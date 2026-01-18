【フジテレビ】横浜DeNAベイスターズ誕生15年目 相川亮二新監督と挑む“王座奪還”のシーズン！『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』FODにてライブ配信決定！

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/30gm（FOD配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、2026年シーズンのプロ野球「横浜DeNAベイスターズ主催公式戦」全試合をライブ配信することが決定しました！横浜DeNAベイスターズ誕生15年目の節目となる2026年は、三浦大輔前監督から背番号「81」を受け継いだ相川亮二新監督が就任。FODでは、２月１日（日）からスタートする春季キャンプをはじめ、シーズン開幕前のオープン戦、そして３月27日（金）に本拠地・横浜スタジアムで幕を開ける公式戦まで、王座奪還へと突き進む新生・横浜DeNAベイスターズの戦いを余すことなくお届けします。

昨季、セ・リーグ２位と健闘しながらも、頂点にはあと一歩届かなかった横浜DeNAベイスターズ。誕生15年目の節目となる2026年シーズンは、三浦大輔前監督から背番号「81」を受け継いだ相川亮二新監督のもと、チームは新たな挑戦へと踏み出します。目指すは、1998年以来となるレギュラーシーズン制覇、そして日本一奪還。横浜の街に再び歓喜をもたらすため、青き戦士たちの熱戦が、いよいよ幕を開けます。

攻撃陣は、キャプテン・牧秀悟を中心に、宮崎敏郎、佐野恵太、筒香嘉智ら球界屈指の強打者たちが健在。チームが変革の時を迎える中、ドラフト１位ルーキー・小田康一郎ら新戦力の加入により、打線はより厚みを増し、得点力のさらなる向上が期待されます。新指揮官が掲げる「守りの野球」においては、機動力と堅守を兼ね備えた林琢真や石上泰輝ら若き力が二遊間でしのぎを削り、試合の流れを引き寄せていきます。

投手陣は、絶対的エースの東克樹を中心に、さらなる飛躍へ牙を研ぐ竹田祐や小園健太らが先発陣を支えます。また、今オフは助っ人投手陣を大幅に刷新。守護神候補のホセ・ルイーズ、先発左腕のオースティン・コックス、203センチの長身右腕ショーン・レイノルズに加え、昨季防御率1.39という驚異的な数字をマークしたジョン・デュプランティエら強力な新戦力が名を連ねます。最大の注目となるクローザーは、ルイーズ、入江大生、伊勢大夢、森原康平、山崎康晃らが勝利を締めくくる守護神の座を巡って競い合い、ブルペンの勢力図を塗り替えていきます。

2025年の悔しさを糧に、選手とファンがひとつになって挑む2026年。横浜の空に歓喜の歌声を響かせるその瞬間まで、最高に熱く、最高に青いシーズンのすべてを、FODでお楽しみください！

◇ LIVE配信概要

■タイトル：『横浜DeNAベイスターズ L!VE 2026』

■FOD配信：２月１日（日）10時～配信スタート

《配信日程》

２月１日（日）～２月22日（日）：練習開始～練習終了まで

※休養日：２月５日（木）、10日（火）、16日（月）、20日（金）の配信はございません

キャンプ期間中の下記試合も、ライブ配信でご覧いただけます。

２月９日（月）青白戦

２月11日（水）練習試合vs中日ドラゴンズ（12時30分試合開始予定）

２月14日（日）練習試合vs千葉ロッテマリーンズ（12時30分試合開始予定）

２月18日（水）練習試合vs東京ヤクルトスワローズ（12時30分試合開始予定）

※ビジターでの練習試合がある下記日程は、配信がない可能性がございます

２月15日（祝・月）、19日（木）

※FODプレミアム会員のみ視聴できます

※配信スケジュールは予告なく変更になる場合があります。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/30gm （FOD配信ページ）

◇ FOD 概要

FODはフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/