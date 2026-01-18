「台湾文化祭2026春」出店内容を徹底解剖！注目のグルメ・雑貨・コスメを一挙紹介。

株式会社トモトモ

2026年2月6日（金）から8日（日）までの3日間、東京・丸の内KITTEの地下1階「東京シティアイ パフォーマンスゾーン」にて、「台湾文化祭2026春」が開催されます。本イベントは、食、デザイン、ライフスタイルを通じて、現代の台湾文化の魅力に触れることができる祭典です。伝統的なものから最新のトレンドまで、選りすぐりのブランドが一堂に会し、訪れる人々に台湾の多様な顔を紹介します。

台湾の神髄に触れる、個性豊かな出店者たち

過去「台湾文化祭開催様子」

今回の台湾文化祭では、台湾の日常に根差した魅力的な商品を提供する、個性豊かな19個のブランドの出店が決定しています。本場の味を再現したグルメから、日々の暮らしを彩るユニークな雑貨、自然の恵みを活かしたビューティーアイテムまで、多彩なラインナップで皆様をお迎えします。

美食の探求：心温まる台湾の味

MEILI 美麗「手作りパイナップルケーキ」養泉商行「万能台湾調味料」ナチュラルフード「ベジ・酢豚弁当」

台湾の食文化の奥深さに触れる美食体験があなたを待っています。美麗（MEILI）では、台湾の家庭料理の定番「魯肉飯」で心を満たし、食後には「台湾茶カヌレ」で新しい味覚の発見を。台南出身の「媽媽（ママ）」が営むハッピー夢工房では、懐かしくてあたたかい本場の家庭料理に加え、台湾のお正月に食べられる伝統スイーツも販売。新年の縁起物として親しまれるやさしい甘さの一品です。ご注文をいただいてから一品一品丁寧に調理し、できたての美味しさをお届けします。

ご家庭で本格的な味を再現したい方には、養泉商行の万能調味料「堅果花椒醬」がおすすめです。ひとさじ加えるだけで、いつもの食卓が台湾の香りに包まれます。また、ナチュラルフードが提供する大豆ミートを使った「ベジ・酢豚弁当」は、その食感と味わいで、ベジタリアンフードの概念を覆す一品です。

さらに、飯田橋珈琲焙煎所は、台湾・阿里山エリアのコーヒーをセレクト。やさしく澄んだ香りと穏やかな甘みが特徴の味わいを、職場やご自宅でゆっくりお楽しみいただけます。焙煎士が心を込めて選んだ台湾産コーヒー豆とドリップバッグで、「変わらない信頼とやさしい時間」をお届けします。

暮らしを彩る：伝統と革新のデザイン

krone「in Blooom、PIKNIKコラボブース」湾ダーランド「錦源興バッグ」Lantern「灯りがともるかんざし」

日々の生活に台湾のエッセンスを取り入れてみませんか。Taiwan Loveのブースでは、丈夫でデザイン性に優れた「漁師網バッグ」が、日常使いのアクセントになります。テキスタイルブランドin Blooom（印花楽）とアクセサリーブランドPIKNIKのコラボブースでは、台湾の日常風景が描かれたハンカチや、遊び心あふれるピアスなど、心ときめくデザイン雑貨に出会えます。

湾ダーランドでは、NHKのテレビ番組でも紹介された台南で四代続くテキスタイル店「錦源興」のバッグなどを販売。台湾の伝統に基づきながら、それを現在に活かした商品たちが、台湾の「今」を感じさせてくれます。

さらに、Lanternが手がける、川越提灯と台湾ランタンが融合した「灯りがともるかんざし」は、幻想的な光で特別な日を演出します。

癒やしと健康：台湾発のナチュラルケア

100年以上の歴史を持つ明星花露水YOF beauty「シャンプー、ハンドソープ」山元株式会社「台湾温泉粉」

台湾発のナチュラルケアで、心と体を癒やすひとときを。100年以上の歴史を持つ明星花露水のブースでは、どこか懐かしい伝統の香りが、穏やかな時間をもたらします。YOF beautyは、天然の洗浄成分「ムクロジ」を使用したシャンプーで、髪本来の美しさを引き出します。一日の終わりには、山元株式会社の「台湾温泉粉」で、自宅にいながら台湾の温泉気分を味わう、至福のバスタイムをお楽しみください。

台湾への想いを深める：旅と文化の発信

慧上癮「台湾伝統お菓子」copochan「オリジナルグッズ」台湾世界遺産登録応援会「台湾セレクトグッズ」

YouTuber・イラストレーターのcopochanは、台湾旅行に役立つ本やアイテム、オリジナルキャラクターグッズを販売します。実体験をもとにした、台湾旅行がもっと楽しくなるヒントが詰まったアイテムで、「台湾がもっと好きになるきっかけ」をお届けします。※出店は2月7日（土）・8日（日）の2日間のみ。

また、台湾世界遺産登録応援会は、阿里山森林鉄道や太魯閣渓谷など、世界遺産に登録されるべき台湾の文化遺産・自然遺産の魅力を発信。台湾政府が認定する18ヵ所の候補地について、広く知っていただくための活動を行っています。

さらに、慧上癮は、あえて「柔らかい食感」を選んだお菓子を提供。どんな人でも食べられるように、歯の弱いご年配の方にも、美味しさを届けたいという想いから生まれた商品です。

開催期間中の台湾講座

本イベントでは、グルメや雑貨の販売だけでなく、台湾文化をより深く学べる講座も開催いたします。すべての講座は無料でご参加いただけます。

開催予定の講座：

・台湾語体験講座 - 台湾の言葉に触れ、台湾文化への理解をさらに深める体験講座

・台湾世界遺産登録応援会 - 阿里山森林鉄道や太魯閣渓谷など、世界遺産候補地の魅力を紹介

・その他台湾情報講座 - 台湾の歴史、文化、生活など

様々なテーマの情報講座詳細な講座スケジュール、開催時間については、公式Instagramにてご案内いたします。

開催概要

イベント名：台湾文化祭2026春

開催日時：2026年2月6日（金）～2月8日（日） 11:00～19:00

会場：東京シティアイ パフォーマンスゾーン（東京・丸の内KITTE 地下1階）

入場料：無料

公式インスタ：https://www.instagram.com/taiwanbunkasai/