピソードだと、美弥ちゃんが意外とおっちょこちょいで、しっかりしてそうなイメージとのギャップがすごい素敵です」

世古口「舞台から加わるキャラクターやスタッフさんが加わり、また元のドラマのスタッフさんがいてくれたりもして、全体的に人数が増えたので、空気感は違っていて、すごく明るい現場でしたね。「UNREAL」の話自体は明るいお話ではないかもしれないんですけど、みんなで物を作っていくっていうことで、各々話し合ったり、細かいところを突き詰めていったので、自然とコミュニケーションが生まれるような現場になっていたと思います。めちゃくちゃいいチームワークでした」

新「稽古場の雰囲気はすごいいいと思います。やっぱりドラマからのメンバーはもうスッと役になれてたんじゃないかなという風に思いますし、舞台から参加してくださってる皆さんも役とマッチしていらっしゃったと思います。すごく仲のいい座組です」

美弥「染谷くんは前に一度共演したことがあったので、すごく安心感があるというか。彼はすごくしっかりしていて、言葉は多くなくとも背中で座長をみせるタイプと言いますか。なんか素敵な座長さんだなという風にも思います。あとやっぱり鮭とばの世古口くんはやっぱり絡みも多いので、最近ようやく少しお話しできるようになったりとかしてますけど。役的にはすごく孤独を感じる役ではあるので、そこまであんまり皆さんとイエーイってなってから出番に行くっていう役でもなく、結構一人で集中していないとなかなか難しい役だなと思っているので。ここから千秋楽まで、少しでも皆さんとこういう休憩時間とかにお話できたらいいなとは思っています」

・テレビドラマをご覧になられた方と、舞台で初めて「UNREAL」をご覧になられる方に、それぞれ本作の観どころや注目ポイントを教えてください。

染谷「ドラマから観てくださった方は、ヤギオが最後どういう結末を迎えるのかというのをぜひ楽しみにしていただきつつ、『このキャラクター、実はこう思っていたんだ』というところも描かれているので、さらに楽しんでいただけると思います。舞台から観られる方は、ぜひ生でこの「UNREAL」というアンティーク屋さんに入ってきたかのような気分を味わってもらいたいです。何故このキャラクターたちはこんな強い思いを持っているのかというのを疑問に持っていただき、舞台を観終わった後に、配信等でテレビドラマを観て、『だからこうだったのか』と理解するのも楽しいと思うので、是非テレビドラマの方も楽しんでいただけたらと思います」

小西「一応ドラマでは完結しているんですけど、本当に謎が散りばめられたまま終わったので、きっとドラマを観てくださった方々は、すごく気になっていると思います。今回その謎が全て明かされるので、余すことなく結末を楽しんでいただきたいですし、個人的には、細貝さん演じる黒澤さんが、今回すごく掘り下げられていて、きっと黒澤を好きになってしまうくらい感動するシーンがあるので。ぜひ注目してほしいです。舞台版から観てくださる方ももちろん楽しめます。世界観がすごく独特で素敵で、新鮮な気持ちで観ることが出来ると思います」

細貝「ドラマを見た方々は、この世界観のラストをちゃんと皆様にお届けできることが観どころだと思いますし、実際初めて観る方は、「UNREAL」という特殊な世界に最初から没入できるかどうかというのはありますが、人間像が分かった中で、各キャラクターの心の中の掘り下げや葛藤する部分などを注目して観ていただけたら、よりこの世界観がわかると思います」

世古口「ドラマから引き続き観に来てくださる方は、もちろん物語は知ってる上での舞台観劇だと思うので、より一層UNREALの世界観やどういう終わり方をするのかなと期待を膨らませて観に来てくれる方が多いと思うんです。ぜび率直にそのまま楽しんでいただけたらいいなと。舞台から初めて観に来られる方でも観やすくなっていると思います。物語を丁寧に描いているので、何の情報がなくても、照明や音響などスタッフさんたちの力で、こういう世界なんだっていうのが分かりやすく伝わると思います。物語を全然知らない方でもぜひ一回足を運んでみていただきたいなと！」

新「ドラマをご覧になって来てくださる皆様への観どころとしては、やっぱりドラマでの伏線があったと思うので、そこを舞台で回収して、すっきり結末を迎えられるところが観どころなんじゃないかなというふうに思います。舞台からご覧くださる方も、空間の綺麗さ、美しさという部分が舞台としての観どころの一つでもあると思います。空間、照明、音響全てそうですし、二つの世界線で動いているのが、そのまま同時に観れるっていうのも舞台の楽しみの一つだと思うので、そういう部分も楽しみにしていただけたら嬉しいですね。それぞれのキャラクター一人一人の心情も濃く表現されているので、そこも注目していただけたらなと思います」

美弥「ドラマを観ていた方は、やっぱり続きが気になっていらっしゃると思うので、その後のヤギオと宗哉のたどり着く場所が感じられると思いますし、私が新登場することで、また新たに鮭とばとの関係だったり、宗哉が今どうしていたかとか、こんなことになっていたのかという感触で観ていただけると思います」

・公演を楽しみにされている方に向けて、メッセージをお願いします。

染谷「「UNREAL」にふと足を踏み入れたかのような没入感を味わっていただきたいと思います。この舞台とドラマ連動企画はすごく贅沢だと思っていて、ぜひ結末を皆さん生で観届けていただけたらと思いますし、劇場に来られない方は生配信を観ていただけたらと思います」

