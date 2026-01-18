¡ØÆâÉôÅýÀ©ÂÐ±þÈÇ ´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù(ÂçÄÍÏÂÀ®¡¢ÂìÀîµ¹¿®¡¢Æ£ÅÄÏÂµ×¡¢¿åÀîÁï )¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÆÉ½ñ²ñ³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§»³Ãæ Íµ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ ¡ØÆâÉôÅýÀ©ÂÐ±þÈÇ ´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë(ÂçÄÍÏÂÀ®¡¢ÂìÀîµ¹¿®¡¢Æ£ÅÄÏÂµ×¡¢¿åÀîÁï¡£ )¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÆÉ½ñ²ñ¤ò¡¢ ÎýÇÏÀ¯¼£¸¦µæ²ñ¤ª¤è¤ÓÌ±»ö£¸Éô´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÉ½ñ²ñ¤Ï¡¢Æ±½ñ¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¡¢ÆâÉôÅýÀ©¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÉÔ¾Í»öÂÐ±þÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ÅÙ¼ñ»Ý¡¢¼ÂÌ³¾å¤Î±¿ÍÑ¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÁê¸ß¤Ë´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢²ñ¼ÒË¡´ØÏ¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤ª¤è¤Ó´ë¶ÈÅý¼£»Ù±ç¤ò¼çÍ×»ö¶È¤È¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤ª¤è¤ÓÆâÉôÅýÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬¡¢¼èÄùÌò¡¦´ÆººÌòÅù¤ÎÀÕÇ¤¹½Â¤¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¡¢³ô¼ç¡¦»Ô¾ì¤È¤Î´Ø·¸À¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¸¡Æ¤ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÂçÄÍ ÏÂÀ®¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤«¡¦¤«¤º¤Þ¤µ¡Ë
ÊÛ¸î»Î¡Ê»ÊË¡½¤½¬ Âè51´ü¡Ë¡£Ê¿À®5Ç¯3·î¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£Ê¿À®11Ç¯4·î¤ËÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡ÊÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¡Ë¡£ ´Ý¤ÎÆâÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¢ÆüÈæÃ«¥Ñー¥¯Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ê¿À®17Ç¯3·î¤Ë»°°æË¡Î§»öÌ³½ê¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¡£
Ê¿À®18～19Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤Ç²ñ¼ÒË¡¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢Ê¿À®23Ç¯7·î¤ËÆó½Å¶¶Ë¡Î§»öÌ³½ê¤ò³«Àß¤·ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡ØÆâÉôÅýÀ©ÂÐ±þÈÇ ´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ÊÀÇÌ³·ÐÍý¶¨²ñ¡¢2012Ç¯¡Ë¤ÎÊÔÃø¼Ô¡£
ÂìÀî µ¹¿®¡Ê¤¿¤¤¬¤ï¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡Ë
¹ÔÀ¯½ñ»Î¡ÊÆÃÄê¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ë¡¢ÂìÀî¥Ó¥¸¥Í¥¹·ÀÌó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ーË¡Ì³ÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡Ê²ñ¼ÒË¡¡¦¾¦Ë¡Ã´Åö¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Èー¥«¥ó¸ÜÌä¤òÎòÇ¤¡£ÃæÉô·ÐºÑÏ¢¹ç²ñ¡¦·ÐÃÄÏ¢¤Ê¤É¤Ç¤âË¡µ¬°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼è°ú´ðËÜ·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¤È¿³ºº¤Î¼ÂÌ³¡Ù¡Ø£Í¡õ£Á¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¤È¿³ºº¤Î¼ÂÌ³¡Ù¡ØÆâÉôÅýÀ©ÂÐ±þÈÇ´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ì¿·ÄûÈÇ¡Í¡Ù¡Ø¥êー¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¼ÒË¡¡ÌÂè2ÈÇ¡Í¡Ù¤Ê¤É¡£
Æ£ÅÄ ÏÂµ×¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤«¤º¤Ò¤µ¡Ë
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡£1982Ç¯Ì¾¸Å²°Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÅÅÁõ¡Ê¸½¥Ç¥ó¥½ー¡ËÆþ¼Ò¡£Æ±¼ÒË¡Ì³ÉôÄ¹¤ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÎòÇ¤¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎË¡Ì³¼ÂÌ³¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦ÆâÉôÅýÀ©¡¦¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò»Ø´ø¡£2017Ç¯¤è¤êÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤Ç´ë¶ÈË¡Ì³¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¢¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£
