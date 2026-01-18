満員御礼！Luna Amour×ばぢゅばぢゅばぢゅぢゅ、お披露目ライブ開催 ― アルバム発売＆全国リリースイベントも発表

株式会社ISCareer

2026年1月11日、表参道GROUNDにて

「Luna Amour×ばぢゅばぢゅばぢゅぢゅ お披露目ライブ」が開催され、会場は満員御礼となりました。

本格始動となったLuna Amour、そして完全なる新グループであるばぢゅばぢゅばぢゅぢゅ。

両グループにとって“始まり”を象徴するライブとなり、会場は大きな熱気に包まれました。

本公演に向けて、メンバー一人ひとりが自ら考え、動き、試行錯誤を重ねながら準備を進めてきました。

日々のレッスンやリハーサルだけでなく、ステージに立つ意味と向き合い続けて迎えた当日。

その積み重ねが、満員の会場で“最高のステージ”として結実した公演となりました。

そして、このお披露目ライブは、常に支え続けてくれたファンの存在があってこそ完成したものです。

会場を包み込む温かく力強い応援に背中を押され、出演者と来場者が想いを共有する、

この先のLuna Amourの歴史上、忘れられない時間となりました。

大原れみ真白美羽一ノ瀬すい（新メンバー）今村美咲七瀬いづみ結月ゆき太田里織菜（プロデューサー）兎姫こうめ山田苺

本ライブでは、新曲を2曲お披露目！

7thオリジナル曲「幻想リフレイン」、

8thオリジナル曲「恋の行方はインスティア」の2曲を初披露いたしました。

「幻想リフレイン」ジャケット写真「幻想リフレイン」

作詞・作曲：YU-JIN

振付：沢口かなみ

【選抜メンバー】

太田里織菜

あやせらら

今村美咲

七瀬いづみ

山田苺

大原れみ

「恋の行方はインスティア」ジャケット写真「恋の行方はインスティア」

作詞・作曲：福田貴訓

振付：沢口かなみ

【選抜メンバー】

大原れみ

七瀬いづみ

結月ゆき

兎姫こうめ

心羽夢ぴょん

森岡来夢

花霞さほ

幻想的で儚く、物語性の強い世界観を描いた「幻想リフレイン」と、

可愛らしくフレッシュな恋心を歌った「恋の行方はインスティア」。

真逆とも言える楽曲を並べて披露することで、

Luna Amourが持つ表現の振り幅と音楽的な奥行きを強く印象づけるステージとなりました。

そして、ライブ終盤では、アルバム発売のサプライズ発表が行われ、

会場から大きな歓声が上がりました。

「Dreaming of Luna Amour」

タイトル：Dreaming of Luna Amour

発売日：2026年3月3日

収録内容：全10曲収録

（Luna Amourがこれまでに発表してきた全楽曲を収録）

Luna Amour 初のフルアルバム

『Dreaming of Luna Amour』 は、

“夢”と“愛”をテーマにした全10曲収録の1stアルバム。

本作は、月の満ち欠けのように移り変わる感情をモチーフに、楽曲ごとに選抜メンバーを編成。

かわるがわるメンバーがフロントに立ち様々な世界観を描き出すことで、

Luna Amourの多彩な魅力を表現しています。

甘く儚い恋の始まりから、迷いや不安の夜、沢山の支えへの感謝、

そして夢へと踏み出す瞬間まで――

10曲それぞれが“夢のワンシーン”となり、聴く人をLuna Amourという物語へと導く一枚。

ダイキサウンド流通にてリリースされる本作は、グループの原点であり、これから続く夢の始まりを刻む作品となっています。

そして、アルバム発売に先駆け、

2026年1月18日よりリリースイベントの開催も決定しました！

都内のみならず地方での開催も予定しており、

より多くの方にLuna Amourの音楽とライブパフォーマンスを直接届けていきます。

そして、この日初お披露目となったばぢゅばぢゅばぢゅぢゅは、

今日だろう京太郎プロデュースとして誕生した、新鋭アイドルグループ。

「理想のメンバー構成」を追い求め、現在もメンバー追加募集を行っております。

結月ゆき

デビュー前にも関わらず、SNSでの動画再生数は累計120万回を突破。

ライブ未経験層からも注目を集める存在として、急速に認知を広げています。

この先の展望に、こちらも目が離せません！

結月ゆき

Luna Amour（ルナ・アムール）は、

3店舗展開するアイドルカフェから誕生した、アイドルグループ。

グループは選抜制を採用し、楽曲やコンセプトごとにメンバーを編成。

かわるがわる違うメンバーがフロントに立つことで、1つのグループでありながら、多彩な表情とさまざまな世界観を表現しております。

また、Luna Amourは厳しいレッスンを重ねながら、仲間と共有する時間を何より大切にし、

1つ1つのステージを磨き上げることに日々勤しんでおり、

歌・ダンス・表現すべてにおいて、ステージごとに完成度を高め続けています。

「夢を照らす月の光！月の満ち欠けで、あなたを恋に落とします(ハート)」

というキャッチフレーズのもと、

Luna Amourは、夢の入口から本気のステージへと進み続けます。

今回の表参道GROUNDでのお披露目ライブは、

Luna Amour・にとって“次章の始まり”となる公演となりました。

今後はアルバムリリース、リリースイベント、ライブ活動を通じて、

さらに表現の幅を広げながら、ブランド価値の向上と認知拡大を目指してまいります。

今後のLuna Amourの活動にぜひご注目ください。

公演概要

・公演名：「Luna Amour×ばぢゅばぢゅばぢゅぢゅ お披露目ライブ」

・開催日：2026年1月11日

・会場：表参道GROUND

・動員：満員御礼

リリースイベント概要

・開始日：2026年1月18日～

・開催地：都内・地方含む（詳細は後日発表）

会社名：株式会社ISCareer

代表者：星野愛菜

事業内容：店舗運営、エンターテインメント事業、アイドル・タレント育成

所在地：東京都渋谷区