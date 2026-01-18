Toi Toi Toi、新体制後初の主催ライブを開催！表題曲「きみさがし」ほか新曲4曲収録EP『with Toi』が2026年1月28日配信決定＜Toi Toi Toi 1月主催ライブ～おまじない～＞

株式会社AbemaTV上段左から、さくらもも（ピンク色）、橋本萌花（紫色）、谷屋杏香（水色）、一条カオリ（オレンジ色）、前垣さら（ミントグリーン）／下段左から、山田せいあ（青色）、萩田こころ（赤色）

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、7人組ガールズグループ・Toi Toi Toiが、2026年1月17日（土）に新体制後初となる主催ライブ『Toi Toi Toi 1月主催ライブ～おまじない～』を開催したことをお知らせいたします。本公演は、Toi Toi Toiが新たな体制で歩み出した“再出発”を刻むステージとなりました。

ライブは「君を好きになってから」で幕を開けました。誰かを想うことで変化していく心の揺れを丁寧に描いたこの楽曲は、等身大の感情をまっすぐに届ける一曲。続く「ねぇ、だって」では、迷いや本音を抱えながらも前に進もうとする姿をポップかつ切実に表現し、会場との距離を一気に縮めていきます。

「きみさがし」では、“これまで”と“これから”の間で揺れる想いを、柔らかなメロディに乗せて描写。新体制となったToi Toi Toiが、自らの現在地を見つめ直しながら未来を探していく姿が重なります。続いて披露されたグループ名を冠した「Toi Toi Toi」では、ファンとともに歩んできた時間を確かめ合うような一体感が生まれました。

ライブ後半には「Toi et Moi ～涙の痕が熱い理由～」を披露。別れや葛藤を越えた先に残る想いを情感豊かに歌い上げ、“あなたと私”の関係性を静かに照らします。「涙のストーリーテラー」では、これまでの経験や痛みを物語として昇華させるような歌声が会場を包み込み、ラストは「HAPPY CLIMAX」。前向きなエネルギーで会場の熱量を最高潮へと導き、ライブは温かな余韻の中で幕を下ろしました。

新体制後初の主催ライブ『Toi Toi Toi 1月主催ライブ～おまじない～』は、Toi Toi Toiにとって過去を抱きしめながら未来へ進むための大切な節目となる一日でした。“大丈夫、きっとうまくいく”という想いを胸に、Toi Toi Toiは新たな物語を紡いでいきます。

また、本公演で披露された新曲4曲が収録されたEP『with Toi』が2026年1月28日（水）に配信されることが決定。Toi Toi Toiが新体制で描く“今”と“これから”を詰め込んだ作品として、音源でもその世界観を楽しむことができます。（※）

▶事前登録はこちら：https://peakspot.lnk.to/with_Toi

※EP『with Toi』は2026年1月28日（水）より音楽配信サービス・Spotify、Apple Musicにて配信開始予定。

※EPとは、Extended Play（エクステンデッド・プレイ）の略称で、シングルより多く、アルバムより少ない複数楽曲を収録した音楽作品を指します。

＜SET LIST＞

01 君を好きになってから

02 ねぇ、だって

03 きみさがし

04 Toi Toi Toi

05 Toi et Moi ～涙の痕が熱い理由～

06 涙のストーリーテラー

07 HAPPY CLIMAX

■「Toi Toi Toi（トイ トイ トイ）」について

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループToi Toi Toi（トイトイトイ）。

2025年4月4日、デビュー記念公演「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。

2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人体制の新体制で活動を開始。

現在のメンバーは、一条カオリ（オレンジ色）、さくらもも（ピンク色）、谷屋杏香（水色）、萩田こころ（赤色）、橋本萌花（紫色）、星野ティナ（レモンイエロー）、前垣さら（ミントグリーン）、山田せいあ（青色）の8名。（※）

グループ名「Toi Toi Toi」は、「大丈夫、上手くいくよ」という意味を持ち、相手の幸せを願うドイツのおまじないに由来。

「Be Alright」をコンセプトに、これまでの歩みも抱きしめながら、新たな一歩を踏み出していく。

※星野ティナは活動休止中のため、現在は7名で活動中