¿åÀî Áï¡Ê¤ß¤º¤«¤ï¡¦¤µ¤È¤·¡Ë
ÊÛ¸î»Î¡ÊÂè°ìÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¡¢»ÊË¡½¤½¬57´ü¡Ë¡¢½ËÅÄË¡Î§»öÌ³½ê¥Ñー¥È¥Êー¡£ÂçºåÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£2004Ç¯¤ËÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¤·¡¢2011Ç¯¤Ë½ËÅÄË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀßÎ©¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ»²²è¡¢2012Ç¯¤è¤ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½¢Ç¤¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦M&A¡¢´íµ¡´ÉÍý¡¢ÆâÉôÅýÀ©¡¢ÁÊ¾Ù¡¦Áè¾Ù¤Ê¤É´ë¶ÈË¡Ì³Á´ÈÌ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼Ò³°´ÆººÌò¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¹Õµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ä¥»¥á¥À¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤òÃ´Åö¡£
£±¡¥³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢´ë¶ÈÉÔ¾Í»ö¤äÆâÉôÅýÀ©¤ÎÉÔÈ÷¤¬¸²ºß²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÃ¯¤¬¤É¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤«¡×¤¬¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¼ÂÌ³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢
¡¦µ¬Äø¤ä°Ñ°÷²ñ¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÆâÉôÅýÀ©Êó¹ð½ñ¤ÏÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÔ¾Í»öÈ¯À¸»þ¤ÎÀÕÇ¤´Ø·¸¤ä°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤¬ÉÔÌÀ³Î¤Ê¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½ñ¡ØÆâÉôÅýÀ©ÂÐ±þÈÇ ´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤È¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÀ°Íý¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¡Ö½ñÎà¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ð±Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜÆÉ½ñ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò·Á¼°Åª¤Ë¤Ê¤¾¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤È¼ÂÌ³¡¢¤½¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ÎÀÜÅÀ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëµÄÏÀ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ÆÉ½ñ²ñ¤Î¼ç¤Ê¸¡Æ¤¥Æー¥Þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ËÜÆÉ½ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ÑÅÀ¤òÃæ¿´¤ËµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤ÈÀ©ÅÙ¼ñ»Ý
¡¦ÆâÉôÅýÀ©¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î´Ø·¸À°Íý
¡¦¼èÄùÌò¡¦´ÆººÌòÅù¤ÎÀÕÇ¤¤È¼ÂÌ³¾å¤ÎÎ±°ÕÅÀ
¡¦ÉÔ¾Í»öÂÐ±þ¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ»×·èÄê¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤
¡¦·Á¼°ÂÐ±þ¤Ë´Ù¤ë¹½Â¤ÅªÍ×°ø
¡¦¼ÂÌ³¤Ç¡Öµ¡Ç½¤¹¤ë¡×ÂÎÀ©Àß·×¤Î¾ò·ï
£³¡¥Åö¼Ò¤ÎÎ©¾ì¡ÊËÜÆÉ½ñ²ñ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¡Ë
ËÜÆÉ½ñ²ñ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î´ë¶È¡¢Ìò°÷¡¢À©ÅÙ±¿ÍÑ¤òÉ¾²Á¡¦ÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤Î¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤òÃÇÄê¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢
¡¦À©ÅÙÍý²ò
¡¦ÏÀÅÀÀ°Íý
¡¦¼ÂÌ³¤ÈÀÕÇ¤¤ÎÀÜÂ³
¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»×¹Í¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ »³Ãæ Íµ ¥³¥á¥ó¥È
¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤äÆâÉôÅýÀ©¤Ï¡¢¡ÈÀ°¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÃ¯¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¡¢²¿¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦Àß·×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¾òÊ¸¤ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÄÉ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¹½Â¤¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÆÉ½ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ÎÇØ·Ê¤È¼ÂÌ³±¿ÍÑ¤òÀ°Íý¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¸½¼Â¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥³«ºÅ³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§¡ØÆâÉôÅýÀ©ÂÐ±þÈÇ ´ë¶È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÖÀª¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡ÙÆÉ½ñ²ñ