小西「スタッフの皆さんとともに手を取り合って、一つも手を抜かず、皆様に素晴らしいものをお届けしていきますので。ぜひ、「UNREAL」の世界に飛び込んで楽しんでいただけると嬉しく思います」

細貝「ほとんどのキャストが2026年最初の舞台で、きっと今年初観劇の方々も多いとは思います。新年のスタートを僕たちと一緒に共有できることを嬉しく思いますし、お互い2026年いいスタートを切りましょう」

世古口「いよいよ、あの「UNREAL-不条理雑貨店-」の舞台が始まるんですけど、ほんと一丸となってグッとまとまって作り上げたので、それが最後、皆さんにどう届くかは本当に皆さん次第ですね。僕たちも頑張って届けますけど、こういう物語だったんだと皆さんの中で落とし込んでいただけるような結末をお届けできたらなと思っています。ぜひ楽しみに観に来ていただきたいです」

新「舞台とドラマのメディアミックスということで、ドラマはドラマでしか味わえない表現方法やいろんな展開の仕方があって、舞台は舞台なりの表現があって、その違いを楽しんでいただけたらなというふうにも思います。本当に各キャラクターの関係性だったり、心情だったり、すごく濃く生で体感できるのも舞台の良さだと思うので、ぜひご覧ください！」

美弥「今回のような円形の劇場でいつもと違ったご観劇になるかなと思いますし、今年初めてのご観劇って方も多いんじゃないかなと思います。ぜひ、この「UNREAL」という不思議な世界に没入していただいて、私たちの行く末を観届けていただけたらなと思います。私も作品にとってキーとなる役なので、大切に演じていきたいなと思っております」

舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」は1月26日まで上演。また1月25日(日)18:00公演と1月26日(月)13:00公演の生配信が決定している。

【舞台情報】

【出演者】

ヤギオ：染谷俊之 濱家宗哉：小西詠斗

黒澤羊時：細貝圭 鮭とば：世古口凌 水門朝也：新正俊

雨田詩づ歌：安里唯 横井姫奈：森崎りりな 西ノ瀬涼太：佐藤淳

黒澤時子：留依まきせ 速水羊子：本西彩希帆

的羽紡：阿瀬川健太 鶴岡圭吾：田中翔大

的羽廻：美弥るりか

【スタッフ】

コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ

脚本：烏丸棗 演出：久保田唱

美術：松本わかこ 現場制作：Ask

票券：サンライズプロモーション

宣伝：サンライズプロモーション MinyMixCreati部

制作プロダクション：MinyMixCreati部／Ask

制作：テレビ大阪／MinyMixCreati部

主催・企画：「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

【会場】品川プリンスホテル クラブeX(東京都港区高輪4ー10ー30)

【公演期間】2026年1月16日（金）～1月26日（月）

16 日（金）：18:00

17 日（土）：13:00・18:00

18 日（日）：13:00・18:00

19 日（月）：休演日

20 日（火）：13:00・18:00

21 日（水）：13:00・18:00

22 日（木）：13:00・18:00

23 日（金）：13:00

24 日（土）：13:00・18:00

25 日（日）：13:00・18:00

26 日（月）：13:00

全17公演

※アフタートーク開催/平日入場特典あり

【受付席種（全席指定・税込）】

プレミアム席（1列目～３列目）パンフレット付き：13,000円（税込）

S席一般席（4列目・5列目）パンフレット付き：9,900円（税込）

S席ソファ席パンフレット付き：9,900円（税込）

A席（6列目・7列目）：7,700円（税込）

A席2階席：7,700円（税込）

注釈付きS席一般席 パンフレット付き：9,900円

注釈付きA席：7,700円

注釈付きA席2階席：7,700円

【チケット販売】

販売URL：イープラス https://eplus.jp/unreal/(https://eplus.jp/unreal/)

ぴあ https://w.pia.jp/t/unreal/(https://w.pia.jp/t/unreal/)

■生配信

・対象公演

1月25日(日) 18:00公演

1月26日(月) 13:00公演

ライブ配信販売ページ

https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=unreal/

<販売期間>

1月25日(日) 18:00公演：1月16日(金) 17:00 ～ 2月1日(日) 23:59まで

1月26日(月) 13:00公演：1月16日(金) 17:00 ～ 2月2日(月) 23:59まで

2公演セット：1月16日(金) 17:00 ～ 2月9日(月) 23:59まで

<販売価格>

各公演：4,400円(税込)

2公演セット：8,800円(税込)

<ライブ配信時間>

各公演開始30分前～ライブ配信終了まで(予定)

<見逃し配信期間>

1月25日(日) 18:00公演：1月26日(月) 18:00 ～ 2月1日(日) 23:59まで

1月26日(月) 13:00公演：1月27日(火) 18:00 ～ 2月2日(月) 23:59まで

2公演セット：

1月25日(日) 18:00公演：1月26日(月) 18:00 ～ 2月9日(月) 23:59まで

1月26日(月) 13:00公演：1月27日(火) 18:00 ～ 2月9日(月) 23:59まで

【2公演セット特典映像】

特典映像として、出演キャストによる対談コメント映像を配信いたします。

出演者：染谷俊之、小西詠斗、細貝圭、世古口凌、新正俊、美弥るりか、久保田唱

配信期間: 追ってお知らせいたします。

■問い合わせ

サンライズプロモーション

0570-00-3337（平日12:00～15:00）

■公式ホームページ https://www.tv-osaka.co.jp/unreal/

■公式X https://x.com/unreal_tvo

■公式Instagram https://www.instagram.com/unreal_tvo

■公式TikTok https://www.tiktok.com/@unreal_tvo