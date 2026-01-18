「ふじえだイノベーションスタジアム2025」最終審査会を開催

藤枝市役所

　






藤枝市の新たな成長戦略である「食と農」と「健康・医療」、「地域課題の解決」をテーマとした、ビジネスプランコンテスト「ふじえだイノベーションスタジアム2025」の最終審査会を開催します。


・市内企業や首都圏のスタートアップ企業など、エントリー53者のうち事前審査（書類審査）を通過した８者が、本市の強みを生かしたビジネスや、地域課題の解決につながるビジネスプランをプレゼンします。


・ファイナリスト８者のビジネスプランは、本市や支援機関などと協力しながら地域全体でプランの実現に向けてサポートします。


・今回が３回目の開催となり、前回を上回る応募件数（52件⇒53件）がありました。


・本市の動きに賛同いただいた鈴木康友静岡県知事が特別ゲストとして来場します。鈴木知事は、開会から表彰式まで観覧する予定です。


日　時：１月23日（金）午後１時30分～６時


会　場：藤枝市産学官連携推進センター　BiViキャン（BiVi藤枝１階）


審査員：志村　なるみ（(株)ABC Cooking Studio　代表取締役CEO）


　　　　吉村　譲　　（チームラボ(株)　取締役）


　　　　渡邊　祐紀　（ソフトバンク(株)　イノベンチャー推進部　部長）


　　　　中村　一雄　（(株)小学館　ビッグコミックスピリッツ編集部　副編集長）


　　　　杉山　芳浩　（大井川農業協同組合　代表理事組合長）


特別ゲスト：鈴木　康友　（静岡県知事）


募集プラン：１.「食と農」「健康・医療」のどちらかまたはこれらを組み合わせた健康生活産業等に関するビジネス


２.藤枝市の地域課題解決につながるビジネス


１.２.のいずれの場合も藤枝市でのビジネス展開を必須条件とします。


内　容：午後１時30分～　開会、午後１時40分～　プレゼン開始


　　　　午後５時15分～　審査結果発表・表彰式


https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sangyoshinko/sogyoshien/boshu/16028.html