¼çºÅ¡§¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¶¦ºÅ¡§ÎýÇÏÀ¯¼£¸¦µæ²ñ¡¢Ì±»ö£¸Éô´Æ»ë°Ñ°÷²ñ
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î¾å½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡§Zoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢£¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³Ãæ Íµ¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô ÁíÂåÂ´¶È¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¡Ê¶âÍ»¹©³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊLSE¡ËÎ±³Ø¡£
1976Ç¯ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Ë¡¢¹âµé¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹¥áー¥«ー¤À¤Ã¤¿ÊÝÃ«¾Ë»Ò(¸½¡¡HOYA³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡¡7741) ÁÏ¶È¼Ô»³ÃæÌÐ¤ÎÂ¹¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÎýÇÏ¶è¤Ç°é¤Ä¡£ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¡¢³Ø¶È¤ËÍ¥¤ì¡¢ÂçÀôÊ¸²ÚÍÄÃÕ±à¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÉíÂ°¾®³Ø¹»¡¢»äÎ©ÉðÂ¢Ãæ³Ø¹â¹»Â´¶È¡¢ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô ÁíÂåÂ´¶È¡£
ÍÄ¾¯´ü¤ËÁÄÊì¤¬À¸Á°Â£Í¿¤µ¤ì¤¿¿ôÉ´Ëü±ß¤ò³ô¼°Åê»ñ¤·¤Æ¡¢Âç³ØÂ´¶È»þ¤Ë¤Ï¿ô²¯±ß¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åê»ñ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡¢¸½ÆüËÜ¶ä¹ÔÁíºÛ¤Î¿¢ÅÄÏÂÃË¥¼¥ß¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿¢ÅÄ¥¼¥ß¤¤Ã¤Æ¤Î³ô²°¡×¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ø½ÑÅª¤Ê´Ø¿´¤«¤é¡¢¡ÖÊ¿À®¤ÎÊ¿²ì¸»Æâ¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¼è¤Ã¤¿¡£
ÀïÁ°¤ÎÀ½»æ¶È¤ÎM&A¤ò°·¤Ã¤¿Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÁªÏÀÊ¸¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Âç³Ø±¡Æþ»î¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·¯¤¬¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê»³Ãæ¤¯¤ó¤«¡×¤È¡¢¸µ¹ñºÝÂç³Ø³ØÄ¹¤ÎµÌÀîÉðÏº»á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¡£³ØÉô»þÂå¤Î·ÐºÑ»Ë¤ÎÏÀÊ¸¤Î»ØÆ³¶µ´±¤Ï¡¢²¬ºêÅ¯Æó»á(ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¶µ¼ø)¡¢Ã«ËÜ²íÇ·»á(ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø)¡£
ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂç³Ø±¡¤ËÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤â¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¤¹¤°¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¡Ê¶âÍ»¹©³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡¢½¤»Î¹æ¼èÆÀ¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Çー¥Ó¥¹¹»¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ðー¥¯¥ìー¹»¡¢Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊLSE¡Ë¤Ê¤É¤ËÎ±³Ø¤·¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¡¦°å»Õ¤È·ÐºÑ»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°äÅÁ³Ø¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢Àº¿À°å³Ø¡¢±þÍÑ¿ô³Ø¡¢Îò»Ë³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¤ä·ÐºÑ»Ë¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤³ØºÝÅª¤Ê¸¦µæÅù¤Ë½¾»ö¡£ÃøÌ¾¤Ê·ÐºÑ»Ë²È¤Ç¤¢¤ë¡¢Richard Easterlin¡¢Peter Temin¡¢Joel Mokyr¡¢Claudia Goldin¡¢James