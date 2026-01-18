DSQUARED2 (ディースクエアード) FALL WINTER 2026 COED COLLECTIONを発表

株式会社スタッフインターナショナルジャパン

エッジを超え、水の上を駆け抜ける。

DSQUARED2の新たな時代の幕開け - 本コレクションは、ブランドの本質への回帰、これからの未来にむけた明確な展望を掲げています。未来は、霧の中から光が差し込むように、ブランドの歩みとともに形成されていきます。

AI技術を活用しカスタムされたショーのサウンドトラックは、デザイナーの現在の心境から引き出された感情や思考を音に変換し、彼らのクリエイティブジャーニーにおける重要な転換点を示すものです。実験的な精神と新しいテクノロジーが彩った今回のコレクションは、まさにモダンでテクニカルでありながら、未来思考な姿勢を体現しています。

DSQUARED2の大胆なスピリットがゲレンデを席巻した2026年秋冬コレクションは、ブランド設立者であるディーンとダン・ケイティンのカナダ人としてのルーツへと立ち返り、スポーツ、ファンタジー、パフォーマンス、そしてスワッガー（自信に満ちた態度）を通して表現される、冬の季節を高揚感たっぷりに祝福する物語として展開しています。

物語の登場人物は、凍りつく斜面の頂から山の稜線を越えてアイコンのように現れ、それぞれが独自のアイデンティティを備えています。ウィンタースポーツのアドレナリンとサブカルチャーのコードに突き動かされ、男性モデルたちはホッケーのユニフォームやスキー用インナー、規格外の大きさのパファー、そして７０年代を想起させるアフタースキーのニットセットアップをまとい、DSQUARED２の代名詞である揺るぎないエネルギーで再構築したスタイルに。

防御とは姿勢そのもの。特大のパファージャケットはオーバーサイズのスーツの上にレイヤーされ、レーシングスーツやニットのレギンス、競技用ビブスから着想を得たクロップド丈のタートルネックを身に着けた、未来のスキーチャンピオンたちを包み込みます。パッド入りベストやバイカージャケットは、自信に満ちた反抗的な姿勢を漂わせ、フレアのレザーパンツと合わせたスタイリングで登場しました。

DSQUARED2のカナディアンロデオたちは、凛としてクールなファーのテクスチャーやボリュームのあるコート、テディジャケット、パッド入りナイロンのチャップス、そして上半身は自身の肉体を纏うという大胆なスタイルで山へと足を進めていきます。フロスト加工のデニムはスパンコールで輝き、トラッカージャケットやコートはシアリング（シープスキン）裏地がつけられ、氷のようにホットな男性モデルたちが纏います。アルプスやスキースタイルの要素をデティールに取り入れた、スクエアトゥのレザーブーツをミックスさせたリングブーツが足元を彩ります。

女性モデルたちは、異世界的で光沢のある大胆な装いで、強気な銀河系のルールブレイカーのような姿で同じ道を駆け抜けます。アウターは、積み重ねられたパファーで構築したコルセット型のミニドレス、ホッケーから着想したクロップドジャケット、それにマッチするデニムやナイロンのパイピングパンツにあわせ、未来的な装いへと進化します。さらに、彫刻的で肌を大胆に見せるビスチェに、レギンスと未来的なウェッジスキーブーツを合わせ、サイバーパンクかつセンシュアルなエッジを加えます。光沢のあるラテックスは、ボディを立体的に際立たせるテイラードのセットアップとして登場し、シルキーなナイロンのオフショルダーボンバーとファーのショールカラーは、存在感のあるファーハットで合わせることで「アイシー・グラマー」を演出します。

本コレクションにて、Carreraとコラボレーションした、スポーツヘリテージを祝福するハイブリッドアイウェア「#D2speed」を発表しました。７０年代のビンテージのスキーゴーグルから着想を得たこのスペシャルエディションは、ブラック、ホワイト、レッドの３色で展開され、最先端なマグネットシステムを採用。テンプル部分を外し、DSQUARED2 × Carrera のロゴ入りエラスティックバンドに付け替えることができるクリップオン式デザインが特徴です。

雪が降り積もる中、DSQUARED２のシルエットは、氷とスピード、そして欲望によって形づくられ、恐れを知らぬ意志で寒さを切り裂いて進み続けます。

限界を駆ける。フルスロットルで、止まることなく。

WHEN: Friday January 16th, 2026 - Show @8.00pm

WHERE: Rubattino56 - Via Rubattino 56, 20134 Milan

お客様問い合わせ先：

ディースクエアード／スタッフインターナショナル ジャパン クライアントサービス

TEL: 0120-106-067