Robinson¤é¡¢¤Î¤Á¤ÎÊ£¿ô¤Î¥Îー¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤é¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÆñÆÉ¾É¤ÈADHD¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¾ã³²¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ®ÆÉË¡¤ä³Ø½¬Ë¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¼ç¤Ë¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¥É¥Ð¥¤¤òËÜµòÃÏ¤Ë¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¾å¾ì´ë¶È1000¼Ò°Ê¾å¡¢Èó¾å¾ì´ë¶È200¼Ò°Ê¾å¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ²È¤Î°ì¿Í¡¢µÚ¤Ó¡¢²ñ¼ÒË¡¼ÂÌ³¤ÎÀìÌç²È¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¡¢´ë¶È¤ÎÇã¼ý(M&A)¡¢µ»½Ñ·Ð±Ä¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2007Ç¯¤ÎHOYA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ú¥ó¥¿¥Ã¥¯¥¹Çã¼ý¤Ë¡¢½µ´©»ï¾å¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤Î¸«²ò¤òÉ½ÌÀ¡£ÍâÇ¯¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆÃÊÌÂ»¼º¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áá´ü¤Ë¸«²ò¤ÎÀµÅöÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Ë²¿¤é¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¤ÎÃ°¼£¹¨¾´ºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤ò¼«¼çÅª¤ËÂàÇ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢HOYA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î³ô¼çÄó°Æ³èÆ°¤ò¡¢2010Ç¯¤«¤é³èÈ¯²½¤µ¤»¡¢ÆÃ¤ËHOYA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î³ô¼çÄó°Æ³èÆ°¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È²È³ô¼ç¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÅý¼£²þ³×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë15µÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
- Ìò°÷Êó½·¤Î¸ÄÊÌ³«¼¨¡Ê¼èÄùÌò¤´¤È¤ÎÊó½·¾ðÊó¸ø³«¡Ë2010Ç¯Áí²ñ¤Ç45%¶¯¤Î»¿À®¡¢ÍâÇ¯2011Ç¯Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢48%°Ê¾å¤Î»¿À®
- ¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë²ñµÄÂÎ¤ÎÀßÃÖ¡Ê¼¹¹ÔÌò¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¤·Ð±Ä´ÆÆÄ¡Ë33%°Ê¾å¤Î»¿À®
- ¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎºÆÇ¤²ó¿ô¤ò¡Ö10²ó°ÊÆâ¡×¤ËÀ©¸Â¡ÊÆÈÎ©À°Ý»ý¤òÌÜÅª¡Ë
- ³ô¼çÄó°Æ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄ°ÆÀâÌÀÊ¸»ú¿ô¤Î¾å¸Â¤ò400»ú¤«¤é4,000»ú¤Ø³ÈÂç¡Ê³ô¼çÄó°Æ¸¢¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¡Ë43%°Ê¾å¤Î»¿À®
- Æ¿Ì¾ÅêÉ¼À©ÅÙ¡ÊÈëÌ©ÅêÉ¼¡Ë¤ÎÆ³Æþ
- ¼èÄùÌò¸õÊä¼Ô¤Î¸ø±×Ë¡¿Í·óÌ³¤Î³«¼¨µÁÌ³²½
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤òÁÀ¤¦Äó°Æ·²¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á£µµÄ°Æ¤¬¡¢ÊÆµÄ·è¸¢¹Ô»È½õ¸À²ñ¼Ò¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊGlass Lewis¡Ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¥×¥í¥¯¥·ー¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¡¢¤µ¤é¤ËISS¡ÊInstitutional Shareholder Services¡Ë¤Î3¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é»¿À®¿ä¾©¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2010Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)¡Ë¡£ISS¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎµÄ·è¸¢¹Ô»È½õ¸À²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ä¾©¤Ï¹ñÆâ³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼çÁí²ñ»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë²è´üÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Ç¯¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ø¥Ã¥¸¼è°ú¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¡¢¼èÄùÌò¤¬¼«¼Ò³ô¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï30ÆüÁ°¤Ë»öÁ°Í½¹ð¤ª¤è¤Ó³«¼¨¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àè¶îÅª¤ÊÊó½·¤ÎÆ©ÌÀÀ¶¯²½ºö¤âÄó°Æ¡£¤³¤ì¤é¤ÎµÄ°Æ¤âISS¤Î»¿À®¿ä¾©¤òÆÀ¤Æ¡¢³°¹ñ¿Íµ¡´ØÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤Ë³ô¼çÁí²ñÁ°¤Î»öÁ°½¸·×¤Ç20¡óÂæÈ¾¤Ð¤Î»¿À®É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2010Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡¢Æ±¾å(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò°÷Êó½·¸ÄÊÌ³«¼¨¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤äÆüËÜ¥×¥í¥¯¥·ー¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤â»¿À®¿ä¾©¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¡Ê2010Ç¯6·î21ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL21086_R20C10A6000000/)¡Ë¡¢Bloomberg¡Ê2010Ç¯6·î17ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2010-06-17/L454710D9L3501)¡Ë¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê2010Ç¯6·î21ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://toyokeizai.net/articles/-/4758?display=b)¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊóÆ»¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï45%°Ê¾å¤Î»¿À®É¼¡¢ÍâÇ¯2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢48¡óÄ¶¤Î»¿À®Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
2011 Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î³ô¼çÄó°Æ¤ä»ñËÜ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ä¡¢ÏÀÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ±¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë³ô¼çÄó°Æ¤ò³èÈ¯²½¤µ¤»¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬°ãË¡¤Ë³ô¼çÄó°Æ¤òÉÔµºÜ¤Ë¤¹¤ëË½µó¤Ë½Ð¤ë¤â¡¢ÍâÇ¯2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³ô¼çÄó°Æ¤ÎÄó°ÆµÚ¤ÓÄó°ÆÍýÍ³¤ÎÁ´Ê¸¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë²¾½èÊ¬Ì¿Îá¤òÅìµþÃÏºÛÌ±»ö£¸Éô(Ã«¸ý°Â»ËºÛÈ½´±)¤«¤éÆÀ¤¿¤Û¤«¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë12µÄ°Æ¤Î·ÇºÜ¤ò²ñ¼ÒÂ¦¤ËÌ¿¤¸¤ë²è´üÅª¤Ê·èÄê(»áËÜ¸ü»ËºÛÈ½´±)¤ò¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼çÄó°Æ¤Î¼ÂÌ³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚÍÎ»á¤éHOYA·Ð±Ä¿Ø¤Î³ô¼çÄó°ÆÉÔµºÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·èµÄ¼è¾Ã»öÍ³¤È¤ÎÇ§Äê¤ÎÈ½·è(¾®Ìî»û¿¿ÌéºÛÈ½´±)¤ä¡¢Â»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è(ÅìµþÃÏºÛÌ±»ö45Éô¡¢»³ÅÄÌÀºÛÈ½´±)¤ò¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Î´Ö¤Ë¡¢²è´üÅª¤ÊÈ½·è¤ò¿ôÂ¿¤¯ÆÀ¤¿¡£
²ñ¼ÒÂ¦¤â¡¢ÀâÌÀÊ¸»ú¿ôÁý²Ã¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢²ñ¼Òµ¬Â§¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢Äó°Æ¤Î¼ñ»Ý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î·úÀßÅªÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·Ð±ÄÆ©ÌÀÀ¡×¡Ö¼Ò³°¼èÄùÌòµ¡Ç½¡×¡ÖµÄ·è¸¢¹Ô»ÈÀ©ÅÙ¡×¤Î¼Â¼ÁÅª²þÁ±¤òÂ¥¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÝÄ§Åª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Þ¤ä¡¢»³ÃæÍµ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»ñËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Íー¥Üー¥ë³×Ì¿¡×¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅªÀè¶îÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢2017Ç¯¤ä2018Ç¯¤Î¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡¢»°É©UFJ¡¢¤ê¤½¤Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÅö·èÄêµ¡´Ø¤ÎÊÑ¹¹¤äÌò°÷Êó½·¤Î¸ÄÊÌ³«¼¨¡¢CEO¤È¼èÄùÌò²ñµÄÄ¹¤ÎÊ¬Î¥¤Ê¤É¤ÎµÄ°Æ¤ò³ô¼çÄó°Æ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡¢³°¹ñ¿Íµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¤â»¿À®É¼¤òÆÀ¤Æ¡¢40%Âæ¤Î¹â¤¤»¿À®É¼¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥à¥¹¥¯³ô¼çÁí²ñ·èµÄ¼è¾ÃÀÁµá»ö·ï¡ÊÅìµþÃÏºÛÊ¿À®£²£¶Ç¯£´·î£±£·ÆüÈ½·è¡¡ÂçÃÝÌÀÉ§ºÛÈ½Ä¹¡¢Åìµþ¹âºÛ Ê¿À®26Ç¯¡Ê¥Í¡ËÂè3215¹æ¡¢Ê¿À®27Ç¯3·î19ÆüÈ½·è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ª¤è¤ÓÅìµþ¹âºÛÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ô¼°Á´Éô¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿³ô¼çÁí²ñ¤Î·èµÄ¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¾¯¿ô³ô¼çÊÝ¸î¤Î»ÊË¡Åª¼Â¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§ClairË¡Î§»öÌ³½ê¥Ö¥í¥° 2015Ç¯4·î15ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://clairlaw.jp/blog/2015/04/post-4-1.html?utm_source=chatgpt.com)¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥¢¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¸½¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Õ¤¦½»¤Þ¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ µì·Ð±Ä¿Ø¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Â»³²Çå½þÀÁµá»ö·ï¡ÊÅìµþÃÏºÛÌ±»öÂè8Éô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñ¼ÒË¡Âè849¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯³ô¼çÊä½õ»²²Ã¿Í¤È¤·¤Æ»²²è¡£2025Ç¯3·î27ÆüÉÕ¤Ç¾¡ÁÊÈ½·è¡ÊºÛÈ½Ä¹¡§ºûËÜÅ¯Ïº¡¢¹çµÄºÛÈ½´±¡§°ËÆ£·½»Ò¡¦ÆâÎÓ¾°µ×¡Ë¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢µì·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë²Í¶õÇä¾å·×¾å¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ²ñ·×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢³ô¼ç¤Ë¤è¤ë»ÊË¡Åª¸¢Íø¹Ô»È¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤µ¤¯¤é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ë¥åー¥¹¡Ê2025Ç¯3·î28ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://tinyurl.com/5t2ju8hb)¡Ë¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âçºê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÅê»ñ°Æ·ï¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¡¢»þ²ÁÁí³Û¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Î¸½¶â¤ò¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÂçºêÅÅµ¤¤ËÄãÍøÎ¨¤ÇÂß¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢³ô¼çÄó°Æ¤äÁÊ¾ÙÄóµ¯¤ò¹Ô¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¡¢¸å²¡¤·¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÅý¼£¤òÀµ¾ï²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÀ®²Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»³Ãæ¤Ï¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â¸úÀ¤ò¸½¾ì¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ëÅê»ñ²È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅý¼£²þ³×¤È»ñËÜ»Ô¾ì¤Î·òÁ´²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®½é¤Î¥Îー¥Ò¥Ã¥È¥Îー¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢Á´À¹´ü¤ÎÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤«¤é¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¸ÅÁã¡¦À¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢´°Éõ¾¡Íø¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¥×¥í¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡¢¸Î¼ÆÅÄÊÝ¸÷Åê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤òºÂ±¦¤ÎÌÃ¤È¤·¡¢30Ç¯Íè¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£½©ÅÄ¸¤¤Î°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò½ä¤ë¡Ö²¹Àô¤á¤°¤ê¡×¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¡¦Ê¸²½¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô¤òÄÌ¤¸¤¿¿´¿È¤ÎºÆÀ¸¤È¹ñºÝ¸òÎ®¤Î°ÕµÁ¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ëÅ·ºÍÅªÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥Íー¥Üー¥ë¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎGM¥Ó¥êー¡¦¥Óー¥ó¤¬µ¯¤³¤·¤¿Ìîµå³¦¤Ç¤Î³×Ì¿¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Çµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Ó¥êー¡¦¥Óー¥ó¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¤â¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¡¢°ËÆ£¥ì¥Ýー¥È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2010Ç¯ÂåÁ°È¾Åö»þ¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Ç¹óÉ¾¤µ¤ì¤¿»³ÃæÍµ¤Î³ô¼çÄó°Æ¤â¡¢º£¤ä¹ñºÝÅª¤ÊÅê»ñ²È¤â¤¬¡¢ÊýË¡¤ò¿¿»÷¤ë·ë²Ì¤È¸½¼Â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¸åÂ¿¤¯¤Î²þÁ±ÅÀ¤òHOYA³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼è¤êÆþ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î³ô²Á¤¬10ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»³ÃæÍµ¤ÎÀè¶îÀ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
